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Lenovo'nun yeni SleekBook'u IdeaPad S206, ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl
2,6b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Lenovo'nun yeni SleekBook'u IdeaPad S206, ülkemizde satışa sunuldu
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Dünya bilgisayar pazarının 2.büyük üreticisi olan Lenovo, Intel'in Ultrabook girişimi ile yaygınlık kazanmaya başlayan ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarların AMD tarafındaki ayağını oluşturan SleekBook kategorisindeki yeni çözümü IdeaPad S206'yı ülkemizde satışa sundu.
20,7 mm inceliğinde ve 1,3kg ağırlığında olan IdeaPad S206, gücünü AMD'nin Fusion C60 işlemcisinden alıyor. 80x paralel işlem birimine sahip, DirectX 11 destekli AMD Radeon HD 6290 entegre grafik birimiyle gelen C60'da Turbo Core teknolojisi ile çalışma frekansı ihtiyaca göre 1GHz'den 1,33GHz'e, GPU’da ise 276MHz'den 400MHz'e yükseliyor. 11.6 inç boyutundaki arkadan LED aydınlatmalı ekranında 1366x768 piksel görüntü sağlayan bilgisayar, 2GB DDR3 sistem belleğiyle gelirken; depolama alanı konusunda ise 320GB'lık sabit sürücüye sahip. 
Genişleme açısından ise üzerinde birer adet USB 3.0, USB 2.0 ve HDMI portu ile hafıza kartı okuyucusunun konumlandırıldığı IdeaPad S206, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 2 hücreli Lityum iyon pilinden karşılayarak yaklaşık 3,5 saatlik kesintisiz kullanım sunuyor. Bilgisayarın AccuType klavyesi ise konforlu ve rahat bir yazı deneyimi sunarken, daha kolay kaydırma ve yakınlaştırma gibi işaretleme işlemleri için touchpad’de çoklu dokunmatik desteği unutulmamış.
IdeaPad S206’da bulunan ve Lenovo imzası taşıyan katma değer çözümlerden Quick Start, tüketicilere en sık kullandıkları uygulamalara 10 saniyeden kısa sürede erişebilme imkanı vererek önyükleme gibi işlemlerden kurtulmalarını sağlarken; Enerji Yönetimi ise enerji kullanımını basit bir arayüz üzerinden her türlü çalışma için kolayca kontrol edilebilmesine imkan veriyor.
Ülkemizin önde gelen teknoloji marketlerinden Media Markt kanalıyla, ince grisi ve beyaz renk seçenekleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunulan IdeaPad S206’nın satış fiyatı ise KDV hariç 429 dolar olarak belirlenmiş.




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smart1978 6 yıl en beğenilen
Sleek değil işte... Netbook . Bu çözünürlüklte netbooklar yıllardır vardır..
Yenilikçi bir özellik bulamadım..
Fiyatı da pahalı...
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nurettinaz 6 yıl
Ben zaten AMD yi oldulca performans bakimindan daha basarili buluyordum ve bu lenovo(yeni IBM) tecrubesi ile birlesince ortaya inanilmaz utopik guzellikte bir urun cikmis tasarim on numara performansinda siradan ultrabooklara gire daha iyi olduguna eminim.(Bknz. atom islemci vs amd fusion)
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Rubisco 6 yıl
Yahu şu memlekete ucuz e-450 / e2-1800 cpu kullanan notebook notebook slekbook zarbook ne isim veriyorsanı onlardan getirin yaf.800 küsür TL etiket ile milletin gelip bunlardan almasını beklemeyin. Çok çok aşırı mobilite isteyen bakarsa bakar.
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ShotgunPadre 6 yıl
Cihaz 30 degil 20mm ve kasa cok guzel.netbook demek haksizlik olur.umarim bu tr de tutar da trinitylere de yol acilir.
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fendur 6 yıl
Bildiğimiz netbooklaraldan ne farkı var bunların...
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Regor 6 yıl
Mediamarkt'ta inceledim siyah modelini. Tasarım olarak çok hoş görünse de, piano black kaplama çabuk kirlendiği için çok kötü görüntü oluşturuyor.
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koray06tr 6 yıl
lenovo turkıyedekı teknık servısını degıstırmezse daha cok zarar eder kazayla kırdıgım ekranımı tamır ıcın 600 liraya yakın para talep ettıler cıhazı 740 liraya aldım sız karar verın bu bısey degıl kırık ekran gozle gorunmuyor gıbı 60 liraya yakında arıza tespıt ucretı verdım :D ( aynı ekranı l.ekran fırmasından 140 liraya aldım kendım taktım faturasıda mevcut ! )
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Recharged 6 yıl
Lenova'nın sade tasarımları her zaman ilgimi çekmiştir ancak bu sefer tasarım iyi olmasına rağmen cihazın donanımları pekte tatmin edici değil.
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yc#1 6 yıl
İnsan bi en azından 4 hücreli batarya koyar !
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erkan0075 6 yıl
C60 nedir, bu makinada ne işi var?
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smart1978 6 yıl en beğenilen
Sleek değil işte... Netbook . Bu çözünürlüklte netbooklar yıllardır vardır..
Yenilikçi bir özellik bulamadım..
Fiyatı da pahalı...
Yanıtla +4
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