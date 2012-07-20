Lenovo'nun yeni SleekBook'u IdeaPad S206, ülkemizde satışa sunuldu

Dünya bilgisayar pazarının 2.büyük üreticisi olan Lenovo, Intel'in Ultrabook girişimi ile yaygınlık kazanmaya başlayan ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarların AMD tarafındaki ayağını oluşturan SleekBook kategorisindeki yeni çözümü IdeaPad S206'yı ülkemizde satışa sundu.

20,7 mm inceliğinde ve 1,3kg ağırlığında olan IdeaPad S206, gücünü AMD'nin Fusion C60 işlemcisinden alıyor. 80x paralel işlem birimine sahip, DirectX 11 destekli AMD Radeon HD 6290 entegre grafik birimiyle gelen C60'da Turbo Core teknolojisi ile çalışma frekansı ihtiyaca göre 1GHz'den 1,33GHz'e, GPU’da ise 276MHz'den 400MHz'e yükseliyor. 11.6 inç boyutundaki arkadan LED aydınlatmalı ekranında 1366x768 piksel görüntü sağlayan bilgisayar, 2GB DDR3 sistem belleğiyle gelirken; depolama alanı konusunda ise 320GB'lık sabit sürücüye sahip.

Genişleme açısından ise üzerinde birer adet USB 3.0, USB 2.0 ve HDMI portu ile hafıza kartı okuyucusunun konumlandırıldığı IdeaPad S206, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 2 hücreli Lityum iyon pilinden karşılayarak yaklaşık 3,5 saatlik kesintisiz kullanım sunuyor. Bilgisayarın AccuType klavyesi ise konforlu ve rahat bir yazı deneyimi sunarken, daha kolay kaydırma ve yakınlaştırma gibi işaretleme işlemleri için touchpad’de çoklu dokunmatik desteği unutulmamış.

IdeaPad S206’da bulunan ve Lenovo imzası taşıyan katma değer çözümlerden Quick Start, tüketicilere en sık kullandıkları uygulamalara 10 saniyeden kısa sürede erişebilme imkanı vererek önyükleme gibi işlemlerden kurtulmalarını sağlarken; Enerji Yönetimi ise enerji kullanımını basit bir arayüz üzerinden her türlü çalışma için kolayca kontrol edilebilmesine imkan veriyor.

Ülkemizin önde gelen teknoloji marketlerinden Media Markt kanalıyla, ince grisi ve beyaz renk seçenekleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunulan IdeaPad S206’nın satış fiyatı ise KDV hariç 429 dolar olarak belirlenmiş.



