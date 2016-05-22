Levi’s ve Google işbirliğiyle dokunmatik mont

Giyilebilir cihazlar veya giyilebilir sistemler sektöründe, hiç beklenmedik firmaların yatırım yaptığını görüyoruz. Dünyaca ünlü giyim markası Levi’s, Google ile işbirliğine giderek dokunmatik özelliğe sahip bir mont üzerinde çalışmaya başladı.

Project Jacquard adıyla başlayan projede, Levi’s yüz yıllık tecrübesi ile alıştığımız bir mont modeli üretecek. Bundan sonra ise devreye Google girecek. Dokunmatik özelliğe sahip özel bir alan, montun manşetine entegre edilecek. Dokunmatik alan, montun kumaşı kadar sert olacak ve yıkanabilecek. Alan üzerinde, bastırma ve sağa veya sola kaydırma hareketleri algılanabilecek.

Elbette proje sadece dokunmatik alandan ibaret değil. Kontrolcü ve Bluetooth yongasının da monta entegre edilmesi gerekiyor. Bu yongalar ile birlikte LED bildirim ışıkları ve pil kısmı bir yapı üzerine yerleştiriliyor. Bu yapı bir düğme kadar küçük. Kontrol yapısı, dokunmatik alanın hemen yanına ekleniyor ve görünüş açısından bir düğmeden farkı olmuyor.

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Bu yapıyı ekransız bir akıllı saat gibi düşünebiliriz. Örneğin gelen çağrı LED bildirimle kullanıcıya iletiliyor. Kullanıcı da dokunmatik alan üzerinde sağa veya sola kaydırma yaparak çağrıyı cevaplıyor. Aynı şekilde SMS cevaplama veya müzik kontrolü gibi fonksiyonlar da mümkün.

Google, proje için özel bir programlama arayüzü de hazırlayacak. Böylece üçüncü taraf uygulamalar da, akıllı mont üzerinden kontrol edilebilecek. Project Jacquard, sonbahar aylarında test sürüşlerine başlayacak. Gelecek yılın ortalarında ise Levi’s imzalı akıllı montları mağazalarda görebileceğiz.