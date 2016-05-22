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Levi’s ve Google işbirliğiyle dokunmatik mont

Giyilebilir cihaz taşımaktan pek hoşlanmıyorsanız, teknoloji dünyası size fakrlı bir alternatif sunuyor. Artık montunuza dokunarak telefonunuzu kontrol edebileceksiniz.
3 yıl
5,2b
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6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazlar veya giyilebilir sistemler sektöründe, hiç beklenmedik firmaların yatırım yaptığını görüyoruz. Dünyaca ünlü giyim markası Levi’s, Google ile işbirliğine giderek dokunmatik özelliğe sahip bir mont üzerinde çalışmaya başladı.

Project Jacquard adıyla başlayan projede, Levi’s yüz yıllık tecrübesi ile alıştığımız bir mont modeli üretecek. Bundan sonra ise devreye Google girecek. Dokunmatik özelliğe sahip özel bir alan, montun manşetine entegre edilecek. Dokunmatik alan, montun kumaşı kadar sert olacak ve yıkanabilecek. Alan üzerinde, bastırma ve sağa veya sola kaydırma hareketleri algılanabilecek.

Elbette proje sadece dokunmatik alandan ibaret değil. Kontrolcü ve Bluetooth yongasının da monta entegre edilmesi gerekiyor. Bu yongalar ile birlikte LED bildirim ışıkları ve pil kısmı bir yapı üzerine yerleştiriliyor. Bu yapı bir düğme kadar küçük. Kontrol yapısı, dokunmatik alanın hemen yanına ekleniyor ve görünüş açısından bir düğmeden farkı olmuyor.

Ayrıca Bkz. "İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo"

Bu yapıyı ekransız bir akıllı saat gibi düşünebiliriz. Örneğin gelen çağrı LED bildirimle kullanıcıya iletiliyor. Kullanıcı da dokunmatik alan üzerinde sağa veya sola kaydırma yaparak çağrıyı cevaplıyor. Aynı şekilde SMS cevaplama veya müzik kontrolü gibi fonksiyonlar da mümkün.

Google, proje için özel bir programlama arayüzü de hazırlayacak. Böylece üçüncü taraf uygulamalar da, akıllı mont üzerinden kontrol edilebilecek. Project Jacquard, sonbahar aylarında test sürüşlerine başlayacak. Gelecek yılın ortalarında ise Levi’s imzalı akıllı montları mağazalarda görebileceğiz. 

 

https://atap.google.com/jacquard/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 3 yıl
mont.apk çalışmayı durdurdu
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mir emir 3 yıl
ben ce yeni bişe değil bunun ötesinde icatlar var mesela sesle komut :)) bunu daha geliştirseler ya... çok yaygınlaşacak bişe değil bence
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fthkn 3 yıl
Bir dağ klubesine taşınıp basit bir hayat yaşamayı düşünüyorum. Yanımda teknoloji götüreceğim belki ama böyle saçma salak bir şey olmayacağı kesin. Adamın biri bluetoothu icat ediyor patentini alıyor sonra o teknolojiye icada yönelik bir sürü saçmalık hayatımızı dolduruyor. Teknolojinin gelişmesi bununla ilgili değil. Bunlar hayatlarımıza kalabalık eden zırvalar. Islanınca bozulan bataryası 6 saat dayanmayan mobilite olmaz. Mobil cihaz alıyorsun masa üstünde bağlı çalışıyor makine. Demek ki teknoloji diye sundukları şeyler bir sömürü savaşından başka bir şey değil. Özellikle bütün gereksinimleri tek aygıtta birleştirme takıntısını ya da pazarlama taktiğini de anlamıyorum. Fotoğraf çeken biriysen fotoğraf makinesi alırsın. Bir şeylerin anlık fotosunu çekip neden paylaşayım ki? bu da farklı bir yönde bilgi kirliliğinin temel nedeni. İnterneti açıyorsun adam fotosunu çekip atmış bana ne senin fotoğrafından ya da nereye gidip ne yaptığından. Arkadaşım bile olsan annem kızım karım bile olsan ne yapayım nerde ne yaptığını. Nerde nasıl olduğunu bildiren teknolojik icat telefon zaten. Yani o yüzden gidip bir klubede yaşamak insanın ömrünü uzatır dinçlik kazandırır. Yemin ediyorum bir insanın artık bir teknoloji mağazasına gidip ihtiyaç duyduğu bir şeyi satın alması nerdeyse imkansız hale geldi. Şuna ihtiyacım var diyorsun adam sana bu popüler diyor iyice kafayı sıyıracağım artık bu düzende. Bunlar da kalkmış dokunmatik giysi yapıyorlar. Neresine küfredeceğimi bile şaşırıyorum bu saçmalığın. Eline cihazı almaktan aciz elbisesine dokunup işini göreceğini sanıyor. Tutmuyor bile bu tür saçmalıklar neyseki insanlık henüz tamamen kafayı sıyırmadı neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu aşağı yukarı biliyor. Google glass diye bir saçmalık vardı kayboldu silindi gitti. O kadar makaraya sarıldı ki o alet google ne yapacağını bile bilemedi onunla. Google Apple büyük şirketler diyorsunuz çalışıyorlar icat çıkarıyorlar gece gece tamam ama benim düşüncem bu tür şirketleri parayı ottan boktan götürmüş kodamanların yönettiğidir. Bir şekilde bir çok patente sahip olup bu patentlerle teknlojiyi geliştiriyoruz diye milleti koyun gibi güderek finansal hegemonyalarını arttırdıkları birere araç gibi kullanıyorlar. Teknoloji gelişiyorsa google apple sayesinde gelişmiyor. Gereken boşluk ve olanak sağlandığında bir evin garajında bile gelişiyor. Dünyada icat denilebilecek bir çok çalışmayı şirketler yapmamıştır. Çoğu bireyseldir. Yazılım teknolojileri dahil. Gerisi zaten patent haline getirme ve milleti sömürmekten ibaret.
Bu balon ekonomi faaliyetleri dünyayı yakında 3. dünya savaşına sokacak. Geri kalan doğal kaynaklar için. Mesela temiz su kaynakları gibi.
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Bilgisayar Virüsü 3 yıl
Güzel teknoloji. İnsanlara kötü örnek olmayın kask takın kask. :D
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BekirTemel 3 yıl
sağolun güzel oldu.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Kuru temizleme mi? Düşük sıcaklıkta önyıkamasız mı? Önemli olan bu.
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