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İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo

Google Assistant ve Allo mesajlaşma uygulamalarından sonra, I/O 2016 geliştirici konferansında sahneye bu kez ilginç bir görüntülü görüşme uygulaması, Duo çıkıyor.
3 yıl
6,3b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Assistant ve Allo mesajlaşma uygulamalarından sonra, Google’ın diğer sürprizi görüntülü görüşme uygulaması Duo oldu. Rakip video sohbet uygulamalarının aksine, Duo öne çıkan farklı özelliklerle geliyor.

Uçtan uca şifreleme ile korunan Duo uygulaması, noktadan noktaya videolu sohbet imkanı sunmak için geliştirilmiş. Yani grup sohbet tarzında özellikler yok. Uygulama, hızlı bir şekilde doğrudan karşı tarafa görüntülü görüşme gönderebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria"

Duo’yu öne çıkaran, Knock Knock adındaki özellik. Bu özellik, görüntülü çağrıyı başlattığınız anda sizi kaydetmeye başlıyor. Karşı tarafın uygulaması çalmaya başladığında, bu canlı görüntüler bir nevi zil sesi gibi ekranda oynatılıyor. Kullanıcı çağrıyı kabul ettiğinde de görüntülü görüşme başlıyor.

HD video ve ses aktarımı sağlayan Duo uygulaması, ayrıca en akıcı iletişimi sunmak için tasarlanmış. İnternet bağlantısı yavaşladığında, uygulama da veri aktarımını otomatik olarak optimize ediyor. Google Duo uygulaması yaz aylarında Android ve iOS için indirmeye sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Google-unveils-Duo-a-new-video-calling-app-that-shows-you-what-the-caller-is-doing-before-you-take-the-call_id81248 Yorum Yaz
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Captain_Ivy 3 yıl en beğenilen
@Cactus Man zorla değil zaten
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Cactus Man 3 yıl
Ya abi kırk tane mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması olmasın, bu ne ya herkes farklı bişey kullanıyo, ben zibilyon tane uygulamayı telefonumda tutmak zorundamıyım. Bi whatsapp kullanıyorum o kadar başkada bişey kullandıramaz bana kimse.
Ya abi kırk tane mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması olmasın, bu ne ya herkes farklı bişey kullanıyo, ben zibilyon tane uygulamayı telefonumda tutmak zor...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Celaleddin Rooney 3 yıl
Telegram kullanıyorum, WhatsApp'ı sildim bana ulaşan oradan ulaşıyor.
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hgwxx/7 2 yıl
Çıkmış diyorlar.

bbc.co.uk/...
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El_domingo 3 yıl
Muhtemelen google standart geleceğinden zaten el mecbur androidciler seve seve yukleyecek..ama kullanılması için basitlik ve kaliteli iş gorebilmesi lazım knock knock diye belirtilen şeyin ne fayda sağlayacak anlamış değilim.yani bence boş iş.Bu konuda Facetime a yetişen bir uygulama bilmiyorum...
facebook messengerı hiç kullanmadım bu konuda yorum yok..
Bu arada what's up da goruntulu konusma işine giriyor gerçi sesli gorusme başarımı iyi değil ama kullanım yaygınlığı ve basitliğiyle one geçiyor....rekabet daha da artar..viber,tango ve skype kullananlar azalır..
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crazywinner3 3 yıl
Gayet güzel olmuş kullanılır bu
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Das Boot 3 yıl
Hem Duo'ya hem Allo'ya ön kayıta tıkladım Google Play'den. Sanırım Hangoust'u yakında rafa kaldırırlar. Bu iki uygulama çok daha pratik.
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simbolmina 3 yıl
İlginç ne ya? Gayet güzel düşünülmüş yenilikçi uygulama.
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Cactus Man 3 yıl
Ya abi kırk tane mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması olmasın, bu ne ya herkes farklı bişey kullanıyo, ben zibilyon tane uygulamayı telefonumda tutmak zorundamıyım. Bi whatsapp kullanıyorum o kadar başkada bişey kullandıramaz bana kimse.
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Captain_Ivy 3 yıl
@Cactus Man zorla değil zaten
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