İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo

Google Assistant ve Allo mesajlaşma uygulamalarından sonra, Google’ın diğer sürprizi görüntülü görüşme uygulaması Duo oldu. Rakip video sohbet uygulamalarının aksine, Duo öne çıkan farklı özelliklerle geliyor.

Uçtan uca şifreleme ile korunan Duo uygulaması, noktadan noktaya videolu sohbet imkanı sunmak için geliştirilmiş. Yani grup sohbet tarzında özellikler yok. Uygulama, hızlı bir şekilde doğrudan karşı tarafa görüntülü görüşme gönderebiliyor.

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Duo’yu öne çıkaran, Knock Knock adındaki özellik. Bu özellik, görüntülü çağrıyı başlattığınız anda sizi kaydetmeye başlıyor. Karşı tarafın uygulaması çalmaya başladığında, bu canlı görüntüler bir nevi zil sesi gibi ekranda oynatılıyor. Kullanıcı çağrıyı kabul ettiğinde de görüntülü görüşme başlıyor.

HD video ve ses aktarımı sağlayan Duo uygulaması, ayrıca en akıcı iletişimi sunmak için tasarlanmış. İnternet bağlantısı yavaşladığında, uygulama da veri aktarımını otomatik olarak optimize ediyor. Google Duo uygulaması yaz aylarında Android ve iOS için indirmeye sunulacak.