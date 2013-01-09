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Lexar, 32GB, 64GB XQD ve 256GB SDXC UHS-I hafıza kartlarını duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hafıza teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Lexar, XQD ve SDXC teknolojilerine sahip üç yeni hafıza kartının resmi duyurusunu yaptı.
Duyurusu yapılan kartlardan 32GB ve 64GB XQD modelleri 168MB okuma transfer hızına ulaşabiliyorlar. Kartlar yüksek hız isteyen FullHD 1080P video yada 3D uygulamalar için maksimum performansı verebiliyor. Ayrıca Lexar'ın yeni USB3.0 kart okuyucusu ile yüksek hızda aktarım bilgisayar ortamında da kesilmiyor.
Diğer duyurulan hafıza kartı ise yüksek boyutu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 256GB boyutundaki kart 90MB okuma transfer hızına ulaşabiliyorlar. Profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen kart sayesinde yüksek çözünürlüklü video, fotoğraf ve 3D uygulamalar için herhangi bir yer sorunu oluşmuyor. Ayrıca Lexar tarafından bu model yanında "Image Rescue 4" isimli kurtarma yazılımı veriliyor. Bu yazılım sayesinde silinen yada bozulan dosyaları kurtarmak mümkün hale geliyor.
Lexar 32GB XQD $300, 64GB XQD modeli ise $580 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Lexar 256GB SDXC UHS-I modeli ise $1000 fiyat etiketi ile yakın zamanda satın alınabilecek.

http://www.petapixel.com/2013/01/08/lexar-jumps-onto-the-xqd-bandwagon-with-a-pair-of-cards-and-a-reader/ Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl
Abartılı geldi bana fiyatı
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ozangunay 6 yıl
Aynı kartın 128 GB olan modeli 219 USD, 1000 USD ye 4 tane alınır.

bhphotovideo.com/...

Bence MRSP yani maximum retail sales price (en yüksek perakende satış fiyatı) 1000 USD dir, piyasada 400 USD civarında kendisine yer bulur, çünkü 400x olan modeli 399 USD ye satılıyor:

bhphotovideo.com/...

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V4LKyR 6 yıl
Asdkhaskjdaskjdaslsda sonra adama sorarlar 1000$'a ne aldın diye. Karşılık olarak 3cm x 3cm lik küçük bir kart göstermek her babayiğidin harcı değildir :)
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ssbrutality 6 yıl
Ohaa 256 GB'da Ne La ? Gözlerime İnanamadım :)) Bunun İçine Birde Sand Force Kontrolcü Yerleştirselermiş Al Sana Solid State Kur Windows 8 Lenka Kullan Hafız :D Bravo Lexar'a.
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sakiri 6 yıl
Helal olsun adamlara diyecek birsey bulamiyorum.
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Psydia 6 yıl
Garibim sdxc olan karti class 10 ile gostermis 1000 dolarlik karta class mi dayanir...
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ekuLoN 6 yıl
1 tb çıksın alacağım fiyat falan demeden sırf o kadar o alanı sığdırdılar diye. Ne güzel şeysin sen teknoloji.
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Bukalemun 6 yıl
Cep Telefonlarında 4/8 gb hfz kullanip birde Sabit Pil ve Hfz sunan firmaların okuması gerekli. Android de halen hfz kartına halen ( maalesef ) uygulama/oyun yüklenmiyor !
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Bl00dyHell 6 yıl Bukalemun
Bukalemun

Cep Telefonlarında 4/8 gb hfz kullanip birde Sabit Pil ve Hfz sunan firmaların okuması gerekli. Android de halen hfz kartına halen ( maalesef ) uygulama/oyun yüklenmiyor !

Resmi olmasa da yükleniyor.
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