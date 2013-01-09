Lexar, 32GB, 64GB XQD ve 256GB SDXC UHS-I hafıza kartlarını duyurdu









Hafıza teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Lexar, XQD ve SDXC teknolojilerine sahip üç yeni hafıza kartının resmi duyurusunu yaptı.

Duyurusu yapılan kartlardan 32GB ve 64GB XQD modelleri 168MB okuma transfer hızına ulaşabiliyorlar. Kartlar yüksek hız isteyen FullHD 1080P video yada 3D uygulamalar için maksimum performansı verebiliyor. Ayrıca Lexar'ın yeni USB3.0 kart okuyucusu ile yüksek hızda aktarım bilgisayar ortamında da kesilmiyor.

Diğer duyurulan hafıza kartı ise yüksek boyutu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 256GB boyutundaki kart 90MB okuma transfer hızına ulaşabiliyorlar. Profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen kart sayesinde yüksek çözünürlüklü video, fotoğraf ve 3D uygulamalar için herhangi bir yer sorunu oluşmuyor. Ayrıca Lexar tarafından bu model yanında "Image Rescue 4" isimli kurtarma yazılımı veriliyor. Bu yazılım sayesinde silinen yada bozulan dosyaları kurtarmak mümkün hale geliyor.

Lexar 32GB XQD $300, 64GB XQD modeli ise $580 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Lexar 256GB SDXC UHS-I modeli ise $1000 fiyat etiketi ile yakın zamanda satın alınabilecek.

http://www.petapixel.com/2013/01/08/lexar-jumps-onto-the-xqd-bandwagon-with-a-pair-of-cards-and-a-reader/