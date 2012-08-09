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Lian Li'den alüminyum mini-tower kasa: PC-V650

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
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5
Kasa
knight
Haber Editörü
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Lian Li'den alüminyum mini-tower kasa: PC-V650
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Global pazarın önde gelen bilgisayar kasası üreticilerinden Lian Li, bu sefer karşımıza mini-tower  segmentinde konumlandırdığı yeni modeli PC-V650 ile çıktı.
251 mm x 360 mm x 427 mm ebatlarında ve 5 kg ağırlığında alüminyum tasarıma sahip olan PC-V650, 1 adet 5.25-inç sürücü yuvasını, 7 adet 3.5-inç sürücü yuvasını ve 7 adet genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. İstediğiniz takdirde kasaya 4 adet 2.5-inç'lik sürücü ekleyebildiğinizi belirtelim.
Ön yüzünde 2 adet 140 mm'lik fana, üst yüzünde 1 adet 140 mm'lik fana ve arka yüzünde 1 adet 120 mm'lik fana yer verilen PC-V650'de, piyasadaki çoğu modelden farklı olarak güç kaynağı yanlamasına monte ediliyor. ATX / MicroATX anakartlarla, 120 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla, 230 mm uzunluğunda güç kaynaklarıyla ve 370 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla (alttaki sabit disk bölmesi çıkarıldığında) kullanılabilen kasada 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı ve kart okuyucu mevcut.
Vergiler hariç 199$ fiyat etiketiyle, ağustos ayı sonuna doğru ABD ve Kanada pazarlarına giriş yapması beklenen PC-V650'nin siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta.
Lian Li'den alüminyum mini-tower kasa: PC-V650
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Lian Li'den alüminyum mini-tower kasa: PC-V650
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Chris Brown 7 yıl
Mükemmel bir iş çıkarmış Lian-Li. Malzeme kalitesi ve işçilik için eminim ki söylenecek tek kelime olmayacaktır.
Kullanılabilirlikte en üst seviyede. Tam aklımdaki tasarımı Lian-Li almış üretmiş. Tek sıkıntısı fiyatı. Türkiyede 400TL belki daha fazla eder usa da 199$ dan satılacaksa.

Tr ye gelirse bir şekilde bu kasayı alıp , bir kaç modifiye ve üzerine bir kulp yaparak kullanmayı kesinlikle düşünürdüm. İçerisine çok güzel bir iş istasyonu kurulabilir ve taşımasıda bir okadar kolay olurdu.
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nurettinaz 7 yıl
Ilk bilgisayarimin kasasinaa benziyor. Tasarim olarak super ancak sogutma olaraak cok skntili bu tarz kasalar.
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MrPerFormance 7 yıl
Güzel ve sağlam bir tasarıma benziyor.
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Ryzen Tevfik 7 yıl
aslında güzel server bilgisayarı olur bundan . HP mini servere benzetim biraz
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RapscallioN 7 yıl
Vallahi kocaman kasa ile ugrasmaktan aslinda gina geldi, düsünüyorum böyle birsey almayi ve söyle masa üstüne koymayi ama daracik alanda sök tak acaip dert olur diye korkuyorum
Ayrica birde islemci sogutucusu meselesi var, bendeki 170 mm yükseklige sahip
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