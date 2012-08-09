Lian Li'den alüminyum mini-tower kasa: PC-V650

Haber Editörü
Global pazarın önde gelen bilgisayar kasası üreticilerinden Lian Li, bu sefer karşımıza mini-tower segmentinde konumlandırdığı yeni modeli PC-V650 ile çıktı.
251 mm x 360 mm x 427 mm ebatlarında ve 5 kg ağırlığında alüminyum tasarıma sahip olan PC-V650, 1 adet 5.25-inç sürücü yuvasını, 7 adet 3.5-inç sürücü yuvasını ve 7 adet genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. İstediğiniz takdirde kasaya 4 adet 2.5-inç'lik sürücü ekleyebildiğinizi belirtelim.
Ön yüzünde 2 adet 140 mm'lik fana, üst yüzünde 1 adet 140 mm'lik fana ve arka yüzünde 1 adet 120 mm'lik fana yer verilen PC-V650'de, piyasadaki çoğu modelden farklı olarak güç kaynağı yanlamasına monte ediliyor. ATX / MicroATX anakartlarla, 120 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla, 230 mm uzunluğunda güç kaynaklarıyla ve 370 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla (alttaki sabit disk bölmesi çıkarıldığında) kullanılabilen kasada 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı ve kart okuyucu mevcut.
Vergiler hariç 199$ fiyat etiketiyle, ağustos ayı sonuna doğru ABD ve Kanada pazarlarına giriş yapması beklenen PC-V650'nin siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta.
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Kullanılabilirlikte en üst seviyede. Tam aklımdaki tasarımı Lian-Li almış üretmiş. Tek sıkıntısı fiyatı. Türkiyede 400TL belki daha fazla eder usa da 199$ dan satılacaksa.
Tr ye gelirse bir şekilde bu kasayı alıp , bir kaç modifiye ve üzerine bir kulp yaparak kullanmayı kesinlikle düşünürdüm. İçerisine çok güzel bir iş istasyonu kurulabilir ve taşımasıda bir okadar kolay olurdu.