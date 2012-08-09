Lian Li'den alüminyum mini-tower kasa: PC-V650

Global pazarın önde gelen bilgisayar kasası üreticilerinden Lian Li, bu sefer karşımıza mini-tower segmentinde konumlandırdığı yeni modeli PC-V650 ile çıktı.



251 mm x 360 mm x 427 mm ebatlarında ve 5 kg ağırlığında alüminyum tasarıma sahip olan PC-V650, 1 adet 5.25-inç sürücü yuvasını, 7 adet 3.5-inç sürücü yuvasını ve 7 adet genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. İstediğiniz takdirde kasaya 4 adet 2.5-inç'lik sürücü ekleyebildiğinizi belirtelim.



Ön yüzünde 2 adet 140 mm'lik fana, üst yüzünde 1 adet 140 mm'lik fana ve arka yüzünde 1 adet 120 mm'lik fana yer verilen PC-V650'de, piyasadaki çoğu modelden farklı olarak güç kaynağı yanlamasına monte ediliyor. ATX / MicroATX anakartlarla, 120 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla, 230 mm uzunluğunda güç kaynaklarıyla ve 370 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla (alttaki sabit disk bölmesi çıkarıldığında) kullanılabilen kasada 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı ve kart okuyucu mevcut.

Vergiler hariç 199$ fiyat etiketiyle, ağustos ayı sonuna doğru ABD ve Kanada pazarlarına giriş yapması beklenen PC-V650'nin siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta.

