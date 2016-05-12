Lian Li’den çift bölmeli kasa tasarımı

Tüm bileşenleri tek bir kasaya doldurmaktan ziyade, belirli bir kısmını ayırabileceğiniz bölmeli tasarımlar ilgi görmeye başladı. Lian Li’nin PC-09 adındaki çift bölmeli kasası, bu tür ihtiyaçlar için geliştirilmiş.

(G)354mm x (Y)482mm x (D)465mm ölçülere sahip olan Lian Li PC-09, alüminyum alaşımlı ince kısım ve LED aydınlatmalı cam kaplama kalın kısım olarak ikiye ayrılıyor. Alüminyum kısma güç kaynağı, HDD depolama rafları gibi bileşenler yerleştiriliyor. Cam kısımda ise anakart, işlemci, ekran kartı ve soğutucu sistemler yer alıyor.

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Özellikle şeffaf kasalardan hoşlananlar için öne çıkması istenen bileşenlerin yerleştirilebildiği alternatif bir kasa örneği karşımızda duruyor. Kasa, ATX/micro-ATX anakartlar ile uyumlu iken 5 adet fan dahil edilmiş. Ayrıca 2 adet de 360mm radyatör için yer ayrılmış.

Kasa içerisine 6 adet 3.5 inç HDD, 2 adet 2.5 inç HDD, 290mm’ye kadar ekran kartı, 290mm’ye kadar güç kaynağı, 160mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu sığabiliyor. Ayrıca LED aydınlatma sistemi, kullanıcıya esnek bir kontrol sunuyor. Kasanın fiyatı 350 Pound olarak belirlenmiş.