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Lian Li’den çift bölmeli kasa tasarımı

Kasa toplarken, belli bileşenler için bölme ayrılması taraftarı iseniz, Lian Li’nin yeni üst seviye kasa çözümü PC-09, oldukça tuzlu bir fiyata size bu imkanı sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm bileşenleri tek bir kasaya doldurmaktan ziyade, belirli bir kısmını ayırabileceğiniz bölmeli tasarımlar ilgi görmeye başladı. Lian Li’nin PC-09 adındaki çift bölmeli kasası, bu tür ihtiyaçlar için geliştirilmiş.

(G)354mm x (Y)482mm x (D)465mm ölçülere sahip olan Lian Li PC-09, alüminyum alaşımlı ince kısım ve LED aydınlatmalı cam kaplama kalın kısım olarak ikiye ayrılıyor. Alüminyum kısma güç kaynağı, HDD depolama rafları gibi bileşenler yerleştiriliyor. Cam kısımda ise anakart, işlemci, ekran kartı ve soğutucu sistemler yer alıyor.

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Özellikle şeffaf kasalardan hoşlananlar için öne çıkması istenen bileşenlerin yerleştirilebildiği alternatif bir kasa örneği karşımızda duruyor. Kasa, ATX/micro-ATX anakartlar ile uyumlu iken 5 adet fan dahil edilmiş. Ayrıca 2 adet de 360mm radyatör için yer ayrılmış.

Kasa içerisine 6 adet 3.5 inç HDD, 2 adet 2.5 inç HDD, 290mm’ye kadar ekran kartı, 290mm’ye kadar güç kaynağı, 160mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu sığabiliyor. Ayrıca LED aydınlatma sistemi, kullanıcıya esnek bir kontrol sunuyor. Kasanın fiyatı 350 Pound olarak belirlenmiş. 

 

http://hexus.net/tech/news/chassis/92750-lian-li-pc-09-dual-compartment-chassis-announced/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 3 yıl
Lian Li'yi duyunca aklıma 2. el bölümünde yıllardır satılık halde bekleyen lian li kasalı bir sistem geldi :D
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redoracle 3 yıl
BTX olsa daha güzel olurmuş aslında,hem akvaryum gibide kullanabilirdik böylece

Yeri olanlar için şık bir kasa,ama donanımlar gitgide ufalıp,güçleniyor,hantal kasalar yerini daha kompakt yapıdakilere bırakacak gibi ilerde.
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nacker 3 yıl redoracle
Büyük kasa sevenler her zaman olacaktır bence. Şöyle bir buçuk kilo kocaman bir soğutucu full tower bir kasa 3 slot kaplayan kartlar


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tahir40 3 yıl
Bana malum Corsair kasayı hatırlattı, bi tarafı şeffaf yapmışlar o kadar. Bu arada kasanın havalandırmasını çözemedim. Hava giriş çıkış fanları görünmüyor sadece radyatör fanları var görünürde...
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