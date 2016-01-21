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Lian-Li, çevre birimleri sektörüne el atıyor

Lian-Li'nin başarılı kasa tasarımlarından birisine mi sahipsiniz? Peki kasa rengi ile uyumlu aynı firmanın klavye-fare setleri olsa nasıl olurdu? Lian-Li bu soruya cevap arıyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian-Li, çevre birimleri sektörüne el atıyor


Yıllardır ilginç kasa tasarımları piyasaya süren ve bu konuda artık en bilinen isimlerden birisi olan Lian-Li, görünüşe göre daralan PC pazarından olumsuz etkilenmek istemiyor. Firma geçen yıl sonlarında resmi olarak soğutma bileşenleri alanına adım atmıştı. Bu kez de, çevre birimleri alanına el atıyor. 

İlk prototip ürünleri CES 2016 fuarına getiren firma, henüz net bir satış tarihi belirlemiş değil. Standart fare-klavye tasarımından ziyade, firma kendi kasaları ile renk ahengi sağlayacak tasarım odaklı ürünler geliştirme niyetinde. Fuara yeşil ve altın renk versiyonlarını getiren firma, klavyede alüminyum alaşımlı kasa kullanırken, tuşlar da chiklet tarzında imal edilmiş. Fare ürününde ise versiyona göre değişen alaşımlar kullanılacak. 


Daha çok genel kullanım için üretilen setler, bu bakımdan oyun severlerin ilgileneceği türden değiller. Lian-Li'nin üzerinde çalışmalarına devam ettiği klavye-fare setlerinin 45$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Sadece Lian-Li kasalar değil, renk uyumu yakalayan diğer kasalarda da setlerin kullanılması sıkıntı oluşturmayacaktır. 

http://www.tomshardware.com/news/lian-li-peripherals-keyboard-mouse,31049.html Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl
Mobil cihazların inanılmaz rabet görmesi ile Masaüstü PC'ler elbette kaygılanmakta haklı. Kasa tasarımından ziyade yüksek performansı ucuza mal etmeye yönelmeleri gerekir. Konuya dönüp, Bu ürüne gelirsek hiç fena değil :)
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umut_baris 3 yıl
Lian-Li bence pazardan komple çekilsin. Fiyatlarda HTC kafasını yaşıyor.
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Patren 3 yıl
fiyatına göre iyimiş 45 dolar hepsi birlikte
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KAZUYA MISHIMA 3 yıl
boş bir yatırım herkesin kasası masa ustunde değil.
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