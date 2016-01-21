Lian-Li, çevre birimleri sektörüne el atıyor





Yıllardır ilginç kasa tasarımları piyasaya süren ve bu konuda artık en bilinen isimlerden birisi olan Lian-Li, görünüşe göre daralan PC pazarından olumsuz etkilenmek istemiyor. Firma geçen yıl sonlarında resmi olarak soğutma bileşenleri alanına adım atmıştı. Bu kez de, çevre birimleri alanına el atıyor.





İlk prototip ürünleri CES 2016 fuarına getiren firma, henüz net bir satış tarihi belirlemiş değil. Standart fare-klavye tasarımından ziyade, firma kendi kasaları ile renk ahengi sağlayacak tasarım odaklı ürünler geliştirme niyetinde. Fuara yeşil ve altın renk versiyonlarını getiren firma, klavyede alüminyum alaşımlı kasa kullanırken, tuşlar da chiklet tarzında imal edilmiş. Fare ürününde ise versiyona göre değişen alaşımlar kullanılacak.









Daha çok genel kullanım için üretilen setler, bu bakımdan oyun severlerin ilgileneceği türden değiller. Lian-Li'nin üzerinde çalışmalarına devam ettiği klavye-fare setlerinin 45$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Sadece Lian-Li kasalar değil, renk uyumu yakalayan diğer kasalarda da setlerin kullanılması sıkıntı oluşturmayacaktır.

http://www.tomshardware.com/news/lian-li-peripherals-keyboard-mouse,31049.html