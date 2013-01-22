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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Life is Magic ile derinlemesine bir strateji sizi bekliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Life is Magic ile derinlemesine bir strateji sizi bekliyor
Mobil platformlarda çok oyunculu strateji oyunları giderek önem kazanmaya başladı. Ücretsiz olarak oyunseverlerin beğenisine sunulan Life is Magic de derinlemesine bir strateji oyunu sunuyor.

Dünya çapında oyunculara karşı orta çağ temalı bir atmosferde mücadele verdiğiniz oyunda, gerçek şehirler ve gerçek sokak isimleri üzerinde mücadele ediyorsunuz. GPS bilgileri ile bulunduğunuz konum ve gitmek istediğiniz şehre uzaklık gibi bilgilere de erişilebiliyor. 

Mage, Makinist ve Rahip karakterlerinden birisini seçebildiğiniz oyunda, her şehirde yeni hazineler bulmanız gerekiyor. Zindan mücadelesi de olan oyunda her katta ayrı bir mücadele vermeniz gerekiyor. Bu sayede nadir bulunan eşyalar düşürebiliyorsunuz.

Oyun 100 adet görev içeriyor ve 50 farklı tamamlanması gereken başarı bulunuyor. 

Life is Magic ile derinlemesine bir strateji sizi bekliyor


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playmaker10 6 yıl
Android'e çıksa şaşarım zaten
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derkin 6 yıl
Aradimda bulamadim ipad icin.acaba sorun mu var.pad 2 ios 5 jb siz
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wardstone 6 yıl
Denemekten zarar gelmez..
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