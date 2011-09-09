Lil Wayne albüm satışları iTunes tarihinde rekor kırdı

Rap müziğinin Amerika'daki popüler temsilcilerinden Gramy ödüllü Lil Wayne 10. stüdyo albümünün çıkışıyla iTunes rekorlarını da altüst etti.





The Carter IV adını taşıyan albüm iTunes'da ilk dört gün 348 000 adet satarak yeni bir rekorun da sahibi oldu. Nielsen Soundscan firmasının analizine göre ise bir haftanın sonunda 964 000 adet satan The Carter IV albümünün üçte biri dijital olarak satılmış oluyor. Bu da ayrı bir başarı sayılabilir.





Aslında bu başarı iTunes'ın ne kadar büyük bir çevrimiçi müzik perakendecisi olduğunu da gösteriyor. 2008 yılından bu yana iTunes bir numaralı çevrimiçi müzik perakendecisi konumunda.





Lil Wayne'in MTV müzik ödüllerindeki konseri sonrası piyasaya sürülen The Carter IV albümünün dijital ve cd olarak ilk hafta bir milyona yakın bir satış rakamı yakalamasının yanında satışların yüzde 80'ini 14.99$'lık Deluxe versiyonunun oluşturması da oldukça ilginç. Standart albümün fiyatı ise 11$.





2001 yılından bu yana bir haftada en çok kopya satan sanatçı ise Born This Way albümü ile Lady Gaga oldu. Amazon, bulut depolama sisteminin tanıtımı amacıyla albümü 99 cente indirince 1.15 milyon kişi siteye adeta hücum etti.





Gelecekte cd ortamından daha fazla dijital albüm satılacağına ise kimsenin kuşkusu yok. Hali hazırda iTunes albüm listesinin bir numarasında The Beatles'1 albümü bulunuyor.