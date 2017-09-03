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Linux kullanım oranı ikiye katlandı

Linux tabanlı işletim sistemlerinin kullanım oranı 2015’ten bu yana ciddi bir artış gösterdi.Peki bu artışın ardındaki sebep ne olabilir? Detaylar haberimizde:
1 yıl
6,3b
1
45
İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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Son gelen raporlara göre Linux tabanlı işletim sistemlerinin kullanım oranı 2015’teki rakamın 2 katına ulaştı. Bu Linux camiası açısından oldukça olumlu bir haberken hem Windows hem de MacOS cephesinde düşüş gözlemlendi.

Linux kullanım oranı iki katına çıktı

Rapora göre 2015 yılının Aralık ayında Linux tabanlı işletim sistemleri pastada %1.66’lık bir alan işgal ederken geçtiğimiz ay itibariyle bu dilim %3.37’ye tekabül eder hale gelmiş. Bu zaman aralığında Windows sürümleri %90 dolaylarında seyrederken MacOS ise %8’den %5.94’e gerilemiş. Windows sürümleri içerisinde Windows 7 %48.91’den %48.43’e gerilerken, Windows 10 %27.63’den %27.99’a yükselmiş

Sebebi ne?

Son olarak Linux cephesinin bu başarısında ise Chromebook satışlarının etkili olduğu düşünülüyor zira Google’ın Chrome OS’u da Linux tabanlı bir işletim sistemi. Özellikle de yaklaşan okul sezonu dolayısıyla geçtiğimiz ay büyük bir artış gerçekleştiği aktarılırken içinde bulunduğumuz ay itibariyle de bu yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor.
https://www.hardocp.com/news/2017/09/02/linux_doubles_market_share_since_december_2015/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl hksdejavu
hksdejavu
Uc isletim sistemini de kullaniyorum. Hepsinin kendine gore avantajlari var. Ama verilen bu rakamlarda detaylar pek aciklanmamis. Mesela neredeyse her atm de windows yuklu. Bu da kullanima katiliyor mu? Bu ve benzeri sistemler de rakama katilirsa windowstaki sayi cok daha fazla cikiyor. Bu da yuzdeye vuruldugunda digerlerinde gerilee veya az artis olarak gozukebilir. Atiyorum linux ikiye degil de uce katladi belki de.

Sadece masaüstü sistemler , yani son kullanıcı sistemleri.
Zaten öyle olmayıp dediğin gibi olsa ( server , IoT , embedded vs. ) Linux çok daha fazla kullanım oranında olurdu en baştan beri.
Bu verilen istatistiklere ne Android gibi Linux kerneli üzerinde çalışan sistemler ne de son kullanıcının elinin değmediği yukarda saydıklarım dahil değil.
hksdejavuUc isletim sistemini de kullaniyorum. Hepsinin kendine gore avantajlari var. Ama verilen bu rakamlarda detaylar pek aciklanmamis. Me...
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kelebekx3 1 yıl
Bağlantıdaki yazıda da şüpheli yaklaşılmış, ama sizin paylaştığınız da Ağustos 2017 verisi, Eylül 2017 verisi sanırım yayınlanmamış. Ya da hatalı bir şey olduğu düşünülerek kaldırılmış olabilir. Bu istatistik yayınının nasıl işlediğini çok bilmiyorum açıkcası.
Düzeltme; en son baktığımda Eylül 2017 verisi gösterilmiyordu. netmarketshare.com/...
Şimdi ise eklemişler, sanırım ilk yayına göre bir değişiklik yapıp yayınladılar. Dediğim gibi işleyişi bilmiyorum.
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zero fear 1 yıl
WebOS da Linux tabanlı. Bunun da artışta etkisi olmalı.
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forvet09 1 yıl
android işletim sistemi gibi pc ye yükleyebileceğimiz. ve tüm diskleri kapasitesinde gösterecek bir işletim sistemi var mıdır?
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inifiesta 1 yıl forvet09
forvet09
android işletim sistemi gibi pc ye yükleyebileceğimiz. ve tüm diskleri kapasitesinde gösterecek bir işletim sistemi var mıdır?

Android-x86 tabanını kullanan Remix OS ve Phoenix OS var.
Remix OS geliştirilmesi durduruldu forum.donanimhaber.com/...
Fakat yine kullanabiliyorsun. Forumda ana konusu mevcut: forum.donanimhaber.com/...
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vonderplanitz 1 yıl
macOS BSD tabanlıdır yani Linux çıkmadan önceki saf Unix temel alınarak geliştirilmiştir ki o yüzden de bu kadar başarılı olmuştur. Fakat 2012'den itibaren Apple Unix felsefesiyle ilgisiz ve gereksiz şeyler yapmaya başladı tahminen o yüzden oranları düştü. Linux 100% açık kaynak proje olarak sürekli geliştiği için macOS ve Windows'taki eksiklik ve hatalar Linux'un kullanıcı sayısının artmasına yol açıyor.
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xtreme4495 1 yıl vonderplanitz
revivo72
macOS BSD tabanlıdır yani Linux çıkmadan önceki saf Unix temel alınarak geliştirilmiştir ki o yüzden de bu kadar başarılı olmuştur. Fakat 2012'den itibaren Apple Unix felsefesiyle ilgisiz ve gereksiz şeyler yapmaya başladı tahminen o yüzden oranları düştü. Linux 100% açık kaynak proje olarak sürekli geliştiği için macOS ve Windows'taki eksiklik ve hatalar Linux'un kullanıcı sayısının artmasına yol açıyor.

Son sürümler arabirim olarak gittikçe IOS e benzetildi ram ihtiyacı sl den sonra çok fazla arttı 4 gb ram ile 8 - 10 tab açsan sistem önbelleğe yükleniyor son sürümler iyice hantallaştı eski sürümler gibi az ram ve düşük donanımla çok hızlı çalışmıyor. yine de windows dan 100 kat daha iyidir windows arabirimi os x e göre hala çok geride ayrıca oradan buradan virüs ve zararlı yazılım bulaşma durumu tam gaz devam ediyor. ram yönetiminde ve düşük donanımda hızlı çalışma konusunda windows 10 daha iyi diyebilirim ama tüm herşeyiyle kıyaslarsak mac os hala en iyisi
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xtreme4495 1 yıl
masaüstünde kullanılmaz ben elime geçen toplama PC ye bile mac os kurup oyle kullanıyorum sorun çıkaran parça olursa ikinci el filan uyduruyorum şimdi lga 775 sistemden hackintosh projesi planladim ssd ile birlikte bana maliyeti 500 TL bile değil ama müthiş stabil ve ssd ile tatmin edecek kadar hızlı calisiyor yani 500 TL ye günlük işleri yapabilen bir mac sahibi oluyorsun ve benim orjinal maclerim de oldu zaten masaüstü işletim sisteminde mac os bir numaradır pc de bile calisir rakibi yoktur
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FRUEHAUF 1 yıl xtreme4495
xtreme4495
masaüstünde kullanılmaz ben elime geçen toplama PC ye bile mac os kurup oyle kullanıyorum sorun çıkaran parça olursa ikinci el filan uyduruyorum şimdi lga 775 sistemden hackintosh projesi planladim ssd ile birlikte bana maliyeti 500 TL bile değil ama müthiş stabil ve ssd ile tatmin edecek kadar hızlı calisiyor yani 500 TL ye günlük işleri yapabilen bir mac sahibi oluyorsun ve benim orjinal maclerim de oldu zaten masaüstü işletim sisteminde mac os bir numaradır pc de bile calisir rakibi yoktur

Hocam lga775 konusunda açıklamalarını bekliyorum
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drjacob 1 yıl
windows'u bıraksınlar artık linux yada macOS
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FightFor1 1 yıl
Bir zamanlar o kadar sorununa rağmen Linux'u çok sever, Windows'dan haz etmezdim. Ancak en son linux mint kullanırken bir sorunum oldu, sistem çöktü, dosyalarım, uygulamalarım ve ayarlarım gitti. Gayet açık ve net bir biçimde hem Türkçe hem global sitesinden yardım istedim, ekran görüntüsü ekledim, epey bekledim ancak bir tane bile cevap alamadım. Yani lafın kısası Windows'ta böyle bir sorun olmazdı, her zaman bir çözüm bulursunuz. Virüsüyle, mavi ekranıyla ama hep çözümüyle Windows'u seviyorum.
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Osakawa 1 yıl
Bu istatistik neye göre yapılmış acaba? Çünkü şuan türkiye de bulunan atmlerin(muhtemelen de yurdışındaki atmlerde dahil) hepsi windows 7'de çalışmakta, eğer normal kullanıcı değilse ve atmlerin sistemleride bu istatistiğe giriyorsa windows 7 nin yüksek çıkması normal.
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***Leopard*** 1 yıl Osakawa
Osakawa
Bu istatistik neye göre yapılmış acaba? Çünkü şuan türkiye de bulunan atmlerin(muhtemelen de yurdışındaki atmlerde dahil) hepsi windows 7'de çalışmakta, eğer normal kullanıcı değilse ve atmlerin sistemleride bu istatistiğe giriyorsa windows 7 nin yüksek çıkması normal.

Son kullanıcı cihazları.
Embedded , server , IoT vs. dahil değil.
netmarketshare.com/...
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