Linux kullanım oranı ikiye katlandı

Son gelen raporlara göre Linux tabanlı işletim sistemlerinin kullanım oranı 2015’teki rakamın 2 katına ulaştı. Bu Linux camiası açısından oldukça olumlu bir haberken hem Windows hem de MacOS cephesinde düşüş gözlemlendi.

Linux kullanım oranı iki katına çıktı

Rapora göre 2015 yılının Aralık ayında Linux tabanlı işletim sistemleri pastada %1.66’lık bir alan işgal ederken geçtiğimiz ay itibariyle bu dilim %3.37’ye tekabül eder hale gelmiş. Bu zaman aralığında Windows sürümleri %90 dolaylarında seyrederken MacOS ise %8’den %5.94’e gerilemiş. Windows sürümleri içerisinde Windows 7 %48.91’den %48.43’e gerilerken, Windows 10 %27.63’den %27.99’a yükselmiş

Sebebi ne?

https://www.hardocp.com/news/2017/09/02/linux_doubles_market_share_since_december_2015/

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Son olarak Linux cephesinin bu başarısında isesatışlarının etkili olduğu düşünülüyor zira Google’ında Linux tabanlı bir işletim sistemi. Özellikle dedolayısıyla geçtiğimiz ay büyük bir artış gerçekleştiği aktarılırken içinde bulunduğumuz ay itibariyle de butahmin ediliyor.