Linux kullanım oranı ikiye katlandı

Son gelen raporlara göre Linux tabanlı işletim sistemlerinin kullanım oranı 2015’teki rakamın 2 katına ulaştı. Bu Linux camiası açısından oldukça olumlu bir haberken hem Windows hem de MacOS cephesinde düşüş gözlemlendi.
Linux kullanım oranı iki katına çıktı
Rapora göre 2015 yılının Aralık ayında Linux tabanlı işletim sistemleri pastada %1.66’lık bir alan işgal ederken geçtiğimiz ay itibariyle bu dilim %3.37’ye tekabül eder hale gelmiş. Bu zaman aralığında Windows sürümleri %90 dolaylarında seyrederken MacOS ise %8’den %5.94’e gerilemiş. Windows sürümleri içerisinde Windows 7 %48.91’den %48.43’e gerilerken, Windows 10 %27.63’den %27.99’a yükselmiş
Sebebi ne?
https://www.hardocp.com/news/2017/09/02/linux_doubles_market_share_since_december_2015/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sadece masaüstü sistemler , yani son kullanıcı sistemleri.
Zaten öyle olmayıp dediğin gibi olsa ( server , IoT , embedded vs. ) Linux çok daha fazla kullanım oranında olurdu en baştan beri.
Bu verilen istatistiklere ne Android gibi Linux kerneli üzerinde çalışan sistemler ne de son kullanıcının elinin değmediği yukarda saydıklarım dahil değil.