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Windows Fall Creators güncellemesi 17 Ekim’de başlıyor

Windows 10 işletim sisteminin bu yıl ikinci büyük güncellemesi olacak Fall Creators Update gelecek ay dağıtıma başlıyor. Güncellemenin ayrıntılarını yazımızda bulabilirsiniz.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Windows 10 için ikinci büyük güncelleme olacak Fall Creators Update için zaman azalıyor. Microsoft yaptığı açıklamada yeni güncellemeyi 17 Ekim itibariyle dağıtmaya başlayacağını duyurdu.

Önemli yenilikler var

Windows 10 ile birlikte dönemsel yeni işletim sistemleri yerine sürekli güncellenen bir hizmet anlayışını benimseyen Microsoft, ilk günden bu yana dördüncü büyük güncellemesini hazırlamış olacak. Fall Creators Update yine önemli yeniliklerle geliyor.

Sonbahar güncellemesi ile gelecek en önemli yeniliklerden birisi Windows Story Remix adındaki uygulama. DotNET arayüzü ile geliştirilen uygulama, Microsoft Graph kullanarak fotoğraf ve videolarınızı 3 boyutlu olarak dönüştürmenizi sağlıyor. İçeriklerinizi otomatik olarak bir araya getiren uygulama soundtrack, tema ve sinematik geçişler ekliyor.

Yeniliklerden diğeri dokunmatik ekranlarla ilgili. Ekran kalemi ile çalışmayı kolaylaştıran Windows Ink özelliği PDF dosyaları üzerine doğrudan yazmayı kolaylaştırırken, bunları paylaşmanızı da hızlandırıyor. Smart Ink özelliği yapay zekanın da yardımıyla örneğin çizdiğiniz bir kareyi daha iyi hale getiriyor ve kutuyu bir tablo haline dönüştürüyor. Ayrıca Find my Pen özelliği ile nerede olduğunu unuttuğunuz ekran kalemini bulabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Sony akıllı hoparlörünü duyurdu"

Diğer bir yenilik Timeline. Kullanıcılar geçmişte belirli bir zaman dilimine giderek hangi döküman veya uygulama üzerinde çalıştıklarını görebilecekler. Aslında Windows yedekleme özelliği sistem genelinde böyle bir imkan sunuyordu ancak Timeline işi görselleştirmiş ve daha ayrıntılı hale getirmiş.

Clipboard özelliği de bağlı cihazlarınız arasında kopyala-yapıştır yapmanıza olanak tanıyor. Metin, konum, görsel, video gibi herhangi bir içerik bulut tabanlı sistem ile bir cihazdan diğerine kopyalanabiliyor.

Oyun modu için yeni bir tuş geliştirilirken Cuphead, Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale ve Middle-earth: Shadow of War oyunları da Xbox Play Anywhere platformuna geliyor.

Diğer taraftan Microsoft Hololens gözlüğünün temel aldığı karma gerçeklik konsepti güncelleme ile yaygınlaşacak. Asus, Acer, Dell, HP gibi pek çok firma 300$’dan başlayan fiyatlarla gözlüklerini piyasaya sürecek.

Bunun haricinde OneDrive dosyalarınıza indirmeye gerek kalmadan Dosya Gezgini üzerinden erişebilme, daha modern Fluent Design tasarım dili, enerji verimliliği, performans artışı gibi yenilikler yer alacak.

Ayrıca güncelleme ile bazı uygulamalar kullanımdan kaldırılıyor. Bunlar Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET), Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management, Outlook Express, Reader uygulaması şeklinde sıralanıyor.

 

http://www.guru3d.com/news-story/windows-fall-creators-update-available-from-october-17th.html Yorum Yaz
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X-FI 1 yıl
yabancı kaynakta okudum, game mode'u bu sefer çok geliştirmişler kullanıcılardan gelen kötü feedback'ler ile. bunlar; game mode açınca fps'nin hiç değişmemesi ve hatta performans kaybı yaşatması vs.
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_vezir_ 1 yıl
cortana ne olacak
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tobepeople 1 yıl
Clipboard ve Timeline tehlikeli yazılımlar korsan kullananlar uzak dursun derim tabi bunların yanında gizli kapaklı zaten bir kaç program daha gelir :)
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snowbard 1 yıl
neden doğumgünümü seçtiniz ki,
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9unkarekoku 1 yıl
Outlook Express hala kullanılıyormuymuş ki kaldırılıyor?
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MHEC 1 yıl
tasarım güzele benziyor
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