Locked-in Sendromu için yeni bir yöntem geliştirildi

Beyin ve omurilik arasındaki bağlantı kopukluğundan dolayı istemli hareketlerin yapılamaması sonucu oluşan duruma Locked-in Sendromu deniliyor. Bu rahatsızlığa tutulan hastaların bilinci yerinde oluyor haliyle halen düşünebiliyorlar fakat hiç bir yaşamsal belirti gösteremiyorlar. Ne üzücüdür ki bu durum doktorlar tarafından bazen bitkisel hayatla bile karıştırılabiliyor.
Kitap Bile Yazabiliyorlar
Son yıllarda sendromun kısmen yaşandığı insanlarda beyin bilgisayar arayüzünün kullanıldığını söylemiştik. Peki hastalığa tamamen tutulmuş insanlar için ne yapılabilir? Bilim adamlarının yeni çalışması tam da bu sorunun cevabına yönelik oldu. Araştırmacılar ikisi ALS ikisi de tam Locked-in hastası ile yapılan çalışmada Nöroelektriğe dayalı EEG (Elektroensefalografi) ve beyne giden kan akımındaki oksijen-karbondioksit oranını ölçen bir sistemden faydalanarak hastaların kan akımındaki değişime göre hastanın sorulan sorulara vermek istediği cevabı bulabildi.
''Mutluyuz''
Konu ile ilgili bir videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.engadget.com/2017/01/31/brain-computer-interface-breaks-through-locked-in-syndrome/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
büyüdügün yaşadığın vücudun hapishanen oluyor,öyle ki gözlerini bile hareket ettiremiyorsun,umarım çalışmalar ivme kazanarak devam eder