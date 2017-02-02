Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gaming İstanbul, Xbox ve Windows ile hareketlenecek

Gaming İstanbul’un bu yılki etkinliğine damga vurmaya hazırlanan Microsoft Türkiye, yeni Xbox One S konsolların yanı sıra Windows 10 oyun platformu ve sürpriz hediyelerle sahne alacak.
2 yıl
1,9b
1
5
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyun tutkunları için yılın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Gaming İstanbul'da geri sayım nihayet sona erdi. Bugün kapılarını açan organizasyona HP ile katılan Microsoft Türkiye, tüm ziyaretçilere en yeni oyun ve cihazları deneyimleme fırsatı sunacak.
Cosplay ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle oyunseverleri ağırlayacak olan teknoloji devi Gears of War 4, Halo 5, Forza Horizon 3 ve Dead Rising 4 gibi en son çıkan Xbox One ve Windows 10 PC’lere özel yapımlarla birlikte FIFA 17, Call of Duty: Infinite Warfare ve Battlefield 1 gibi oyunları da deneyimleme şansı sağlayacak.
Cumartesi günü ana sahnede YouTube fenomenleri Pintipanda ve Eastergamers de oyun tutkunlarının karşısında olacak. Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
bu tarihleri kim belirliyor yahu. neden tatilin sonuna denk getiriyorsunuz. bir hafta önce yapsanız canınız mı çıkar ? Belki istanbul dışından gelenlerde olurdu
bu tarihleri kim belirliyor yahu. neden tatilin sonuna denk getiriyorsunuz. bir hafta önce yapsanız canınız mı çıkar ? Belki istanbul dışından gelenlerde olur...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
C-AKBAL 2 yıl
2 gündür asphalt 8 oyununa xbox hesabımdan giriş yapamıyorum oturum açılamadı diyor diğer oyunlarda bir problem yok xbox hesabı ile oynanıyor ama dediğim gibi asphalt 8 sıkıntı yaşıyorum benimle aynı durumda olan birisi var mı? sorun genel mi? ne yapmam gerekiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aygunn 2 yıl
Yeni oyun ve cihazlarmış elinde adam akıllı ne kaldı ki xbox'ın. Scorpio da kelek çıkarsa şirketin hali hep vahim olacak. Pintipanda için orada olmayı çok isterdim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 2 yıl
indirimli ürünler almak için birebir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
bu tarihleri kim belirliyor yahu. neden tatilin sonuna denk getiriyorsunuz. bir hafta önce yapsanız canınız mı çıkar ? Belki istanbul dışından gelenlerde olurdu
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
xbox'mı hemen bilet kesiyorum yarına ordayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Avustralya’dan araştırma ekibi soyadan grafen üretmeyi başardı 2 yıl Tim Cook, Apple hisselerini 5 milyon dolara sattı 2 yıl Dünyanın en değerli markası artık Apple değil 2 yıl Samsung Galaxy S8'i bu ay sonunda görebiliriz 2 yıl Samsung da Trump’ın vergi tehditlerine boyun eğdi 2 yıl Mozilli Vakfı'nın eski mühendisinden antivirüs yazılımları uyarısı 2 yıl Instagram'a albüm şeklinde çoklu fotoğraf paylaşma özelliği geliyor 2 yıl Bakandan yerli otomobil açıklaması: 2019 yılı Mart ayından önce geliyor 2 yıl Boston Dynamics'in yeni robotu kabusunuz olacak! 2 yıl Facebook, ZeniMax yaptırımı ile karşı karşıya 2 yıl Tesla Motors resmen isim değişikliğine gitti 2 yıl Model S çarpışma testlerinde düşük puan alınca Tesla üretimde değişikliğe gitti 2 yıl Locked-in Sendromu için yeni bir yöntem geliştirildi 2 yıl NASA'DAN Küçük uydular için origamiden esinlenilen radyatör 2 yıl Google Chrome’un iOS sürümü açık kaynak haline geldi 2 yıl Donald Trump'a bir mesaj da Periscope'dan geldi 2 yıl Elon Musk’a kızan müşteriler Model 3 siparişlerini iptal etti 2 yıl Lityum iyondan 2 kat daha fazla kapasiteli, patlama riski olmayan pil geliştirildi 2 yıl Logitech’ten sunum yapanlara özel uzaktan kumanda 2 yıl Facebook kendi TV uygulamasını yayınlamaya hazırlanıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gaming İstanbul, Xbox ve Windows ile hareketlenecek Sonraki LG G6'nın prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı 2 yıl NASA'dan tasarruf hamlesi: SpaceX'in roketlerini başka şirketlerle paylaşacak 2 yıl CIA'in UFO görüntülediğini belirten resmi belgeler yayınlandı 2 yıl Bir patent ihlali davası da AMD’den geldi! 2 yıl Shell’den elektrikli araçlar için önemli hamle 2 yıl Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat gönderildi 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom ön inceleme: Çift arka kamera, optik zoom, 5000mAh! 2 yıl Alcatel Shine Lite modeli Türkiye’de 2 yıl Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler 2 yıl Toshiba nükleer santral işinden çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Tim Cook: Qualcomm para koparmaya çalışıyor, dava açmak zorunda kaldık 2 yıl Amazon hava yolu ağını güçlendirmek için dev bir merkez inşa edecek 2 yıl Daimler yeni bir sürücüsüz araç filosu için Uber ile ortaklık kurdu 2 yıl Apple milyonlarca avro vergi cezasını ödemedi 2 yıl İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı 2 yıl Danimarka'daki bu devasa rüzgar türbini yeni bir rekora imza attı 2 yıl Samsung'un yeni canavarı Galaxy Tab S3, 26 Şubat'ta tanıtılacak 2 yıl En çok satılan otomobil markalarında sürpriz sonuç 2 yıl İlginç hack girişimi: Hacker'lar otel odalarını uzaktan kilitleyip fidye istedi 2 yıl Yeni geliştirilen gözlüklerle presbiyopiye son! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim