Gaming İstanbul, Xbox ve Windows ile hareketlenecek

Oyun tutkunları için yılın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Gaming İstanbul'da geri sayım nihayet sona erdi. Bugün kapılarını açan organizasyona HP ile katılan Microsoft Türkiye, tüm ziyaretçilere en yeni oyun ve cihazları deneyimleme fırsatı sunacak.

Cosplay ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle oyunseverleri ağırlayacak olan teknoloji devi Gears of War 4, Halo 5, Forza Horizon 3 ve Dead Rising 4 gibi en son çıkan Xbox One ve Windows 10 PC’lere özel yapımlarla birlikte FIFA 17, Call of Duty: Infinite Warfare ve Battlefield 1 gibi oyunları da deneyimleme şansı sağlayacak.

Cumartesi günü ana sahnede YouTube fenomenleri Pintipanda ve Eastergamers de oyun tutkunlarının karşısında olacak. Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.