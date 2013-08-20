Lockheed Martin F-35B, dikey konumda uçak gemisi üzerine ilk gece inişini gerçekleştirdi

Başta Amerika olmak üzere Türkiye, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa geliştirilen Lockheed Martin F-35 savaş uçağı projesinin F-35B isimli kısa kalkış dikey iniş özellikli (STOVL) versiyonu, uçak gemisi üzerine ilk gece inişini gerçekleştirdi.

Lockheed Martin'in resmi YouTube hesabından yayınladığı video üzerinden öğrenilen bilgiye göre USS WASP uçak gemisi üzerine 14 Ağustos tarihinde ilk dikey gece inişini başarıyla gerçekleştiren F-35B savaş uçağı, ön tarafında yer alan fan ve aşağıya doğru dönebilen motor sistemi sayesinde dikey olarak hareket edebiliyor ve uzun zamandır yapılan iniş / kalkış testleri ile geliştirilmeye devam ediyor. Birim maliyetinin 150 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen F-35B isimli kısa kalkış dikey iniş (STOVL) modeli, ABD'nin insanlı son savaş uçağı projesi kapsamında yer alıyor ve genel olarak projenin toplam maliyetinin 40 milyar dolara ulaştığı söyleniyor.

Lockheed Martin tarafından yayınlanan F-35B uçak gemisi üzerine gece gerçekleştirilen dikey iniş videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Uçak hakkında detaylı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/19/f-35b-vertical-landing/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget