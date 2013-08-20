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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lockheed Martin F-35B, dikey konumda uçak gemisi üzerine ilk gece inişini gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
69
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lockheed Martin F-35B, dikey konumda uçak gemisi üzerine ilk gece inişini gerçekleştirdi
Başta Amerika olmak üzere Türkiye, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa geliştirilen Lockheed Martin F-35 savaş uçağı projesinin F-35B isimli kısa kalkış dikey iniş özellikli (STOVL) versiyonu, uçak gemisi üzerine ilk gece inişini gerçekleştirdi.
Lockheed Martin'in resmi YouTube hesabından yayınladığı video üzerinden öğrenilen bilgiye göre USS WASP uçak gemisi üzerine 14 Ağustos tarihinde ilk dikey gece inişini başarıyla gerçekleştiren F-35B savaş uçağı, ön tarafında yer alan fan ve aşağıya doğru dönebilen motor sistemi sayesinde dikey olarak hareket edebiliyor ve uzun zamandır yapılan iniş / kalkış testleri ile geliştirilmeye devam ediyor. Birim maliyetinin 150 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen F-35B isimli kısa kalkış dikey iniş (STOVL) modeli, ABD'nin insanlı son savaş uçağı projesi kapsamında yer alıyor ve genel olarak projenin toplam maliyetinin 40 milyar dolara ulaştığı söyleniyor.
Lockheed Martin tarafından yayınlanan F-35B uçak gemisi üzerine gece gerçekleştirilen dikey iniş videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Uçak hakkında detaylı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/19/f-35b-vertical-landing/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
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First_Person 6 yıl en beğenilen
Çok havalı di mi bu savaş makineleri? Gök yüzünden, yükseklerden, kendini görmeyen ve hatta belki duymayan insanların üzerine ölüm yağdırıyorlar... "Kahraman" pilotlar "düşman"ın gözünün içine bakmadan uyguluyor emirleri. Ve sonra yanan, parçalanan cesetleri görmüyorlar bile. Ses hızı ile kilometrelerce ötede oluyorlar bombalar hedefe ulaştığında. "Düşman" etiketi üzerine uymayanlar da "kolletırıl demıc" oluveriyor. Hep yukarıdakinin yerine mi koyuyorsunuz kendinizi? Niye? Amerikan savaş pilotu musunuz? Bir de aşağıdakinin yerine koyun isterseniz. Yaşadığımız coğrafyaya daha uygun... Hala havalı geliyor mu 150 milyon dolarlık ölüm makinesi? Birim başına 150 milyon dolara hastane yapılsa ya üçüncü dünya ülkelerine. Yüzlerce uçak yerine yüzlerce hastane. Binlerce ölüm yerine binlerce yaşam. Ama işte n'aparsın, havalı değil ki hastaneler...
Böyle haberleri daha çok görmek istiyoruz "donanım" sitemizde...
Çok havalı di mi bu savaş makineleri? Gök yüzünden, yükseklerden, kendini görmeyen ve hatta belki duymayan insanların üzerine ölüm yağdırıyorlar... "Kahraman" p...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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lordindarkness 6 yıl
Biraz klasik olacak ama tek bir savaş aracına harcanan 40 milyar dolar ile kaç millet kalkındırılırdı acaba?
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Foxbat 6 yıl
Hele şükür:)

Söze 2008'de ilk filo teslim edilecekti sonra 2012 oldu. Şimdi 2015 ancak deniyor. ABD son yıllarda hiçbir askeri projeyi zamanında bitiremedi hep erteleme hep erteleme.

Bu B modeli projenin en baş belası modeli. Tüm program buna kilitlendi kaldı. Biz 100 adet A modeli ( Dikine kalkış yapmayan model) sipariş ediyoruz. Bazılartı da 20 adet B modeli alınacak deniyor. Hoş ortada uçak gemimiz yok ama onu da alana kadar F-35B ancak üretim hattına girer
Hele şükür:)Söze 2008'de ilk filo teslim edilecekti sonra 2012 oldu. Şimdi 2015 ancak deniyor. ABD son yıllarda hiçbir askeri projeyi zamanında biti...
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FRAPS 6 yıl
40 milyar dolar mı
Bana 1 milyar dolar versinler bu aletten çok daha gelişmişini ortaya koyarım.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl FRAPS
FRAPS

40 milyar dolar mı
Bana 1 milyar dolar versinler bu aletten çok daha gelişmişini ortaya koyarım.

Bkz. tr.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla +3
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cübbeli gandalf 6 yıl
gta da vardı bu
türkiye de satın alacakmış bunlardan zaman kazandırır böyle inmesi yolcu kapasiteside olsa helikopter gibi savaş alanında daha etkili olur
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Hasan07-36 6 yıl
Buradaki bilgilere göre İsviçre'nin ordusu var:
tr.wikipedia.org/...
Hatta kadınlar bile askerlik yapıyormuş. Bizde kadınlara zorunlu değil.
Etrafındaki ülkeler dost olsa bile silahlı kuvvetler olmadan bir ülkenin hayatta kalması zor. İlk önce etrafındaki ülkelerin gerçekten dost olduğunu nereden bileceksiniz? Politika bir anda 180 derece dönebilir. Ayrıca komşular dost olsa bile saldırgan ülkeler her zaman diplerine saldırmıyor. ABD dikkat ederseniz neredeyse kendisine göre dünyanın tersine denk gelen ülkelere demokrasi götürdü(!) Hadi etrafımızdaki ülkeler bizimle dost diyelim. ABD gibi bir ülke Akdeniz'e uçak gemilerini, donanmayı yığdığı vakit bizi savunacaklar mı yoksa korkudan hiç seslerini çıkarmayacaklar mı? Bunu iyi düşünün. Bence de bu silah teknolojileri tarihin en büyük israfı ama yapacak hiçbir şey yok bu dünya şartlarında. Belki bir gün insanlar akıllanırsa (hiç sanmam) bu durum değişebilir. Silah teknolojileri tek yönden mantıklı olabilir. O da barışçıl amaçlarla. Uzayda dünyayı savunmak, yıkılması gereken binaların yıkımı, tünel açma vs. Uzay konusunda kastettiğim göktaşları, kuyruklu yıldızlar. Yoksa bilim kurgu filmlerindeki gibi uzaylı istilası pek mümkün değil bence.
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darkaura 6 yıl
bu paralar hastanelere baska yerlere ayrilsa dunya daha guzel bir yer olur, iyi hos diyorsunuzda bunu yapabilmek icin once insanin dogasini degistirmek gerek. gelismis yada 3uncu dunya ulkesi fark etmez insan ayni insan, ac gozlu ve acimasiz. boyle bir dunyada realistik olarak baris icinde yasamak istiyorsan en guclu olmak zorundasin. en guclu degilsen bile sana meydan okunmasi karsindakilere kardan cok zarar getirmeliki huzur icinde yasayabilesin. ordusu olmayan isvicre cok yanlis ornek. ordusuz cunku cevresinde dunyanin en buyuk ordularini barindiran komsulari isvicrenin bu halinden daha cok fayda sagliyorlar. kendi aralarindaki gizli bankacilik ve ticaret islerini bagimsiz serbest bir bolge uzerinden gerceklestiriyorlar. acaba isvicrenin zengin petrol yada maden kaynaklari olsa durum nasil olurdu. bide boyle dusunmek gerek.
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cool2hate 6 yıl
akgun2347
face1trtürkiye ne alaka bu uçağı geliştirenler arasında belirtilmiş, türkiyeye bu uçağın normal versiyonunu bile satmıyorlar.
arkadaşım bir konu hakkında bilginiz yoksa yorum yapmayın neredeyse 10 yıldır türkiye dahil 9 ülke ortak çalışmasında her ülke bazı parça ve materyal temininde bulunarak geliştiriliyor.türkiyede ihale ile bu uçaklardan aldı sevkiyat süreleri bıraz uzun üretimden dolayı oda türkiyenin aldığı ve şu an f35 A LİHTİNİNG 11 MİLYAR DOLARA 100 KÜSÜR TANE ALMIŞTIR SAYGILAR

Türkiye'ye satılan versiyon kaynak kodlarının kullanımını içermeyen export versiyonudur yani aslında bir ABD F-35'i Türkiye'ye satılanından çok daha donanımlıdır. Taşeron F-35'i de diyebiliriz. İngiltere'ye de kaynak kodları verilmemiştir ama onun zaten Eurofighter typhoon serisi uçakları olduğundan kendine büyük bir sorun teşkil etmez. İsrail için F-35I versiyonu üretilecektir ki ABD versiyonundn bile daha donanımlıdır. Yani her F-35 aynı değil... Bakım maliyeti de F-16'nın %80 kadar üzrinde. Fiyatı 150M$+ en gelişmiş 4++ nesil su-35 ise 40-65M$ 4 füze taşıyan F-35 12 füze taşıyan SU-35'ten teknik olarak iyidir. Ama 1 F-35 fiyatına 3,5 su-35 çıkar ki, bu da demekki o sen istediğin kadar f-35 sahibi ol bir tane su-35 kaçırırsan katliam çıkar :D
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Feint-TR 6 yıl cool2hate
cool2hate
akgun2347
Orijinalden alıntı: face1trtürkiye ne alaka bu uçağı geliştirenler arasında belirtilmiş, türkiyeye bu uçağın normal versiyonunu bile satmıyorlar.
arkadaşım bir konu hakkında bilginiz yoksa yorum yapmayın neredeyse 10 yıldır türkiye dahil 9 ülke ortak çalışmasında her ülke bazı parça ve materyal temininde bulunarak geliştiriliyor.türkiyede ihale ile bu uçaklardan aldı sevkiyat süreleri bıraz uzun üretimden dolayı oda türkiyenin aldığı ve şu an f35 A LİHTİNİNG 11 MİLYAR DOLARA 100 KÜSÜR TANE ALMIŞTIR SAYGILAR

Türkiye'ye satılan versiyon kaynak kodlarının kullanımını içermeyen export versiyonudur yani aslında bir ABD F-35'i Türkiye'ye satılanından çok daha donanımlıdır. Taşeron F-35'i de diyebiliriz. İngiltere'ye de kaynak kodları verilmemiştir ama onun zaten Eurofighter typhoon serisi uçakları olduğundan kendine büyük bir sorun teşkil etmez. İsrail için F-35I versiyonu üretilecektir ki ABD versiyonundn bile daha donanımlıdır. Yani her F-35 aynı değil... Bakım maliyeti de F-16'nın %80 kadar üzrinde. Fiyatı 150M$+ en gelişmiş 4++ nesil su-35 ise 40-65M$ 4 füze taşıyan F-35 12 füze taşıyan SU-35'ten teknik olarak iyidir. Ama 1 F-35 fiyatına 3,5 su-35 çıkar ki, bu da demekki o sen istediğin kadar f-35 sahibi ol bir tane su-35 kaçırırsan katliam çıkar :D

Donanimsal olarak hicbir farki yok ucaklarin. Zaten israilin alacagi ucaklar abd hava kuvvetleri kotasindan veriliyor sadece israil yapimi aviyonik ve muhimmatin ucaga entegrasyonu icin yazilimsal degisiklikler mevcut. Su-35, f-35 kiyasi da pek mantikli degil. Su an rusya envanterindeki su-35 sayisi 30u bile bulmuyor, yine PAKFA dan 60 adet uretilmesi planlandi diger tarafta abd 2400 civari F-35 uretmeyi planliyor. Yani rakamlar asimetrik :)
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cool2hate 6 yıl
Batan geminin malları :D
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DH Misafiri 6 yıl
sangokudbgt
Uçak çöp. İşin kötüsü amerika elinde kalan projenin maliyetini suriyede savaş çıkartarak çıkartmaya çalışıyor. Olan yine sivillere ve çocuklara oluyor!! Silah yapmak için savaş çıkar. Sonra çıkardığın savaşa ürettiğin silahları sat. Kim bilir bu uçaktan kaç tane satacaklar ortadoğuya sırf birbirlerini öldürmeleri için!

Uçak çöp mü? Bu uçağı geliştirebilmek için 250 milyar dolardan fazla para harcandı Allah'ın ergeni.
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fukox 6 yıl
Bf2 de f35b ile iyi baserape yapilirdi. Git dusman basine,dur havada,geleni geceni indir. Tabi gercekte insanlar olup olup baseten dirilmedigi icin gercekle karistirmamak lazim.
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infom@n 6 yıl
First_Person
Çok havalı di mi bu savaş makineleri? Gök yüzünden, yükseklerden, kendini görmeyen ve hatta belki duymayan insanların üzerine ölüm yağdırıyorlar... Kahraman pilotlar düşmanın gözünün içine bakmadan uyguluyor emirleri. Ve sonra yanan, parçalanan cesetleri görmüyorlar bile. Ses hızı ile kilometrelerce ötede oluyorlar bombalar hedefe ulaştığında. Düşman etiketi üzerine uymayanlar da kolletırıl demıc oluveriyor. Hep yukarıdakinin yerine mi koyuyorsunuz kendinizi? Niye? Amerikan savaş pilotu musunuz? Bir de aşağıdakinin yerine koyun isterseniz. Yaşadığımız coğrafyaya daha uygun... Hala havalı geliyor mu 150 milyon dolarlık ölüm makinesi? Birim başına 150 milyon dolara hastane yapılsa ya üçüncü dünya ülkelerine. Yüzlerce uçak yerine yüzlerce hastane. Binlerce ölüm yerine binlerce yaşam. Ama işte naparsın, havalı değil ki hastaneler...Böyle haberleri daha çok görmek istiyoruz donanım sitemizde...

Dur tahmin edeyim Şırnak*Uludere* Gülyazı'lısın :)
2 Yanıt Yanıtla +2
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First_Person 6 yıl infom@n
infom@n
First_Person
Çok havalı di mi bu savaş makineleri? Gök yüzünden, yükseklerden, kendini görmeyen ve hatta belki duymayan insanların üzerine ölüm yağdırıyorlar... Kahraman pilotlar düşmanın gözünün içine bakmadan uyguluyor emirleri. Ve sonra yanan, parçalanan cesetleri görmüyorlar bile. Ses hızı ile kilometrelerce ötede oluyorlar bombalar hedefe ulaştığında. Düşman etiketi üzerine uymayanlar da kolletırıl demıc oluveriyor. Hep yukarıdakinin yerine mi koyuyorsunuz kendinizi? Niye? Amerikan savaş pilotu musunuz? Bir de aşağıdakinin yerine koyun isterseniz. Yaşadığımız coğrafyaya daha uygun... Hala havalı geliyor mu 150 milyon dolarlık ölüm makinesi? Birim başına 150 milyon dolara hastane yapılsa ya üçüncü dünya ülkelerine. Yüzlerce uçak yerine yüzlerce hastane. Binlerce ölüm yerine binlerce yaşam. Ama işte naparsın, havalı değil ki hastaneler...Böyle haberleri daha çok görmek istiyoruz donanım sitemizde...

Dur tahmin edeyim Şırnak*Uludere* Gülyazı'lısın :)

Tecavüzün kötü bir şey olduğunu anlamak için illa ırzına geçilmiş olmak mı lazım? Hayır İzmirliyim, insanım, hümanistim, doktorum, savaş karşıtıyım. Paylaşıp kardeşçe refah içinde yaşayabileceğimiz kaynakların böyle israf edilmesine karşıyım. Savaş, bizlere filmlerde, bilgisayar oyunlarında gösterilen gibi bir şey değil. Ölen masum insanlar, dağılan aileler, öksüz kalan çocuklar, tecavüze uğrayan kadınlar, aksamış sağlık hizmetleri, salgın hastalık, açlık, fakirlik, elektriksizlik, susuzluk, sefalet demek. Göklere çıkarılan her kahramanca harekete karşı binlerce insanlık dışı olay demek.
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Jül Sezar 6 yıl infom@n
infom@n
First_Person
Çok havalı di mi bu savaş makineleri? Gök yüzünden, yükseklerden, kendini görmeyen ve hatta belki duymayan insanların üzerine ölüm yağdırıyorlar... Kahraman pilotlar düşmanın gözünün içine bakmadan uyguluyor emirleri. Ve sonra yanan, parçalanan cesetleri görmüyorlar bile. Ses hızı ile kilometrelerce ötede oluyorlar bombalar hedefe ulaştığında. Düşman etiketi üzerine uymayanlar da kolletırıl demıc oluveriyor. Hep yukarıdakinin yerine mi koyuyorsunuz kendinizi? Niye? Amerikan savaş pilotu musunuz? Bir de aşağıdakinin yerine koyun isterseniz. Yaşadığımız coğrafyaya daha uygun... Hala havalı geliyor mu 150 milyon dolarlık ölüm makinesi? Birim başına 150 milyon dolara hastane yapılsa ya üçüncü dünya ülkelerine. Yüzlerce uçak yerine yüzlerce hastane. Binlerce ölüm yerine binlerce yaşam. Ama işte naparsın, havalı değil ki hastaneler...Böyle haberleri daha çok görmek istiyoruz donanım sitemizde...

Dur tahmin edeyim Şırnak*Uludere* Gülyazı'lısın :)

Profiline baksak konyali cikarsin
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infom@n 6 yıl
Foxbat
Hele şükür:) Söze 2008de ilk filo teslim edilecekti sonra 2012 oldu. Şimdi 2015 ancak deniyor. ABD son yıllarda hiçbir askeri projeyi zamanında bitiremedi hep erteleme hep erteleme. Bu B modeli projenin en baş belası modeli. Tüm program buna kilitlendi kaldı. Biz 100 adet A modeli ( Dikine kalkış yapmayan model) sipariş ediyoruz. Bazılartı da 20 adet B modeli alınacak deniyor. Hoş ortada uçak gemimiz yok ama onu da alana kadar F-35B ancak üretim hattına girer

Yazdığın herşeye katılıyorum ama şu B modeli bence daha ideal çünkü savaşta ilk hava alanları vurulur B modeli ise heryerden kalkabilir. örneğin hakkariden bile :) Gerçi teröristlerle masaya oturup istediklerini veriyoruz bu "SORUNUMUZ DA" kalmadı, komutanları da hapse attık askere değnek verseler yeter.
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Foxbat 6 yıl infom@n
B modeli çok çok pahalı ve de problemli. Dikine iniş kalkış iyi güzel ama B tamamen deniz şartları için tasarlanmış. Boyası, malzemesi vs. hep deniz şartlarına göre. Kara konuşlu olarak Vstol uçaklar pek tercih edilmezler çünkü o işler için genelde Helo kullanılır.
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muhamnet 6 yıl infom@n
infom@n
Foxbat
Hele şükür:) Söze 2008de ilk filo teslim edilecekti sonra 2012 oldu. Şimdi 2015 ancak deniyor. ABD son yıllarda hiçbir askeri projeyi zamanında bitiremedi hep erteleme hep erteleme. Bu B modeli projenin en baş belası modeli. Tüm program buna kilitlendi kaldı. Biz 100 adet A modeli ( Dikine kalkış yapmayan model) sipariş ediyoruz. Bazılartı da 20 adet B modeli alınacak deniyor. Hoş ortada uçak gemimiz yok ama onu da alana kadar F-35B ancak üretim hattına girer

Yazdığın herşeye katılıyorum ama şu B modeli bence daha ideal çünkü savaşta ilk hava alanları vurulur B modeli ise heryerden kalkabilir. örneğin hakkariden bile :) Gerçi teröristlerle masaya oturup istediklerini veriyoruz bu "SORUNUMUZ DA" kalmadı, komutanları da hapse attık askere değnek verseler yeter.

1. Işık koşaner in ses kaydı geldi aklıma
2. Halkının burnuna her 10 yilda bir silah, tank dogrultan kişiler geldi aklima
3. 10'larca mehmed sabaha kadar catisirken "dugundeyim, şimdi ilgilenemem" diyen zihniyet geldi aklima
4. Hakkari deki birliği Ankara Ordu evinde viski eşliğinde yönetenler geldi aklima
5. "Helikopter desteği lazım" dendiğinde "bir helikopter kaç para, bir kaç mehmet olse kaç para" diyen komutan geldi akl.im
6. Kendi ulkesinin hükümetini yikmak icin emir verip emir evrakinin fotokopisine "kağıt parçası" diye reddedip, 2 hafta sonra ıslak imzası gosterildiginde susan ama ihanet ettiği ülkenin maaşını yemeye devam edenler geldi aklima
7. 10 laRca yil en yüksek bütçeyi alip kıbrıs tan bu yana 40 yildir hiçbir askeri başarısı olmayan bir kurum geldi aklima.
8. Artik Milli savaş gemilerini, tankini, uzun menzilli lazer Güdümlü roketini, helikopterini, Hürkuş unu ureten bir uulke geldi aklima.

Birde mehmed e değnek cumlesi geldi aklima.
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