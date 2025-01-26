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    F-35 ve F-22 savaş uçakları artık İHA'ları kontrol etme kabiliyetine sahip

    Lockheed Martin, insansız hava araçlarını yapay zeka ile kontrol etme yeteneğini başarıyla sergilediklerini duyurdu. Firmaya göre F-35, artık İHA'ları kontrol etme kabiliyetine sahip.
    F-35 ve F-22 artık İHA'ları kontrol etme kabiliyetine sahip Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş beşinci nesil hayalet savaş uçağı F-35, artık savaş alanında insansız hava araçlarını (İHA) kontrol edebilecek bir komuta merkezi olarak görev yapabilecek. Lockheed Martin, yapay zeka destekli teknolojilerle donatılan F-35’in, ABD Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki işbirlikçi savaş uçakları filosu (Collaborative Combat Aircraft – CCA) dahil olmak üzere birçok dronu kontrol edebileceğini belirtiyor. Firma, bu teknolojiyi başarıyla denediklerini duyurdu.

    ABD, 5. nesil uçaklarıyla İHA’ları kontrol edecek

    Lockheed Martin, yakın zamanda yaptığı bir gösterimde, yapay zeka teknolojilerinin entegre edildiği bir sistemle uçuş halindeki bir dronun kontrolünü başarıyla sağladı. Bu gösterimde kullanılan donanım ve yazılım mimarilerinin, gelecekteki F-35 uçuş testleri için geliştirildiği bildirildi. Şirket, bu teknolojinin, dron ve pilotların koordineli şekilde çalışmasını sağlayarak ABD Hava Kuvvetleri’nin "sistem ailesi" vizyonunu gerçeğe dönüştürdüğünü belirtti. Denemeler 2024 yılında gerçekleştirildi, ancak şirket bunu Ocak 2025’te açıkladı.

    F-35 ve F-22 artık İHA'ları kontrol etme kabiliyetine sahip Tam Boyutta Gör
    Lockheed Martin’in testlerinde, F-35 veya F-22 kokpitinden birden fazla dronun kontrol edilmesini mümkün kılan bir arayüz tanıtıldı. Bu teknoloji sayesinde, pilotlar dokunmatik bir tablet üzerinden dronları düşman hedeflerine yönlendirebiliyor.

    Lockheed Martin Skunk Works Başkan Yardımcısı OJ Sanchez, bir sonraki hava üstünlüğü seviyesine odaklanan yatırımlara devam ettiklerini belirtirken asimetrik avantajlar geliştirmek için halihazırda “yapay zeka otonom ajanlarını” uçurduklarını söyledi. Buradaki ajan (agent) kavramı, belirli işleri insandan bağımsız olarak talimatlar doğrultusunda gerçekleştiren yapay zeka sistemlerine işaret ediyor.

    Lockheed: “Eski günler geride kaldı”

    Lockheed Martin’e göre, gelecekteki askeri çatışmalarda hava üstünlüğü, yalnızca gelişmiş savaş uçakları ve dronların varlığına değil, aynı zamanda bu sistemlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde entegre edilmesine bağlı olacak. Şirket, yapay zeka destekli teknolojilerin, insan becerilerini makine zekasıyla birleştirerek savaş alanında hızlı karar alma ve esneklik sağladığını ifade ediyor.

    Lockheed, “Düşmanı büyük bir güçle ezmenin hava hakimiyetini sağladığı günler geride kaldı. Bir savaş alanında faaliyet gösteren tüm sistemler, düşmanları alt etmek ve yenmek için birlikte çalışmalıdır” dedi. Lockheed Martin Skunk Works, on yıl önce, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının güvenli bir şekilde iletişim kurmasını ve karmaşık görevleri birlikte yerine getirmesini sağlayacak bir teknoloji yol haritası geliştirmişti. Şirket, bu temelin, Amerika ve müttefikleri için onlarca yıl boyunca üstün hava hakimiyeti sağlayacağını vurguluyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/f-35-stealth-jet-drone-command-center https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/2025/owning-the-skies-with-integrated-air-dominance.html
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