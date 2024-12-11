ABD, sorunlar nedeniyle F-35 alımlarını 2025’te azaltacak

10 adet F-35’ten vazgeçildi
Tasarıya göre ayrıca Pentagon, Ortak Taarruz Uçağı (Joint Strike Fighter) programındaki bazı sorunları nasıl çözmeyi planladığını gösterene kadar ordunun yeni satın alacağı savaş uçaklarının sayısı da 48 ile sınırlanacak.
NDAA, toplamda yalnızca 48 F-35'in teslim alınmasını öngörüyor. Bu sayı, ABD Savunma Bakanlığı’nın Mart ayında sunduğu orijinal bütçe teklifindeki taleplerin altında kalıyor. Önerilen plana göre:
- Hava Kuvvetleri; 30 adet F-35A,
- Deniz Piyadeleri; 9 adet kısa kalkış ve dikey iniş özelliğine sahip F-35B,
- Deniz Kuvvetleri; 9 adet uçak gemisi uyumlu F-35C teslim alacak.
Bu kararın temel nedeni, F-35 programında yaşanan teknik aksaklıklar ve teslimat sorunları. Özellikle, "Technology Refresh 3" (TR-3) yazılımı ile ilgili problemler 2023 yılı boyunca yeni uçakların teslimatını durma noktasına getirdi. Şu anda TR-3 yazılımının geçici bir versiyonu ile teslimatlar yeniden başlamış durumda. Ancak bu uçakların muharebe görevlerinde kullanılması en erken 2025’te mümkün olacak.
ABD’de F-35 eleştirileri artıyor
10 uçağın satın alınmasının iptal edilmesi, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayacak. Lockheed Martin, F-35 programındaki aksaklıkları gidermek için 350 milyon dolarlık bir yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Şirket ayrıca, Ekim ayında yazılım mühendisliği uzmanı Chauncey McIntosh’u F-35 operasyonlarının başına getirerek, yazılım geliştirme sürecini iyileştirme kararlılığını gösterdi.
2025 yılı için planlanan son 10 teslimat, Savunma Bakanı’nın Kongreye, araştırma, geliştirme, test, üretim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki sorunların nasıl giderileceğine dair bir rapor sunmasının ardından onaylanacak. Ayrıca, bu raporun önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık olarak güncellenmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?