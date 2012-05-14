Loewe, Apple'a satış iddialarını yalanladı

Apple'ın kendi logosunu taşıyan bir HD TV modeli piyasaya süreceği şeklinde dedikodulara son dönemlerde daha sık rastlanmaya başladı. Son olarak Apple Insider sitesi firmanın üretim yapabilmek adına Alman TV üreticisi Loewe'yi 87.3 milyon Avro karşılığında satın alacağına ilişkin bir iddiada bulunmuştu.





Apple'ın bu teklifinden sonra Cuma gününe kadar da firmaya süre verdiği ifade edilmişti. Ancak Pazar günü konuşan bir Loewe sözcüsü, iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu belirtti.





Hem lüks tasarım hem de son kullanıcıya yönelik TV modelleri üreten Loewe, son yıllarda gelir kaybı yaşamasıyla dikkat çekiyor. Euro 2012 ve 2012 Olimpiyatları, firmanın satışları artırmayı planladığı iki önemli etkinlik. Firmanın borsa değeri 59 milyon Avro civarında.





Japon panel üreticisi Sharp'ın da Loewe'nin yüzde 30 hissedarı olması iddiaları tetikleyen diğer bir nokta. Muhtemel bir HD TV için Sharp'ın Loewe üretim bantlarını kullanabileceği düşünülüyor.





Bununla birlikte henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Apple'ın elektronik cihazlarını genelde Foxconn gibi tedarik zincirlerine ürettirdiği ve bünyesinde üretim tesis bulundurmadığı biliniyor. Bu bakımdan Loewe'nin satın alınması da düşük bir ihtimal olarak kalıyor.