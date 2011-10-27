Logitech 2012 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı

Başta klavye ve fare olmak üzere çevre birimleri üretiminde dünyanın lider üreticilerinden biri olan Logitech, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yeniden karlılığa dönen şirket, 30 Eylül'de sona eren üç aylık son dönemde 589 milyon dolar gelir ve 17 milyon dolar net kâr elde etmeyi (bir önceki çeyrekte 29.6 milyon dolar kayıp vardı) başardı.

İkinci çeyrekte Logitech'in OEM satışları bir önceki yıla göre %17 oranında düşerken, perakende tarafındaki satışlar ise özellikle Asya pazarındaki yüksek performans (%22 artış) ile genel olarak %2 oranında arttı. Logitech tepe yöneticisi Guerrino De Luca, "İkinci çeyrek sonuçlarımız beklentilerimiz ve 22 Eylül'de açıkladığımız tüm yıl hedefimizle uyum sergiliyor." dedi. Logitech 2012 mali yılının tamamı için 2.4 milyar dolar gelir ve 90 milyon dolar faaliyet kârı hedefliyor.