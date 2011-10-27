Logitech 2012 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İkinci çeyrekte Logitech'in OEM satışları bir önceki yıla göre %17 oranında düşerken, perakende tarafındaki satışlar ise özellikle Asya pazarındaki yüksek performans (%22 artış) ile genel olarak %2 oranında arttı. Logitech tepe yöneticisi Guerrino De Luca, "İkinci çeyrek sonuçlarımız beklentilerimiz ve 22 Eylül'de açıkladığımız tüm yıl hedefimizle uyum sergiliyor." dedi. Logitech 2012 mali yılının tamamı için 2.4 milyar dolar gelir ve 90 milyon dolar faaliyet kârı hedefliyor.
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yani bir firma ne kadar çok kazanırsa ve biriktirirse serbest piyasadaki devir daim eder para miktar ve oranı azalır bu yüzden o ülkenin parası aşırı kıymetlenir. yani dollar yükseliyor ise büyük şirketlerin kasalarında bloke edilen paralar yüzünden yükseliyor. ama durum bir baraj benti gibi günü gelince tekrar piyasaya akacak para oranı açısında çok büyük mevlalarda bir akışla sonuçlanacağı için ekonomi sırf bu kazanılan paranın tutulması yüzünden alt üst olacaktır yani para günü gelince pul kadar değeri bile kalmayacak. şu an TL yurt dışında fazla para etmediği halde neden ekonomik alım gücü açısında avrupadan daha iyi durumdayız derseniz
ortada çalışan insanın kıyısına köşesine ayırabileceği bir para olmadığı için dahası aldığı mevcut ihtiyaçlarına tam tamına ucu ucuna hatta ucu ucuna yetişemediği için mevcut yerli piyasamızın canlılığı avrupadan daha iyi bir durumda olsada bunun genel anlamda yaşam kalitesine etkisi beklenilen düzeyde değildir.
gerçek ekonomik çöküşün gerçek olduğu gün
bakınız ; nostradamus 2012