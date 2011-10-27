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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech 2012 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta klavye ve fare olmak üzere çevre birimleri üretiminde dünyanın lider üreticilerinden biri olan Logitech, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yeniden karlılığa dönen şirket, 30 Eylül'de sona eren üç aylık son dönemde 589 milyon dolar gelir ve 17 milyon dolar net kâr elde etmeyi (bir önceki çeyrekte 29.6 milyon dolar kayıp vardı) başardı.
İkinci çeyrekte Logitech'in OEM satışları bir önceki yıla göre %17 oranında düşerken, perakende tarafındaki satışlar ise özellikle Asya pazarındaki yüksek performans (%22 artış) ile genel olarak %2 oranında arttı. Logitech tepe yöneticisi Guerrino De Luca, "İkinci çeyrek sonuçlarımız beklentilerimiz ve 22 Eylül'de açıkladığımız tüm yıl hedefimizle uyum sergiliyor." dedi. Logitech 2012 mali yılının tamamı için 2.4 milyar dolar gelir ve 90 milyon dolar faaliyet kârı hedefliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
insanların artık farklı bişeylere ihtiyacı var logitech yeni gamer setler üretmeli kulağa ağırlık verdiği şu dönemden vazgeçip eski halini almalı.
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DH Misafiri 7 yıl
başarılı bi firma fakat ürün çeşitliliğini biraz daha arttırmalı...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
kapitalizim sermayenin kaymağını biriktirip kendi kasanda bloke etme işidir.
yani bir firma ne kadar çok kazanırsa ve biriktirirse serbest piyasadaki devir daim eder para miktar ve oranı azalır bu yüzden o ülkenin parası aşırı kıymetlenir. yani dollar yükseliyor ise büyük şirketlerin kasalarında bloke edilen paralar yüzünden yükseliyor. ama durum bir baraj benti gibi günü gelince tekrar piyasaya akacak para oranı açısında çok büyük mevlalarda bir akışla sonuçlanacağı için ekonomi sırf bu kazanılan paranın tutulması yüzünden alt üst olacaktır yani para günü gelince pul kadar değeri bile kalmayacak. şu an TL yurt dışında fazla para etmediği halde neden ekonomik alım gücü açısında avrupadan daha iyi durumdayız derseniz
ortada çalışan insanın kıyısına köşesine ayırabileceği bir para olmadığı için dahası aldığı mevcut ihtiyaçlarına tam tamına ucu ucuna hatta ucu ucuna yetişemediği için mevcut yerli piyasamızın canlılığı avrupadan daha iyi bir durumda olsada bunun genel anlamda yaşam kalitesine etkisi beklenilen düzeyde değildir.
gerçek ekonomik çöküşün gerçek olduğu gün
bakınız ; nostradamus 2012
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P.Escobar 7 yıl
yeni ürünler cıkartsınlar baksınlar bakalım sonuclar nasıl artıyor ama güzel ve kaliteli ürünler
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JrMaster 7 yıl
yıllardır adam gibi bi ses sistemi yapamadılar müstahaktır
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