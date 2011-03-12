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Logitech Anywhere MX Fare video inceleme "Cam yüzeylerde dahi yüksek hassasiyet!"

8 yıl
76,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in Darkfield teknolojisinden güç alan Anywhere MX, cam yüzeylerde dahi mousepad üzerindeki kadar hassas çalışabiliyor. Bu videomuzda fareyi her yüzeyde test ediyor aynı zamanda Cam yüzeylerde çalıştığını iddia eden rakipleriyle karşılaştırıyoruz.


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DH Misafiri 3 yıl
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arel.gr 3 yıl
scroll sorun yasatmaga basladi.
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Microsoft Specialist 4 yıl
Klavye/farede Logitech üstüne marka tanımam. Yine kanıtladılar kendilerini.
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senersongur 5 yıl
Fare güzel de fiyatı saçma olmuş.

En fazla 30 TL eder sonuçta.


130 TL nedir abi?




vatanbilgisayar.com/...
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es_umit 5 yıl senersongur
hizlial da şuan 115 tl civarında ama siteyi tavsiye etmem hepsiburada da civarlarda geziniyor. 1-2 yıl önce 70-80 tl olan ürün şimdi seri sonu olmak üzere ve 120-130 lara indirimli diye satılıyor bu nasıl saçmalık anlamadım


hizlial.com/...

hepsiburada.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Kesinlikle alınmaması gereken bir mouse. Hayatımda bu kadar pil tüketen bir mouse daha görmedim. Kaliteli 2 adet pil 15-18 günü çıkarmıyor. 2700 mAh GP marka şarjlı pil de dahil buna... Scroll tuşu uzun süreli kullanımdan sonra sapıtıyor. Scroll'un üzerindeki nikelaj kaplı alanlar soyulmaya başlıyor. Kesinlikle iade edeceğim bu ürünü... Tavsiyem almamanız yönünde.
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arel.gr 5 yıl
surtunmeye maaruz plastik meteryallere her ne ozellikli metalize kaplama yapsalarda yine soyulur, ilk elini bakir astar gecseler dahi.

pil yakin takibimde
.................geneline oldukca uyumlandim - scroll'u hizlandirmak mumkunmu ?
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DH Misafiri 5 yıl
Pil tüketiminden dolayı beş para etmez bir mouse yapmış logitech. 6-7 aydır kullanıyorum 40 liraya yakın pil masrafı yapmışımdır. En son 27 lira daha bayılıp şarjlı pil aldım 2700 mAh GP, o bile 10 günlük süreyi çıkarmıyor. Bugün servise yollayacağım ve iade isteyeceğim... Şayet iade işlemi gerçekleşmezse tüketici mahkemesine kadar yolu var. Bariz şekilde üretim hatası bir ürün... Yabancı forumlarda millet isyan etmiş 15-20 günlük pil ömründen dolayı. Mouse değil resmen pil canavarı.
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bahçıvan.er26 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Pil tüketiminden dolayı beş para etmez bir mouse yapmış logitech. 6-7 aydır kullanıyorum 40 liraya yakın pil masrafı yapmışımdır. En son 27 lira daha bayılıp şarjlı pil aldım 2700 mAh GP, o bile 10 günlük süreyi çıkarmıyor. Bugün servise yollayacağım ve iade isteyeceğim... Şayet iade işlemi gerçekleşmezse tüketici mahkemesine kadar yolu var. Bariz şekilde üretim hatası bir ürün... Yabancı forumlarda millet isyan etmiş 15-20 günlük pil ömründen dolayı. Mouse değil resmen pil canavarı.

ben de kullanıyorum ve abarttığın gibi bir durum yok git ikeadan 5 liraya pil al 10 tane 6-7 ay bitmez

Ayrıca söylemeden edemeyeceğim "bu Mouse bir harika dostum"
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uA006 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Pil tüketiminden dolayı beş para etmez bir mouse yapmış logitech. 6-7 aydır kullanıyorum 40 liraya yakın pil masrafı yapmışımdır. En son 27 lira daha bayılıp şarjlı pil aldım 2700 mAh GP, o bile 10 günlük süreyi çıkarmıyor. Bugün servise yollayacağım ve iade isteyeceğim... Şayet iade işlemi gerçekleşmezse tüketici mahkemesine kadar yolu var. Bariz şekilde üretim hatası bir ürün... Yabancı forumlarda millet isyan etmiş 15-20 günlük pil ömründen dolayı. Mouse değil resmen pil canavarı.

benim performance mx mouse bile tek pille 2-4 hafta arası gidiyor. sizin mouse'ta bir sıkıntı olabilir. servise götürmekte fayda var.
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Oppsional 6 yıl
tmm dostum teşekkürler
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DH Misafiri 7 yıl
tek pille de çalışabiliyor bu özeliğinden bahsedilmemiş tek pille çalışabilmesi ayrıca ağırlığını ayarlayabilme özelliğini de beraberinde getiriyor
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fyilmaz 6 yıl
bu hafta sonu vatanda %25 indirimle 105 tl ye geliyor bu fiyata alınırmı sizce?
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DH Misafiri 7 yıl
Bilgisayarın işlemcisine, ekran kartına, ses sistemine önem verdiğim kadar mouse ve klavye yede önem veriyorum. Bu yüzden aylardır kablolu üst seviye bir mouse kadar hassas, hareketleri anında algılayan bir mouse bulamamıştım. Logitech Vx Nano Laser Oem Mouse almayı düşünüyordum uzun zamandır ama tereddüt ettim her almaya kalkıştığımda, acaba ne kadar hassas. Önceki aldığım kablosuz logitech RX 650 model mouse u hiç kullanmadım. Atıl duruma getirdim diyebilirim. Logitech anywhere mx modelini görünce epey araştırdım, gittim mağazada gördüm ve parası ne kadar mış diye bakmadım bile. Böyle bir teknoloji şimdilik parasal bir değer ile ölçülemez. Hani milyarlarda değil tabi. Bu gün media markt ta 89 lira ve aldım. Sketchup, 3ds max 2011, internet tarayıcıları ve çeşitli programlar ile test ettim. Sol button çıt çıt sesi normalin üstünde ve biraz sert, sağ button biraz daha yumuşak ama rahatsız edici değil ve kullanımı zorlaştırmayacak derecede. Scroll butonu seri ve kademeli geçişi için biraz yüklenerek basmak gerek scroll tuşuna. Eski scroll u unutup üstteki butona alışmak gerekiyor. İlk etapta bu sıkıntı, bakalım ilerde ne derece alışır ve pratik olabiliriz. Yandaki ileri ve geri tuşları biraz daha önce olabilirmiş, direk baş parmağın altında değil ama kimine göre bu bir avantaj olabilir, sürekli parmak ileri ve geri tuşuna basmaz. Boyutları yeterli ve ben bilgisayarda kullanıyorum hatta büyük mouse kullanırken eli komple hareket ettirmek gerekiyor, bu boyutta bir mouse el içinde hareket ettirilebiliyor. Videoda gösterildiği gibi kılıfı çok kaliteli. Yaklaşık 3 metrede battaniye üzerinde, başımın üzerinde, koltuğun üzerinde hatta kuşe kağıt üzerinde dahi denedim, mükemmel denilebilir. 2 adet AA pil ile çalışıyor ama AA pil olması sebebi ile biraz ağır bunu dikkate almalısınız, yanlız bunu düşünerek yapılmış olsa gerek tek pil ilede sorunsuz çalışabiliyor, sadece pil ömrü düşüyor. Yazılım içersinde pil ömrüde gün olarak belirtiliyor. bir sitede böyle bir mouse için 800 DPI çok düşük değilmi diye bir yazı okudum. Hayır 800 DPI düşük bir değer değil aslında. Önceki 1000 DPI mouse umdan daha iyi diyebilirim. Fiyatına katlanabilene kesinlikle tavsiyemdir.
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birolmth 7 yıl
solarnet
Merhaba,Gerek mouse gerekse taşıma kılıfı çok kaliteli. Özellik olarakta oldukça iyi.Ancak pil sorunu varki sorundan öte baş belası. Duracell alkaline pil ile 15-20 gün zor çalışıyor, normal herhangi bir marka alkalin pil ile de 15 gün çalışırsa kendinizi şanslı sayın.

ole birsey olmadı bende ben 8 aydır kullanıyrum bence bukadar yeter ama mouse durmak bilmiyo:D
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Puzzles 7 yıl
@solarnet şarjlı pil alın sizde.
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birolmth 7 yıl
maskemk
arkadaşlar bnde vatan bilgisayardan aldım bgn elime geçti bişey merak ediyorum kullanan arkadaşlar sizin mouse da sallayınca tekerlek kısmından ses geliyor mu??

tekerlek serbest modda ise boşta kalıyor mouse hareket edince ses geliyor gayet normal bişey
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