Logitech Anywhere MX Fare video inceleme "Cam yüzeylerde dahi yüksek hassasiyet!"

Logitech'in Darkfield teknolojisinden güç alan Anywhere MX, cam yüzeylerde dahi mousepad üzerindeki kadar hassas çalışabiliyor. Bu videomuzda fareyi her yüzeyde test ediyor aynı zamanda Cam yüzeylerde çalıştığını iddia eden rakipleriyle karşılaştırıyoruz.

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