Logitech Anywhere MX Fare video inceleme "Cam yüzeylerde dahi yüksek hassasiyet!"

Logitech'in Darkfield teknolojisinden güç alan Anywhere MX, cam yüzeylerde dahi mousepad üzerindeki kadar hassas çalışabiliyor. Bu videomuzda fareyi her yüzeyde test ediyor aynı zamanda Cam yüzeylerde çalıştığını iddia eden rakipleriyle karşılaştırıyoruz.
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En fazla 30 TL eder sonuçta.
130 TL nedir abi?
vatanbilgisayar.com/...
hizlial.com/...
hepsiburada.com/...
pil yakin takibimde .................geneline oldukca uyumlandim - scroll'u hizlandirmak mumkunmu ?
ben de kullanıyorum ve abarttığın gibi bir durum yok git ikeadan 5 liraya pil al 10 tane 6-7 ay bitmez
Ayrıca söylemeden edemeyeceğim "bu Mouse bir harika dostum"
benim performance mx mouse bile tek pille 2-4 hafta arası gidiyor. sizin mouse'ta bir sıkıntı olabilir. servise götürmekte fayda var.
ole birsey olmadı bende ben 8 aydır kullanıyrum bence bukadar yeter ama mouse durmak bilmiyo:D
tekerlek serbest modda ise boşta kalıyor mouse hareket edince ses geliyor gayet normal bişey