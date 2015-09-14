Logitech G29 "PS4 ve PC'e özel direksiyon" inceleme videosu ve G27 karşılaştırması

Genel Yayın Yönetmeni
Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.
Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.
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G27'den tek farkı konsol desteği olup, 450 - 500 TL civarı daha pahalıya satılıp üstüne vitesin ekstra paraya satılmasının nesi övgüye değer bilemedim