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Logitech G29 "PS4 ve PC'e özel direksiyon" inceleme videosu ve G27 karşılaştırması

3 yıl
70,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.
Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.

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ozan_26 3 yıl en beğenilen
Logitech Türkiye'nin baskılarıyla olumlu yorum yapılması için zorlanmış heralde

G27'den tek farkı konsol desteği olup, 450 - 500 TL civarı daha pahalıya satılıp üstüne vitesin ekstra paraya satılmasının nesi övgüye değer bilemedim
Logitech Türkiye'nin baskılarıyla olumlu yorum yapılması için zorlanmış heraldeG27'den tek farkı konsol desteği olup, 450 - 500 TL civarı daha pahalı...
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Banzai! 3 yıl
g27 in toros direksiyonu gibi olduğunu söyleyip, oyuncak gibi üstünde bir sürü tuş ve gamepad olan g29 u çok şık bulduğunu söylüyor gökhan bey. işte burda kahkahayı bastım :D

g27 in toros direksiyonu gibi olduğunu söyleyip, oyuncak gibi üstünde bir sürü tuş ve gamepad olan g29 u çok şık bulduğunu söylüyor gökhan bey. işte burda kahk...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Neyinkafasi 3 yıl
1549tl nedir usta? bide vites dahil değilmiş görüyon mu.Böyle bir oyuncağın ederi maksimum 300₺.Sanırsın altın suyuna batırıyor logitech.Başka yapan olmayınca tekel yüzleri ortaya çıkıyor tabi.Almayın, bu fiyata satacaklarına ellerinde kalsın.
1549tl nedir usta? bide vites dahil değilmiş görüyon mu.Böyle bir oyuncağın ederi maksimum 300₺.Sanırsın altın suyuna batırıyor logitech.Başka yapan olmayın...
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Zetkinlik 1 yıl
çok pahalı malesef
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ORGANIKHOSAF 1 yıl
Arkadaşlar logitech g27 de ps3 için yazıyor 2.ele baktımda bi pc için de uyumlu değil mi illa yanında pc yazanlara mı bakmam gerekiyor yoksa ps3 yazanda pcde kullanılabilir mi ?
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Sonic.Storm 1 yıl ORGANIKHOSAF
Ps3 yazan pc de de kullanılabilir hepsi standart.
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boommmm 1 yıl
Sonunda g29 + shifter + playseat koltuğu ekledik :)
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DH Misafiri 2 yıl
almayın çok uğraştırıyor , pahalı ve gereksiz eğlenceli değil illa alıcakanızda mediamarkt tan alın iade kolay
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boommmm 2 yıl
Arkadaşlar ps4 need for speed 2015 oynuyorum . 2 gün önce logitech g27 aldım fakat bağlantı yaptığımda ne çalıştırabildim nede oynayabildim sıfır tepki millet YouTube de oynuyor ben tek gaz basamdim varmi kullanan veya fikri olan arkadaşım yardımlarınızi beklerim
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tnrvrd1996 2 yıl boommmm
boommmm
Arkadaşlar ps4 need for speed 2015 oynuyorum . 2 gün önce logitech g27 aldım fakat bağlantı yaptığımda ne çalıştırabildim nede oynayabildim sıfır tepki millet YouTube de oynuyor ben tek gaz basamdim varmi kullanan veya fikri olan arkadaşım yardımlarınızi beklerim

G27 ps4 te çalışmıyor g29 ps4 için çıkarıldı. Keşke almadan önce bir araştırsaydınız
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DH Misafiri 2 yıl
ARKADAŞLAR GEÇEN GÜN LOGİTECH G29 ALDIM VE ÖENCE BİLGİSAYARA BAĞLADIM EURO TRUCK SİMULATOR 2 OYNADIM ÇAIŞTI GRİD İ AÇTIM DİREKSİYON SERTLEŞTİ ÇEVİRMEYECEK HALE GELDİ HASASİYET AYARLARINIDA YAPTIM OLMADI AYNI ŞEY PROJECT CAR İÇİNDE GEÇERLİ VE ONDAN SONRA PS 4 DE OYUN ALDIM NFS 2016 ONDA HİÇ DESTEKLEMEDİ AMA BİLGİSAYARDA DESTEKLİYOR ANLAMADIM NEDEN PC DE ÇALIŞIYOR DA NEDEN PS4 DE ÇALIŞMIYOR NFS 2016
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cabriyo 2 yıl
artık bu sponsor olunan tanıtımlar/incelemeler sıkmaya başladı. tanıtım/inceleme değil tamamen reklam. youtuba dada böyle ve sponsor olunduğu ampül gibi belli oluyor böyle oluncada hiç negatif yönlerden bahsedilmiyor. bahsetmiş olmak için "rengi mat değilde parlak olsa daha iyi olurdu" gibi böyle şirin negatif bişey söyleniyor.

vites olmaması en büyük negatiflik. ve g27 nin ps4 te çalışmama olayı buna tam değinmeden bu video olmamış. hatta ps4 teki g29un xbox one da çalışmaması ayrı bir negatiflik. bunlardan bahsedin gözünüzü sevim.

razer steelseries madcatz roccat gigabyte thermaltake bu markalardan direksiyon istiyoruz çünkü logitech artık yapamayacak bu işi.

saitek nerdesin saitek farm simülatör bırak direksiyon yap direksiyon....
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DH Misafiri 3 yıl
Ps4 te need for speed oynamak istiyoruz g29 ile. Ancak press continue X diyo ama direksiyondaki x tuşuna bastığımız zaman oyuna girmiyor sebebini bilen var mi ?
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ilberhoca 3 yıl DH Misafiri
Ps4 de bahsettiğin oyunun sadece gamepad desteği var. Direksiyon desteği yok. Pc de var direksiyon
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bbaggins 3 yıl
amazon'da bu g920 ve 29'un vitesi g27 kadar.Logitech neyin kafasında anlamak zor..
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Kediseven 3 yıl
Sürüş simülasyonu sevenler için G27 en uygun tercih bence... G29 araba yarışları için özellikle tasarlanmış, tasarım olarak bakıldığında simülasyon yanı daha zayıf... G27 ile Euro Truck Simulator, OMSI Bus simulator gibi oyunları oynamak bambaşka bir zevk.... çünkü bazı işlev tuşlarının sağ elin altında olması, simülasyonu daha da gerçekçi kılıyor. ETS ve OMSI oynayanlar bunu bilirler...
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DH Misafiri 3 yıl
pc ye bağlanılıyomu
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- The Stig - 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

pc ye bağlanılıyomu

yok pc buna bağlanıyo
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MedivL 3 yıl
gran turismo gelmeden bunların hepisi yalan :)
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Aydindril 3 yıl
İnceleme için teşekkürler fakat sanırım yanlış söylemişsiniz. G29 PC de çalışmıyor. G920 PC ve Xbox One da çalışıyor.

G29 Sadece Playstation 3 ve Playstation 4 için geçerli. Aynı zamanda PC'de kullanılmıyor diye biliyorum.

Yanlışım varsa düzeltin lütfen.

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