Logitech G29 "PS4 ve PC'e özel direksiyon" inceleme videosu ve G27 karşılaştırması

Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.

Logitech'in yeni direksiyon seti G29, Playstation 4 yanında Playstation 3 ve PC ile de uyumlu çalışabiliyor. Bu yeni nesil direksiyonu 6 senedir liderliği bırakmayan G27 ile karşılaştırdık.