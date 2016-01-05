Logitech G502 Proteus Spectrum oyuncu faresi duyuruldu

Dünyaca ünlü çevre birimleri üreticisi Logitech, gelişmiş oyuncu fareleri arasına G502 Proteus Spectrum'u eklendiğini duyurdu.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz G502 Proteus Core'un üzerine kurulan yeni Logitech G502 Proteus Spectrum, sağ el kullanımına uygun ergonomik tasarımıyla oldukça güzel görünüyor ve bu güzel görüntüyü 16.8 milyon renk desteği bulunan özelleştirilebilir RBG aydınlatma sitemiyle destekliyor. Logitech'in özel yazılımı üzerinden ayarlanabilen aydınlatma sistemi, firmanın diğer G serisi RGB ürünleriyle senkronize şekilde de ışık verebiliyor.

Logitech G502 Proteus Spectrum'un temelini firmanın en gelişmiş ve hassas optik sensörü PMW3366 oluşturuyor. Delta Zero teknolojisi ile 200’den 12.000’e kadar çıkan geniş bir DPI aralığı sunan fare, 11 adet programlanabilir buton ile geliyor ve beş tane 3,6 gramlık ağırlıkla kullanım tarzlarına göre kişiselleştirilebiliyor.

Limitleri zorlayan Logitech G502 Proteus Spectrum, Ocak ayı içerisinde 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Fare için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.techpowerup.com/218936/logitech-announces-new-g502-proteus-spectrum-gaming-mouse.html