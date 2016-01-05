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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech G502 Proteus Spectrum oyuncu faresi duyuruldu

Logitech, en çok satan oyuncu faresi G502 Proteus Core'u çok daha iyi hale getirdi. Bu doğrultuda G502 Proteus Spectrum'u duyuran önemli üretici, görsellik ile performans uyumunda limit atladı.
3 yıl
5,1b
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4
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech G502 Proteus Spectrum oyuncu faresi duyuruldu

Dünyaca ünlü çevre birimleri üreticisi Logitech, gelişmiş oyuncu fareleri arasına G502 Proteus Spectrum'u eklendiğini duyurdu.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz G502 Proteus Core'un üzerine kurulan yeni Logitech G502 Proteus Spectrum, sağ el kullanımına uygun ergonomik tasarımıyla oldukça güzel görünüyor ve bu güzel görüntüyü 16.8 milyon renk desteği bulunan özelleştirilebilir RBG aydınlatma sitemiyle destekliyor. Logitech'in özel yazılımı üzerinden ayarlanabilen aydınlatma sistemi, firmanın diğer G serisi RGB ürünleriyle senkronize şekilde de ışık verebiliyor.
Logitech G502 Proteus Spectrum'un temelini firmanın en gelişmiş ve hassas optik sensörü PMW3366 oluşturuyor. Delta Zero teknolojisi ile 200’den 12.000’e kadar çıkan geniş bir DPI aralığı sunan fare, 11 adet programlanabilir buton ile geliyor ve beş tane 3,6 gramlık ağırlıkla kullanım tarzlarına göre kişiselleştirilebiliyor.
Limitleri zorlayan Logitech G502 Proteus Spectrum, Ocak ayı içerisinde 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Fare için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Logitech G502 Proteus Spectrum oyuncu faresi duyuruldu
 

http://www.techpowerup.com/218936/logitech-announces-new-g502-proteus-spectrum-gaming-mouse.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
vallaha g700 ümden memnundum lakin tuşları bozuldu geri iade ettim ve paramı aldım mause bakıyorum lakin hiç güzel mause yok piyasada bu ilgimi çekti lakin buda kablosuz kullanım özelligi yok g700 deki gibi o yüzden kullanıssız geldi bakalım ne alacagız artık.
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DH Misafiri 3 yıl
logı ıyı guzelde bırde su tıklama sorunlarını halletse ıyı olacak,g400 ıgrenc pıl zamanı ıle ve tıklama sorunları ıle en kotusuydu...g602 de pıl zamanını mukemmel yapılar ama oda tıklama suresı bakmından rezalettı..daha 5 ayda mouse u servıse verdım,tus takımı degıstı...umarım bunda herseyı duzeltmıslerdır...zaten bırdaha bu sorunlardan bırıyle sahsen karsılasıram bırdaha hıcbır allahın kulu bana logı kullandıramaz...
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alperen_69 3 yıl
şu mouse un birebir kablosuzunu yapsalar ne güzel olurdu ( g602 benzer ama aynı değil )
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