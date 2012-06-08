Logitech G930 Kulaklık "Kablosuz 7.1 Ses Keyfi" video inceleme

Bu videomuzda Logitech'in oyunculara ve film izlemeyi sevenlere yönelik kablosuz kulaklık modeli G930'u inceliyoruz. Üst düzey oyun ve film deneyimi vaad eden kulaklık bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?

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