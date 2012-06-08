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Logitech G930 Kulaklık "Kablosuz 7.1 Ses Keyfi" video inceleme
6 yıl
54,4b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Logitech'in oyunculara ve film izlemeyi sevenlere yönelik kablosuz kulaklık modeli G930'u inceliyoruz. Üst düzey oyun ve film deneyimi vaad eden kulaklık bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?
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DH Misafiri
3 yıl
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Merhaba ben bu ürünü 2 gün önce aldım, fakat şarja takıp 2-3 saat bekledikten sonra sarjdan çıkarıyorum ve yarım saat sonra sinyal vermeye başlıyor, acaba yanlış bişeymi yapıyorum yardımcı olabilirmisiniz?
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DH Misafiri
3 yıl
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Kulaklığı şarja takıyorum turuncu ışık yanıp sönüyor ve oyuncu yazılımındada tam olarak şarj olmasına 3 saat kaldı yazıyor.Fakat 5 saat şarjda bırakıp tekrar baktığımda şarjın bitmesine 20 dakika kaldı diyor.Acaba donanımsal bi sorunmu yoksa benim halledebileceğim bir sorunmu.Yaklaşık 1 yıldır çok iyi çalışıyordu fakat 1 haftadır bu sorunu yaşıyorum.Hiçbir zaman turuncu ışık devamlı yanmıyor yani tam şarj olmuyor.Kulaklık şarja takılıyken bile şarjı az diye bağlantı kesiliyor.Çözümü varsa yazarmısınız sağolun.
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2pac.
3 yıl
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Speed-Step
Guzel video olmus,basarilar.
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Absinthe92
3 yıl
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Ben oldukça uzun süredir kullanıyorum. Mikrofonu oynatınca bazı noktalarına gelince kulaklık kapanıyor. Bir fikriniz var mı acaba ? sadece mikrofon kapansa neyse de kulaklık tamamen kapanıyor
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hayrikoc61
3 yıl
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Elinize sağlık
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DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
amzn.to/...
Amazondan alın uyguna gelir
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rampagenagas
3 yıl
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Neden google translateki kadin sesi gibi konusuyorsunuz :)
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DH Misafiri
4 yıl
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Ben 3-4 ay önce kulaklığı aldım fakat akşam kapatıp şarja koyuyorum kendi kendine açılıyor. sabah bakıyorum halen şarj dolmamaış sorun şarj kablosundanmı yada yazılımsal olabilirmi?
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pöh62
4 yıl
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Amazondan g930 alanlar gelin arkadaslar hortlatmalik konu var
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TiBeTTo
4 yıl
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pöh62
pöh62
Amazondan g930 alanlar gelin arkadaslar hortlatmalik konu var
Bu kulaklıkta cızırtı problemi oluyor bende. Wireless modem var masaüstü pcmde. Wireless çalıştırınca cızırdıyor hemen. Denemediğim kanal kalmadı fakat sorun devam ediyor. Kanal çakışması da değil. Başka sorun yaşayan oldu mu?
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Das Boot
4 yıl
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Biz kaçırdık ya indirimi
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Mr.ED
4 yıl
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Terleme yapması dışında güzel kulaklıktır.
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xxx187
5 yıl
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Hortlattinız konuyu.
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nfsworld
4 yıl
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g930 amazon satışı popüler konu içen bu konuyu kimse görmemiş mi,hortlatalım bari
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Amazondan alın uyguna gelir
Bu kulaklıkta cızırtı problemi oluyor bende. Wireless modem var masaüstü pcmde. Wireless çalıştırınca cızırdıyor hemen. Denemediğim kanal kalmadı fakat sorun devam ediyor. Kanal çakışması da değil. Başka sorun yaşayan oldu mu?