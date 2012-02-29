Logitech H800 kablosuz kulaklık video inceleme

DH Misafiri videoda konusan kimse gercekten Turkce konusmayi bilmiyor. Bu kadar kotu bir vurgulama ve konusma gormedim. Zaten agzinda geveliyor kelimeleri. Cok itici ve sinir edici bir konusmasi var videoyu izleyemedim bundan dolayi. Her cumlenin sonunda vurgu yapiyor cok kotu bu. Mesela merhaba ben mehmet diyecekse boyle konusuyor " mrhba bhn MEEHMEEETT" uzatiyor son kelimeyi mesela yer aliyorrr ve vurguyu sonda yapiyo berbattt. Bu kadar sinir bozucu kotu bir konusma gormemistim
Bu ürünün bataryasını nereden bulabilirim acaba?
Yedek pil kapsamında kullanmak için arayış içerisindeyim.
Bu arada, ürün windows 8 ve üzeri sistemlerde de yerel sürücüleri kullanarak çalışabilmektedir.
Belki daha yenidir incelemeyi yapan arkadaş!!! zamanla tecrübe sahibi olur bence hor görmemek lazım...
Mesela ben bilgisayardan müzik dinlerken, film izlerken telefon çaldığında direk kulaklığı kullanmayı isterdim.