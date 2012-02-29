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Logitech H800 kablosuz kulaklık video inceleme

7 yıl
50,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videmouzda Logitech'in hem 2.4 GHz kablosuz, hemde bluetooth teknolojisine sahip kablosuz kulaklığı H800'ü inceliyoruz.
 

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hayrikoc61 3 yıl
İnceleme için teşekkür ederiz
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba,
Bu ürünün bataryasını nereden bulabilirim acaba?
Yedek pil kapsamında kullanmak için arayış içerisindeyim.
Bu arada, ürün windows 8 ve üzeri sistemlerde de yerel sürücüleri kullanarak çalışabilmektedir.
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DH Misafiri 4 yıl
sahane urun aldım 2 adet kullanıyorum bırı 5 sene oldu dıgerı 1 senelık ıkısınıde kullanıyorum cep tel tablet ve pc de kullanıyorum urun super
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DH Misafiri 5 yıl
e-bay da 50$ civarı ücretsiz kargo satılıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
urun sahane bır odadan pc dıger odada ben pc dekı muzıgı cok rahat dınlıyorum kullaklıkla ve telefon konusmasıda yaoıyotrum vatandan aldım 300tl ye suana kadar bı sıkıntı yok zaten garantısıde bttı bıtecek marka sahane teknolojı konusunda
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By_Samed 5 yıl
Süpper :D
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lord_day_walker 7 yıl
bence çok başarılı
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muratsss 7 yıl
bende merak ettim yani bilgisayardan müzik dinlerken, film izlerken telefon çaldığında direk kulaklığı kullanabiliyor muyuz acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
videoda konusan kimse gercekten Turkce konusmayi bilmiyor. Bu kadar kotu bir vurgulama ve konusma gormedim. Zaten agzinda geveliyor kelimeleri. Cok itici ve sinir edici bir konusmasi var videoyu izleyemedim bundan dolayi. Her cumlenin sonunda vurgu yapiyor cok kotu bu. Mesela merhaba ben mehmet diyecekse boyle konusuyor " mrhba bhn MEEHMEEETT" uzatiyor son kelimeyi mesela yer aliyorrr ve vurguyu sonda yapiyo berbattt. Bu kadar sinir bozucu kotu bir konusma gormemistim
1 Yanıt Yanıtla
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izmir85 7 yıl
Bende istiyorummm bundan :D:D:D
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marseltalon 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

videoda konusan kimse gercekten Turkce konusmayi bilmiyor. Bu kadar kotu bir vurgulama ve konusma gormedim. Zaten agzinda geveliyor kelimeleri. Cok itici ve sinir edici bir konusmasi var videoyu izleyemedim bundan dolayi. Her cumlenin sonunda vurgu yapiyor cok kotu bu. Mesela merhaba ben mehmet diyecekse boyle konusuyor " mrhba bhn MEEHMEEETT" uzatiyor son kelimeyi mesela yer aliyorrr ve vurguyu sonda yapiyo berbattt. Bu kadar sinir bozucu kotu bir konusma gormemistim

Belki daha yenidir incelemeyi yapan arkadaş!!! zamanla tecrübe sahibi olur bence hor görmemek lazım...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu kulaklık oyun konsollarına uyar mı? Xbox'a falan.
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-mehmet- 7 yıl
hem telefona hem bilgisayara aynı anda bağlanabiliyomu aceba?
Mesela ben bilgisayardan müzik dinlerken, film izlerken telefon çaldığında direk kulaklığı kullanmayı isterdim.
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