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Logitech Mini Boombox kablosuz bluetooth hoparlör video inceleme
7 yıl
55,3b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in bluetooth kablosuz bağlantısına sahip, üzerinde yer alan kapasitif dokunmatik tuşlarıyla kolay ve pratik kullanım sağlayan, dahili mikrofonuyla sesli görüşmelere olanak sağlayan hoparlörü mini boombox'ı inceliyoruz.
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jehan
7 yıl
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nasıl da ittiriyor zorluyor bardağı, FORDbox:D
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DH Misafiri
5 yıl
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JAponyada 20 dolar bizde 230 TL
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magicboyguccino
5 yıl
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yurtdışında logitech showroomunda hem minisini hemde normalini dinleme şansı buldum.
eğer başka ürün dinlemediyseniz kulağınıza hoş gelebilir. daha iyi ürünleri dinlediğinizde ürünün standart bir ürün olduğunu anlayabilirsiniz.
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zaga20
6 yıl
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Aklma sony rolly geldi
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DH Misafiri
6 yıl
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müthiş bir cihaz!!! hoşuma gitti !!
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DH Misafiri
7 yıl
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Telefonda bile 'merhaba ben Mesut ÇEVİK' :D
1 Yanıt
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xsea
7 yıl
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DH Misafiri
DH Misafiri
Telefonda bile 'merhaba ben Mesut ÇEVİK' :D
allahtan bugun mini boombox inceliycez demedi :D
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DH Misafiri
7 yıl
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masada dans etme de bir özellik olarak konulmuş olabilirmiş mesela:)) şaka bir yana bir çok hoparlör özellikle diz üstü bilgisayara bağlananlar da seslerindeki yükselmelerle yerlerinden oynuyorlar. oysa ki bunların altına yaylanma payı olan bir aparat konsa yerlerinde kalırlar, nedense bunu henüz başaran bir firma görmedim, hepsi dans ediyor:))
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B-veritas
7 yıl
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İple bağlamak lazım masaya
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DH Misafiri
7 yıl
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ne gereksiz cihaz... masada gezmesi de ayrı bir cinslik. kim alır ki bunu? inceleme güzel olmuş ayrıca
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DH Misafiri
7 yıl
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slm hocam güzel bir video sunmuşsunuz ama bu mini aletin uzaktan kumandası olsa daha iyi olmazmıydı her zaman el altında olacak diye bişe yok kumandanın olması sesi açıp kapatma müziklerde geçiş olması gibi :)iyi olurdu diye düşünüyorum
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DH Misafiri
7 yıl
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hakketen masanın üstünde geziyor gerçekten komikmiş :)))
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DH Misafiri
7 yıl
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dh videolarını youtube koysanız ve burdan paylaşsanız daha iyi olur kanısındayım. Çünkü mobil olarak takip ediyorum ve benim gibi 100.000 lerce mobil kullanıcı var, herkezin telefonuda elma seviyesinde değilki flash desteği olsun. Dikkate alırsanız sevinirim
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DH Misafiri
7 yıl
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yürüyen hoparlör.
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eğer başka ürün dinlemediyseniz kulağınıza hoş gelebilir. daha iyi ürünleri dinlediğinizde ürünün standart bir ürün olduğunu anlayabilirsiniz.
allahtan bugun mini boombox inceliycez demedi :D