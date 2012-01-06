Logitech Tablet Keyboard video inceleme

DH Misafiri bilgisayar üzerinde çalıştırmak için bu klavyeyi aldım ama ipad için tasarlandığı için fonksiyon tuşları bulunmuyor ve bazı tuşlarıda çalışmıyor ama bir avanjı var bilgisayarınız bluetooth alıcısı mevcut ise direk bağlanıp kullanabiliyorsunuz ek bir alıcı takmanıza gerek yok.bu yüzden tercih ettim ama esc tuşu olmadığı için yapılan çalışmaları iptal edemiyorsunuz bu yüzden satmayı düşünüyorum.bilginize.
caglet ipad icin tasarlanmis ama baska cihazlarda kullanamaz miyiz ... xoom mesela.....
ama bir avanjı var bilgisayarınız bluetooth alıcısı mevcut ise direk bağlanıp kullanabiliyorsunuz ek bir alıcı takmanıza gerek yok.bu yüzden tercih ettim ama esc tuşu olmadığı için yapılan çalışmaları iptal edemiyorsunuz
bu yüzden satmayı düşünüyorum.bilginize.
Logitech forumda bir kullanıcının yazdığına göre normal klavye gibi kullanabiliyormuş.
Re: Logitech Tablet Keyboard compatible with windows?.Options
Mark as NewBookmarkSubscribeSubscribe to RSS FeedHighlightPrintEmail to a FriendReport Inappropriate Content....01-07-2012 04:26 AM
This is the exact question I was wondering about too but seeing as it's unsupported I just bit the bullet.....
I'm typing successfully with one now on Windows XP with a bluetooth dongle from Tesco. The CMD keys work as Windows keys and the Home key is calling up my Internet browser (possibly the setting from an old Windows function key).
Hope that helps.
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forums.logitech.com/...
Bunu alanlar da ipadin dokunmatik keyfinden bıkmış mı oluyor acaba diye soruyor insan.
video yu izlerseniz cevap bulabilirsiniz
Gerçi bir adette toucpad gibi bir şey koysalarmış tam herşey için kullanmalık bir şey olurmuş.