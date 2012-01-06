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Logitech Tablet Keyboard video inceleme

7 yıl
50,1b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in iPad için tasarladığı, bluetooth teknolojisi ile çalışan tablet klavyesini inceliyoruz.

Güncelleme: Şubat ayında klavyenin Türkçe dile sahip modeli satışa sunulacaktır. Önümüzdeki günlerde ürünü bir çok mağazadan temin edebilirsiniz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Benden uyarması: kalem pil ile çalışıyor ve çok kısa sürede pilini tüketiyor. Bir hafta içinde adet ince kalem pili çöpe atmak zorunda kaldım. Bu tarafı önemli bir dezavantaj.. 150 tl verdiğinize değmiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
bilgisayar üzerinde çalıştırmak için bu klavyeyi aldım ama ipad için tasarlandığı için fonksiyon tuşları bulunmuyor ve bazı tuşlarıda çalışmıyor
ama bir avanjı var bilgisayarınız bluetooth alıcısı mevcut ise direk bağlanıp kullanabiliyorsunuz ek bir alıcı takmanıza gerek yok.bu yüzden tercih ettim ama esc tuşu olmadığı için yapılan çalışmaları iptal edemiyorsunuz
bu yüzden satmayı düşünüyorum.bilginize.
1 Yanıt Yanıtla
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GALDER 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bilgisayar üzerinde çalıştırmak için bu klavyeyi aldım ama ipad için tasarlandığı için fonksiyon tuşları bulunmuyor ve bazı tuşlarıda çalışmıyor
ama bir avanjı var bilgisayarınız bluetooth alıcısı mevcut ise direk bağlanıp kullanabiliyorsunuz ek bir alıcı takmanıza gerek yok.bu yüzden tercih ettim ama esc tuşu olmadığı için yapılan çalışmaları iptal edemiyorsunuz
bu yüzden satmayı düşünüyorum.bilginize.

Logitech forumda bir kullanıcının yazdığına göre normal klavye gibi kullanabiliyormuş.

Re: Logitech Tablet Keyboard compatible with windows?.Options
Mark as NewBookmarkSubscribeSubscribe to RSS FeedHighlightPrintEmail to a FriendReport Inappropriate Content....01-07-2012 04:26 AM

This is the exact question I was wondering about too but seeing as it's unsupported I just bit the bullet.....



I'm typing successfully with one now on Windows XP with a bluetooth dongle from Tesco. The CMD keys work as Windows keys and the Home key is calling up my Internet browser (possibly the setting from an old Windows function key).



Hope that helps.
....


forums.logitech.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Aramiza hldoegsin Yazini okurken aklima ilk gecis gunlerim geldi. Sinirim bozulurdu @ yapicam diye pencereleri, programlari kapamaktan. bos bos bakardim, elim hep alistigim kisayollara giderdi. Uyuz olmustum, daralmistim windows kullanmaktan. 21 sene once commodore ile baslayan hayatima amiga dan sonra giren windows lu pc yetmiyordu. 6-7 ayda bir upgrade, upgrade . devamli mavi ekran, virus, firewall yok ona izin ver suna izin verme. crack ararken virus indir acama, kopyalayama. Abuk subuk hata mesajlari, programlari kurmak icin yarim saat ince ayar yap, port ac kapa onu sec, bunu sec.5 sene once kurtuldum bu dertten, cevremdeki herkese asilamaya basladim. Cunku Windows la calisan pc koca bir yalan, elektrikli daktilo.Daha keyif alacaksin, millet windows ta kivranirken onlara bakip guleceksin onlarin calistirirken bilgisayarini kasan programlari sen parallels ile calistiracaksin bi'de uzerine o program arka planda calisirken sen video edit yapacaksin 4gb ram in azligina gelince, isletim sistemi cok duzenli oldugu icin esasinda yetiyor. ama windows uzerinde yeter mi bilmem ki, o katil windows somurur. 8 koysan 16 taktirsan nafile ona. Son olarak ben ilk Mac e gectigimde butun windows programlarini kafamdan sildim. Mac version larini bile yuklemedim. Exchange icin Mail, Office icin Iwork vs. vs. Bence elin degmisken onlari bi daha kurma, bosuna yer isgal etmesin hdd' de Yazima baslarken dedigim gibi, aramiza hldoegsin. Donulmez bi' yola girdin, hastalik kaptin artik Biraz vakit gecsin, gazetelerin verdigi Vatan, Bimeks, Gold brosurlerine bakmayacaksin bile ya da oralara gittiginde saatler harcadigin reyonlarin onunden tiris tiris gececeksin ps: bilgisayari kapatmadan calistirma rekorum MacBook Air ile +45 gun. Esasinda daha giderdi ama update yayinlamislardi, restart gerektiriyordu. Macbook Pro ile 2 aydan fazla cunku eskiden bu kadar update yayinlamiyordu Apple. Hatta daha uzun surede olabilir. Merak ettim, bi' dahaki restart tarihini bi kenara yazicam
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DH Misafiri 7 yıl
Aramiza hldoegsin Yazini okurken aklima ilk gecis gunlerim geldi. Sinirim bozulurdu @ yapicam diye pencereleri, programlari kapamaktan. bos bos bakardim, elim hep alistigim kisayollara giderdi. Uyuz olmustum, daralmistim windows kullanmaktan. 21 sene once commodore ile baslayan hayatima amiga dan sonra giren windows lu pc yetmiyordu. 6-7 ayda bir upgrade, upgrade . devamli mavi ekran, virus, firewall yok ona izin ver suna izin verme. crack ararken virus indir acama, kopyalayama. Abuk subuk hata mesajlari, programlari kurmak icin yarim saat ince ayar yap, port ac kapa onu sec, bunu sec.5 sene once kurtuldum bu dertten, cevremdeki herkese asilamaya basladim. Cunku Windows la calisan pc koca bir yalan, elektrikli daktilo.Daha keyif alacaksin, millet windows ta kivranirken onlara bakip guleceksin onlarin calistirirken bilgisayarini kasan programlari sen parallels ile calistiracaksin bi'de uzerine o program arka planda calisirken sen video edit yapacaksin 4gb ram in azligina gelince, isletim sistemi cok duzenli oldugu icin esasinda yetiyor. ama windows uzerinde yeter mi bilmem ki, o katil windows somurur. 8 koysan 16 taktirsan nafile ona. Son olarak ben ilk Mac e gectigimde butun windows programlarini kafamdan sildim. Mac version larini bile yuklemedim. Exchange icin Mail, Office icin Iwork vs. vs. Bence elin degmisken onlari bi daha kurma, bosuna yer isgal etmesin hdd' de Yazima baslarken dedigim gibi, aramiza hldoegsin. Donulmez bi' yola girdin, hastalik kaptin artik Biraz vakit gecsin, gazetelerin verdigi Vatan, Bimeks, Gold brosurlerine bakmayacaksin bile ya da oralara gittiginde saatler harcadigin reyonlarin onunden tiris tiris gececeksin ps: bilgisayari kapatmadan calistirma rekorum MacBook Air ile +45 gun. Esasinda daha giderdi ama update yayinlamislardi, restart gerektiriyordu. Macbook Pro ile 2 aydan fazla cunku eskiden bu kadar update yayinlamiyordu Apple. Hatta daha uzun surede olabilir. Merak ettim, bi' dahaki restart tarihini bi kenara yazicam
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hakansant 7 yıl
Çok kullanışlı olmalı,
Bunu alanlar da ipadin dokunmatik keyfinden bıkmış mı oluyor acaba
diye soruyor insan.

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caglet 7 yıl
ipad icin tasarlanmis ama baska cihazlarda kullanamaz miyiz ... xoom mesela.....
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Guest-9D9369ED2 7 yıl caglet
caglet

ipad icin tasarlanmis ama baska cihazlarda kullanamaz miyiz ... xoom mesela.....

video yu izlerseniz cevap bulabilirsiniz
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gun 7 yıl
Türkçe olsa harika bir cihaz olacağı tartışmasız zira o zaman tv altında duran htpc'im içinde kullanabilirim.
Gerçi bir adette toucpad gibi bir şey koysalarmış tam herşey için kullanmalık bir şey olurmuş.
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Parn 7 yıl
Bu urunu 2 ay once bir konuda belirtmiştim ve Türkiye'de satışı yoktu acaba simdi varmi ?
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