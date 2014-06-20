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Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda

5 yıl
226
2
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik. Bu giriş seviyesi hoparlörün ne kadar başarılı olduğuna bu videoda karar verdik.
Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik. Bu giriş seviyesi hoparlörün ne kadar başarılı olduğuna bu videoda karar verdik.
[hpv=5761]

Tipi: Taşınabilir 1.0 Hoparlör
Sürücü: 57mm
Ses Çıkış Gücü: Maksimum 10 W rms
Ses şiddeti: 83 db
Ses Kanalı: Mono 
Frekans Yanıtı:100 - 18000 Hz
Giriş Direnci:10 kOhm
bağlantılar: 3.5mm  metrelik stereo kablo
Ebatlar: boy 98.6 mm,  yükseklik 106.5 mm, en 98.6 mm
Ağırlık 260 gram
Fiyat 50 tl civarı
Güç Girişi: :  240v Ac  Giriş 5.4v çıkış
Ses ve Parça Kontrol: yok

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