Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda

Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik. Bu giriş seviyesi hoparlörün ne kadar başarılı olduğuna bu videoda karar verdik.

Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik. Bu giriş seviyesi hoparlörün ne kadar başarılı olduğuna bu videoda karar verdik.

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Tipi: Taşınabilir 1.0 Hoparlör

Sürücü: 57mm

Ses Çıkış Gücü: Maksimum 10 W rms

Ses şiddeti: 83 db

Ses Kanalı: Mono

Frekans Yanıtı:100 - 18000 Hz

Giriş Direnci:10 kOhm

bağlantılar: 3.5mm metrelik stereo kablo

Ebatlar: boy 98.6 mm, yükseklik 106.5 mm, en 98.6 mm

Ağırlık 260 gram

Fiyat 50 tl civarı

Güç Girişi: : 240v Ac Giriş 5.4v çıkış

Ses ve Parça Kontrol: yok