Logitech iPad klavye kasası video inceleme

antonidas öncelikle her ipad sahibi şimdiye kadar koruyucu bir kılıf almıştır,bu kasayı almak demek koruyucu kılıfı çöpe atmak demektir. ipad için yapılması geren sadece klavyedir, türkçe harfli, bataryası ve bluetooth'u olan bir klavye yapılmalı. Fiyatı da ucuz olmalı, apple'ın 60 dolara sattığı klavye burada 200 liradan pahalıya satılıyor. 50 liralık klavye yapılmadığı sürece, gerisi boştur.
vbalikci Teşekkürler inceleme için. Klavyenin Türkçe tuş takımlı olanı da çıktı.
ipad için yapılması geren sadece klavyedir, türkçe harfli, bataryası ve bluetooth'u olan bir klavye yapılmalı. Fiyatı da ucuz olmalı, apple'ın 60 dolara sattığı klavye burada 200 liradan pahalıya satılıyor.
50 liralık klavye yapılmadığı sürece, gerisi boştur.
+1
Videoda gerekli güncellemeyi yaptım, bilgilendirme için teşekkür ederiz
Sevgiler, Ender.