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Logitech iPad klavye kasası video inceleme

7 yıl
30,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in iPad 2 için tasarladığı aliminyum gövdeli, bluetooth klavyeye sahip aksesuarı klavye kasasını inceliyoruz.
 

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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba;Windows 7 32bit TR ayarları ile yfcklendi. Windows'da prebolm yok ancak dos modunda kullanılan bir program var ve oda e7alışıyor ancak tfcrke7e karakterleri (f6,e7,ş,i,ğ,fc) yazamıyoruz. Klavye ayarları, bf6lge ve dil see7enekleri ile contayı sıyırmış durumdayım. Fontlardanda şfcpheliyim ancak henfcz e7f6zebilmiş değilim. Yardımcı olursanız e7ok sevinirim Saygılar
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antonidas 7 yıl
öncelikle her ipad sahibi şimdiye kadar koruyucu bir kılıf almıştır,bu kasayı almak demek koruyucu kılıfı çöpe atmak demektir.
ipad için yapılması geren sadece klavyedir, türkçe harfli, bataryası ve bluetooth'u olan bir klavye yapılmalı. Fiyatı da ucuz olmalı, apple'ın 60 dolara sattığı klavye burada 200 liradan pahalıya satılıyor.
50 liralık klavye yapılmadığı sürece, gerisi boştur.
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ganeja 7 yıl antonidas
antonidas

öncelikle her ipad sahibi şimdiye kadar koruyucu bir kılıf almıştır,bu kasayı almak demek koruyucu kılıfı çöpe atmak demektir.
ipad için yapılması geren sadece klavyedir, türkçe harfli, bataryası ve bluetooth'u olan bir klavye yapılmalı. Fiyatı da ucuz olmalı, apple'ın 60 dolara sattığı klavye burada 200 liradan pahalıya satılıyor.
50 liralık klavye yapılmadığı sürece, gerisi boştur.

+1
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DH Misafiri 7 yıl
ipad de Türkçe karakter yazabilmek için harfin üstüne basılı tutmaya gerek yok.Yazım esnasında Türkçe karakter yazmasını istediğimiz harfi hızlıca yukarı doğru sürüklüyoruz hepsi bu..
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adamantium 7 yıl
bugun medimarkttan aldim 179 tl ye cok guzel bir urun yazmasi cok kolay 2 tanede sticker siparis ettim arkasina yapistirip tam korumali olarak kullanacagim
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DH Misafiri 7 yıl
Malesef aletin 200 TL den fazla olan uçuk fiyatından hiç bahsedilmemiş..
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Denorath 7 yıl
Pekş yeni I-Pad'le uyumlu mu bu ürün yoksa sadece I-Pad 2 için mi?
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Foodback 7 yıl
iPad'in arka kısmını da koruyacak bir kısmı olsa mükemmel olabilirmiş. Türkçe olması da iyi bir özellik, iPad'de yazı yazanları yavaşlatan bir özellik Türkçe karakterlerin basılı tutunca çıkması.
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E_Aydin35 7 yıl
Logitech, yeni iPad için hep yenilikçi,şık ve güzel çözümler getiriyor.. Buda gerçekten çpğu insana gerekli olan bir donanım ve konfor şıklık ön planda bana göre..
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Besiktask34 7 yıl
gereksizsizliğin kralı olmuş
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Lyrazed 7 yıl
Ürün çok güzel. üstede kapak olsaymış iyi olurmuş. Ama kullanışlı bir stand yapılmış.
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BLUE MAnN 7 yıl
İnceleme için teşekkürler
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vbalikci 7 yıl
Teşekkürler inceleme için. Klavyenin Türkçe tuş takımlı olanı da çıktı.
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enderc 7 yıl vbalikci
vbalikci

Teşekkürler inceleme için. Klavyenin Türkçe tuş takımlı olanı da çıktı.

Videoda gerekli güncellemeyi yaptım, bilgilendirme için teşekkür ederiz


Sevgiler, Ender.
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