Logitech yeni ses sistemini duyurdu: Z506

Bilgisayar çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, Z506 isimli 5.1 kanal ses sistemini duyurdu. Çok amaçlı kullanım için hazırlanan yeni sistemin, başta bilgisayarlar olmak üzere oyun konsolları, Apple iPod ve medya oynatıcılarla kullanılabileceği belirtiliyor. 3D Stereo ses desteğine sahip olan Logitech Z506, 27 Watt subwoofer, 8 watt kapasiteli dört adet (iki ön ve iki arka) uydu ve 16 Watt kapasiteli bir adet merkez hoparlöre sahip. Toplam ses çıkış gücü 75 Watt RMS olan yeni ses sisteminin özellikle ev eğlenceleri için yeterli performans sunduğu ayrıca RCA bağlantısı ile oyun konsollarına kolayca bağlanabildiği belirtiliyor.

Logitech Z506, iki yıllık garanti ve 99.99$ dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla Amerika'da kullanıma sunulurken, Avrupa satışının önümüzdeki ay başlayacağı açıklandı.