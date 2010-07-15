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Logitech yeni ses sistemini duyurdu: Z506

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
77,2b
1
57
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, Z506 isimli 5.1 kanal ses sistemini duyurdu. Çok amaçlı kullanım için hazırlanan yeni sistemin, başta bilgisayarlar olmak üzere oyun konsolları, Apple iPod ve medya oynatıcılarla kullanılabileceği belirtiliyor. 3D Stereo ses desteğine sahip olan Logitech Z506, 27 Watt subwoofer, 8 watt kapasiteli dört adet (iki ön ve iki arka) uydu ve 16 Watt kapasiteli bir adet merkez hoparlöre sahip. Toplam ses çıkış gücü 75 Watt RMS olan yeni ses sisteminin özellikle ev eğlenceleri için yeterli performans sunduğu ayrıca RCA bağlantısı ile oyun konsollarına kolayca bağlanabildiği belirtiliyor.

Logitech Z506, iki yıllık garanti ve 99.99$ dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla Amerika'da kullanıma sunulurken, Avrupa satışının önümüzdeki ay başlayacağı açıklandı.


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DH Misafiri 4 yıl
beko led samrt tv ye bu bahse konu logıtech 560 serisi 5+1 i
banlantısı nasıl oluyor ses sıtemını kendı üzerinde kaplolarını taktıktan sonra tv ve nasıl giriş olucak sadece kulaklık kısmından giriş oldugun da ses sıtemı calışıyor ama tv nın kendı sesını kapatıyoruz ve tv kumandası ses için bir işe yaramıyor 5+1 de ki timpottan sureklı ses acıp kapıyorum bunun yerıne baglantı varfklı olursa kumanda dan sesı acıp kapatmak istiyorum bu konuda lütfen yardımçı olurmusnuz
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zzrtablnce21 4 yıl
Ya ben yeni logitecb z506 aldim fakat benim laptop 5.1 destekliyormu bilmiyorum tek yesil kablo ile bagliyorum ama ön sol-sag ve ortadan tam ses geliyor fakat arka ikisinden boğuk gbi muzik sesi geliyo sadece olmasi gerekn bu mu acaba ?
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DH Misafiri 7 yıl
ürünü aldım cok ıyı ama laptopa bagladıgım zaman 3 höpörle ve anfıden cok ıyı ses gelıyor ama ıkı tane kablosu uzun olan net ses alamıyorum boguk gelıo ses neden olabılır acaba ne yapamam gerekıyor yardımcı olur musunuz...
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DH Misafiri 7 yıl
3 Güm önce Vatan Bilgisayar'dan aldım 200 tl'ye eve taşımak biraz yorucu oldu ama :) olsun yinede değdi. Kullan birisi olarak söyleyebilirim ki ben çok memnunum ilk başta ses kartı yüzünden sorun yaşadım ama dün'de Asus Xonar D1 Ses Kartı aldım şu an memnunum.
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HAAltuntas 8 yıl
X540 a göre nasıl bilmiyorum ama pek beğenilmediğini takip ettiğim forumlardan anladım.
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birolmth 8 yıl
Fastboy73
Müzik kulağı olmayan, sadece bas duymak isteyenler için z5500 öneririm... Ama gerçekten müzikten anlayan, ses duymak isteyenler için z5500 almak hayatın hatası olur ki, bugüne kadar tercih edenide görmedim. Aego, klipsch, Altec lansing, JBL, Creative Gigaworks T3 vb... tercih etmek daha mantıklı... Ama param var derseniz çok daha profesyonel sistemlere yönelebilirsiniz... Ama dediğim gibi z5500 kuru gürültüden başka birşey çıkarmaz... Özellikle tiz hiç çıkarmaz... Bence en iyi yaptığı iş evdeki sıva ve kartonpiyerleri dökmek, komşularla sık sık kavga çıkarmaktır... Arkadaşlardan tecrübeliyim... :)

ben z 5500 kullanmadım fakat şimdi z 906 kullanıyroum z5500 geliştirilmişi ama z906 bakarak şunu solerimki logitech bu işte uzman bende z5500 yorumlarını okuyarak z906 almaya karar verdim bence sen kendine bir z906 al ozaman anlarsın logitech farkını:D
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purticle 8 yıl
Arkadaşlar bu cihaz için forumda ,boşda çalışırken çok fazla tızz sesi verdiğinden bahsediliyor.Alanların çoğunun pişman olduğu bir topic bile var.Bu sesi deneyen oldumu gerçekten çok rahatsız ediyorsa x540 aramaya başlıyacağım..
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OSMANCANERim 8 yıl
bir üst modelini çıkarsalar daha iyi olur bence.. sub küçük geldi bana...
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Fastboy73 8 yıl
Müzik kulağı olmayan, sadece bas duymak isteyenler için z5500 öneririm... Ama gerçekten müzik'ten anlayan, ses duymak isteyenler için z5500 almak hayatın hatası olur ki, bugüne kadar tercih edenide görmedim. Aego, klipsch, Altec lansing, JBL, Creative Gigaworks T3 vb... tercih etmek daha mantıklı... Ama param var derseniz çok daha profesyonel sistemlere yönelebilirsiniz...

Ama dediğim gibi z5500 kuru gürültüden başka birşey çıkarmaz... Özellikle tiz hiç çıkarmaz... Bence en iyi yaptığı iş evdeki sıva ve kartonpiyerleri dökmek, komşularla sık sık kavga çıkarmaktır... Arkadaşlardan tecrübeliyim... :)
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DH Misafiri 8 yıl
bende logitech Z506 almak istiyorum ama lcd baglanabiliyormu ve baglatıp memnun olan varmı lütfen yorumlarınızı beklıyorum
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yus01 8 yıl
ben aldım yaktım kendimi sizde yanmayın böyle olmayacak bu kacıncı en sonunda kendi sistemimi kendim yapmak zorunda kalıcam gibi gozukuyor 3D felan hikaye artı bostayken cıkardıgı hoparlor seside cabası
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Ormanci 8 yıl
Arkadaşlar herkes birşey yazmış da, evet X-540 veya 530 kullanıyorsanız gerek yok, çünkü artık X-540 üretilmiyor anladığım kadarıyla, hatta belki 530 da sonlanmış olabilir, onun yerine 506'yı üretiyorlar. Bizim piyasada satılanlar elde kalan 540'lar, bilesiniz.
O yüzden z506'dan da kat kat fena bir performans beklemek hata olur. Ancak X-540'a göre 3D ses anlamında üstün olduğu söyleniyor.

Ayrıca Z5500'e konu nereden geldi onu da anlamadım.

Z5500'e 700 TL verirseniz evet, 900-1.000TL'ye çok daha kral ev sinema sistemleri alınabiliyor. Ama kampanyaya falan denk gelirseniz, ki dün Vatan'da vardı, kapışıldı, 500 TL'ye kaçırılmayacak ve bulunmayacak bir sistem olur. Onu da gözden kaçırmayın derim.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben aldım ama seste uğultular oluyor.Garanti bir şeyi yok dedi normalmiş.Ürünü almış olduğum vatan bilgisayar da bile dinledim aynı uğultu.Ürünün byle olduğunu bilseydim almazdım.çözümünüde bulamadım.Acaba alan başka biri daha varsa söyleyebilirmi? z506 elimizde patladı.
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