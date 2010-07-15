Logitech yeni ses sistemini duyurdu: Z506

Bilgisayar çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Logitech, Z506 isimli 5.1 kanal ses sistemini duyurdu. Çok amaçlı kullanım için hazırlanan yeni sistemin, başta bilgisayarlar olmak üzere oyun konsolları, Apple iPod ve medya oynatıcılarla kullanılabileceği belirtiliyor. 3D Stereo ses desteğine sahip olan Logitech Z506, 27 Watt subwoofer, 8 watt kapasiteli dört adet (iki ön ve iki arka) uydu ve 16 Watt kapasiteli bir adet merkez hoparlöre sahip. Toplam ses çıkış gücü 75 Watt RMS olan yeni ses sisteminin özellikle ev eğlenceleri için yeterli performans sunduğu ayrıca RCA bağlantısı ile oyun konsollarına kolayca bağlanabildiği belirtiliyor.
Logitech Z506, iki yıllık garanti ve 99.99$ dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla Amerika'da kullanıma sunulurken, Avrupa satışının önümüzdeki ay başlayacağı açıklandı.
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banlantısı nasıl oluyor ses sıtemını kendı üzerinde kaplolarını taktıktan sonra tv ve nasıl giriş olucak sadece kulaklık kısmından giriş oldugun da ses sıtemı calışıyor ama tv nın kendı sesını kapatıyoruz ve tv kumandası ses için bir işe yaramıyor 5+1 de ki timpottan sureklı ses acıp kapıyorum bunun yerıne baglantı varfklı olursa kumanda dan sesı acıp kapatmak istiyorum bu konuda lütfen yardımçı olurmusnuz
ben z 5500 kullanmadım fakat şimdi z 906 kullanıyroum z5500 geliştirilmişi ama z906 bakarak şunu solerimki logitech bu işte uzman bende z5500 yorumlarını okuyarak z906 almaya karar verdim bence sen kendine bir z906 al ozaman anlarsın logitech farkını:D
Ama dediğim gibi z5500 kuru gürültüden başka birşey çıkarmaz... Özellikle tiz hiç çıkarmaz... Bence en iyi yaptığı iş evdeki sıva ve kartonpiyerleri dökmek, komşularla sık sık kavga çıkarmaktır... Arkadaşlardan tecrübeliyim... :)
O yüzden z506'dan da kat kat fena bir performans beklemek hata olur. Ancak X-540'a göre 3D ses anlamında üstün olduğu söyleniyor.
Ayrıca Z5500'e konu nereden geldi onu da anlamadım.
Z5500'e 700 TL verirseniz evet, 900-1.000TL'ye çok daha kral ev sinema sistemleri alınabiliyor. Ama kampanyaya falan denk gelirseniz, ki dün Vatan'da vardı, kapışıldı, 500 TL'ye kaçırılmayacak ve bulunmayacak bir sistem olur. Onu da gözden kaçırmayın derim.