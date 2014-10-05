Logitech'den 2 yıl kullanım ömrü sunan kompakt boyutlarda kablosuz fare





Dayanıklı ve uzun kullanım sürelerine sahip fare ürünleri denediğinde akla gelen ilk firmalardan birisi olan Logitech, yine kullanıcılara pil değiştirmeyi adeta unutturacak bir fare modeli ile karşımızda.





Logitech Wireless Mouse M320 adlı fare modeli, kavisli yapısı sayesinde kullanıcının elini en ideal kullanım pozisyonunda tutacağı vaadinde bulunuyor. Ayrıca kompakt yapısı da bu ideal kullanıma katkı sağlıyor.





Windows, Mac, ChromeOS ve Linux işletim sistemlerine destek sunan ürün kullanımda olmadığı durumları algılayarak kendisini uyku moduna geçirebiliyor. Böylece pil ömründen yememiş oluyor. Ürün belirli şartlar altında pil değiştirmeden iki yıl boyunca kullanılabileceğini iddia ediyor. Ancak yoğun kullanımda sürenin yarı yarıya azalabileceği belirtiliyor.





Farklı renk seçenekleri altında gelen Logitech Wireless Mouse M320 modeli 30$ seviyesindeki fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/logitech-m320-wireless-mouse-is-stylish-and-affordable/?utm_source=mobilerepublic