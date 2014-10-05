Logitech'den 2 yıl kullanım ömrü sunan kompakt boyutlarda kablosuz fare

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Dayanıklı ve uzun kullanım sürelerine sahip fare ürünleri denediğinde akla gelen ilk firmalardan birisi olan Logitech, yine kullanıcılara pil değiştirmeyi adeta unutturacak bir fare modeli ile karşımızda.
Logitech Wireless Mouse M320 adlı fare modeli, kavisli yapısı sayesinde kullanıcının elini en ideal kullanım pozisyonunda tutacağı vaadinde bulunuyor. Ayrıca kompakt yapısı da bu ideal kullanıma katkı sağlıyor.
Windows, Mac, ChromeOS ve Linux işletim sistemlerine destek sunan ürün kullanımda olmadığı durumları algılayarak kendisini uyku moduna geçirebiliyor. Böylece pil ömründen yememiş oluyor. Ürün belirli şartlar altında pil değiştirmeden iki yıl boyunca kullanılabileceğini iddia ediyor. Ancak yoğun kullanımda sürenin yarı yarıya azalabileceği belirtiliyor.
Farklı renk seçenekleri altında gelen Logitech Wireless Mouse M320 modeli 30$ seviyesindeki fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
http://www.ubergizmo.com/2014/10/logitech-m320-wireless-mouse-is-stylish-and-affordable/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
G602 incelememiz. İsteyen göz atabilir ((: youtube.com/...
keşke yenisini almadan servise gönderseydin. garanti süresi dolmuş ürünü bile kabul edip tamirine baktılar. ben de 3 yıldan fazla bir süredir mx performance kullanıyorum bir sıkıntı yok. hatta bir tane 2 bir tane 1 yılı doldurmuş klavye var ki pilleri kutunun içinden çıkanlar. klavye mouse vs alacaksam diğer markalara bakmam bile.
2 yıl kullanım ömrü ne yahu?
2 yıl pil ömrü değil mi ki o?
Şu an Logitech MK710+ klavye mouse set kullanıyorum ve Logitech SetPoint Settings de mouse kısmında Marathon Mouse M705 yazısının yanında 1087 days yazıyor.
Yani 3 yıldan 8 gün eksik. Ama 8 günden baya daha fazladır kullanıyorum. 15 gün falan olmuştur her halde...