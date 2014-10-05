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Logitech'den 2 yıl kullanım ömrü sunan kompakt boyutlarda kablosuz fare

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Logitech'den 2 yıl kullanım ömrü sunan kompakt boyutlarda kablosuz fare

Dayanıklı ve uzun kullanım sürelerine sahip fare ürünleri denediğinde akla gelen ilk firmalardan birisi olan Logitech, yine kullanıcılara pil değiştirmeyi adeta unutturacak bir fare modeli ile karşımızda.

Logitech Wireless Mouse M320 adlı fare modeli, kavisli yapısı sayesinde kullanıcının elini en ideal kullanım pozisyonunda tutacağı vaadinde bulunuyor. Ayrıca kompakt yapısı da bu ideal kullanıma katkı sağlıyor.

Windows, Mac, ChromeOS ve Linux işletim sistemlerine destek sunan ürün kullanımda olmadığı durumları algılayarak kendisini uyku moduna geçirebiliyor. Böylece pil ömründen yememiş oluyor. Ürün belirli şartlar altında pil değiştirmeden iki yıl boyunca kullanılabileceğini iddia ediyor. Ancak yoğun kullanımda sürenin yarı yarıya azalabileceği belirtiliyor.

Farklı renk seçenekleri altında gelen Logitech Wireless Mouse M320 modeli 30$ seviyesindeki fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://www.ubergizmo.com/2014/10/logitech-m320-wireless-mouse-is-stylish-and-affordable/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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Barbaroscakir 4 yıl
Merhaba,
G602 incelememiz. İsteyen göz atabilir ((: youtube.com/...
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karayulun 4 yıl
40 tl ye M325 almıştım alcısı çok verimsiz çalışıyor idi. Sonra sayfa geri-ileri tuşları olduğu için başka bir logitech daha aldım yine alıcısı yavaştı hem de geri-ileri tuşları çalışmadı. Son olarak logitech M500 aldım alıcısı laser olduğu halde yine verimsiz çalıştı. Logitech hem pahalı, hem de dengesiz ürünlerle dolu. 9 tl'ye aldığım ASUS UT-210 bile yukarıda saydığım tüm farelerden daha verimli ve hassas çalışıyor ve halen onu kullanmaktayım. Logitech alırken dikkat edin. Alır iken iyi düşünün ve kesinlikle fareyi denemeden almayın. Paranıza-emeğinize yazık. Thermaltake ve CoolerMaster ürünlerine göz atmanızı tavsiye ederim. Ya da olmadı en azından kablosuz tercih edenler Rapoo farelerine yönelsin.
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uA006 4 yıl karayulun
karayulun

40 tl ye M325 almıştım alcısı çok verimsiz çalışıyor idi. Sonra sayfa geri-ileri tuşları olduğu için başka bir logitech daha aldım yine alıcısı yavaştı hem de geri-ileri tuşları çalışmadı. Son olarak logitech M500 aldım alıcısı laser olduğu halde yine verimsiz çalıştı. Logitech hem pahalı, hem de dengesiz ürünlerle dolu. 9 tl'ye aldığım ASUS UT-210 bile yukarıda saydığım tüm farelerden daha verimli ve hassas çalışıyor ve halen onu kullanmaktayım. Logitech alırken dikkat edin. Alır iken iyi düşünün ve kesinlikle fareyi denemeden almayın. Paranıza-emeğinize yazık. Thermaltake ve CoolerMaster ürünlerine göz atmanızı tavsiye ederim. Ya da olmadı en azından kablosuz tercih edenler Rapoo farelerine yönelsin.

keşke yenisini almadan servise gönderseydin. garanti süresi dolmuş ürünü bile kabul edip tamirine baktılar. ben de 3 yıldan fazla bir süredir mx performance kullanıyorum bir sıkıntı yok. hatta bir tane 2 bir tane 1 yılı doldurmuş klavye var ki pilleri kutunun içinden çıkanlar. klavye mouse vs alacaksam diğer markalara bakmam bile.
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xmasx 4 yıl
Klavye & mouse Logitech`in işi
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uA006 4 yıl
mouselarda ileri-geri tuşlarının olması lazım. ben sürekli kullanıyorum, o yüzden bu modellere bakmıyorum bile.
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djpisagor 4 yıl
Başlık hatalı olmuş.
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OverClocK1ng 4 yıl
2 yıl sonra çöpe mi atıyoruz?
2 yıl kullanım ömrü ne yahu?
2 yıl pil ömrü değil mi ki o?

Şu an Logitech MK710+ klavye mouse set kullanıyorum ve Logitech SetPoint Settings de mouse kısmında Marathon Mouse M705 yazısının yanında 1087 days yazıyor.

Yani 3 yıldan 8 gün eksik. Ama 8 günden baya daha fazladır kullanıyorum. 15 gün falan olmuştur her halde...
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The-Engineer 4 yıl
Tasarımı hoşuma gitti ama 30 dolar fazla gibi geldi . Türkiye'ye geldiğin de incelemek lazım :)
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kpln04 4 yıl
daha 2 gün önce m185 aldım 30 tl biraz küçük ele tam oturmuyor sağ sol tuşları çok ses çıkarıyor orta tuş ise çok sert.bana yumuşak ve sessiz mouse önerin
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ekrem71 4 yıl
teşekkürler
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avatar78 4 yıl
Klavye? Ekrem hocam başlıkta sorun var.
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Andres Escobar 4 yıl
Dizaynı Mükemmelde Şahsen 30 Dolar Fazla Gibi
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