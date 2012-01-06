Logitech'den Full HD görüntü desteği sunan yeni webcam

Geçtiğimiz günlerde Türkçe oyun klavyesi G105'i duyuran Logitech, yeni model tanıtımlarıyla ürün gamını geliştirmeye devam ediyor. Küp tasarımlı yeni fare tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken şirket, Full HD görüntü desteği sunan yeni internet kamerasını da kullanıma sunuyor.

HD Pro 920 olarak isimlendirilen kamerai Skype üzerinden 1920 x 1080 piksel, Windows Live Messenger üzerindense 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde video akışına olanak tanıyor. Fluid Crystal teknolojisi ile daha akıcı video hareketleri ve daha iyi görüntü kalitesi sunan kamera, aynı zamanda Carl Zeiss lens ile görüntü konusundaki iddasını da pekiştiriyor.

20 adımlı oto-fokus özelliği ile donatılan kamerada, stereo ses için çift mikrofona yer veriliyor. Kullanıcıların görüntülü konuşmaya her geçen gün daha fazla önem verdiğine dikkat çeken Logitech, HD Pro 920'yi ay sonuna doğru 100$ etiket fiyatı ile yurt dışında satışa sunacak.