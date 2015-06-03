Logitech'den MX Master'ın mobil versiyonu geldi: MX Anywhere 2

Çevre birimleri noktasında dünyanın en iyi firmaları arasında yer alan Logitech, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz MX Master'ın mobil versiyonu olarak nitelendirdiği yeni faresi MX Anywhere 2'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Tasarımsal olarak MX Master'ın birçok çizgisini üzerinde taşıyan Logitech MX Anywhere 2, Darkfield lazer algılayıcısı ile cam dahil birçok parlak yüzey üzerinde aktif olarak çalışma gösterebiliyor ve kompakt yapısıyla dizüstü / tablet kullanıcıları için de etkili bir alternatif oluşturuyor.

Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle 3 farklı sistem ile iletişim kurabilen ve bunlar arasında hızlı geçiş özelliği bulunan fare, Windows ile Mac sistemlerle uyumlu olarak kullanılabilirken, şarj edilebilir bataryasıyla yaklaşık 2 ay kullanım süresi ortaya koyuyor. Sağ el kullanıma yönelik geliştirilen MX Anywhere 2, sol tarafına yerleştirilen iki adet buton sayesinde de sayfalar ya da dokümanlar arası hızlı geçiş yapabiliyor.

Logitech'in genel kullanıma yönelik yeni faresi MX Anywhere 2, 80$ fiyat etiketiyle yakın zamanda raflardaki yerini alıyor.

http://www.theverge.com/2015/6/3/8696667/logitech-mx-anywhere-2