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Logitech'den MX Master'ın mobil versiyonu geldi: MX Anywhere 2

3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den MX Master'ın mobil versiyonu geldi: MX Anywhere 2
 
Çevre birimleri noktasında dünyanın en iyi firmaları arasında yer alan Logitech, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz MX Master'ın mobil versiyonu olarak nitelendirdiği yeni faresi MX Anywhere 2'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak MX Master'ın birçok çizgisini üzerinde taşıyan Logitech MX Anywhere 2, Darkfield lazer algılayıcısı ile cam dahil birçok parlak yüzey üzerinde aktif olarak çalışma gösterebiliyor ve kompakt yapısıyla dizüstü / tablet kullanıcıları için de etkili bir alternatif oluşturuyor.
Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle 3 farklı sistem ile iletişim kurabilen ve bunlar arasında hızlı geçiş özelliği bulunan fare, Windows ile Mac sistemlerle uyumlu olarak kullanılabilirken, şarj edilebilir bataryasıyla yaklaşık 2 ay kullanım süresi ortaya koyuyor. Sağ el kullanıma yönelik geliştirilen MX Anywhere 2, sol tarafına yerleştirilen iki adet buton sayesinde de sayfalar ya da dokümanlar arası hızlı geçiş yapabiliyor.
Logitech'in genel kullanıma yönelik yeni faresi MX Anywhere 2, 80$ fiyat etiketiyle yakın zamanda raflardaki yerini alıyor.
Logitech'den MX Master'ın mobil versiyonu geldi: MX Anywhere 2
 

http://www.theverge.com/2015/6/3/8696667/logitech-mx-anywhere-2 Yorum Yaz
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sacrificeson 3 yıl
4 senedir kullaniyorum harika alet. ancak diger arkadaslarinda berttigi gibi firward tusu yani on ileri tusu bozuldu . cift tik yok ama tus bozuldu. dokunmaniz yeterli click olmuyo.calisiyor.
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amrStudiosGraphix 2 yıl
1. versiyonunu kullanıyorum her şeyiyle on numara bir fare olmasının yanında tek eksiği güç tüketimi oyunlarda çok fazla olması. iyi bir pil takarsanız oyun da oynamazsanız miss.

şimdi bu 2. versiyonu alıcam ama şarjlı ürünlerin hepsinde merak ettiğim şeyler var.

1. Pili değişebiliyor mu?
2. Pili ne kadar dayanıklı?
3. Şarj halinde iken (kablolu) kullanılabiliyor mu?

Bunların cevabı için geldim foruma. Kullanan veya test eden varsa incelemesini paylaşmasını rica ediyorum :)
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kılıç-61 3 yıl
forums.logitech.com/... burdaki sorun
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kılıç-61 3 yıl
1. versiyonundan 3 tane aldim sol dugmesinin 6 ay omru var sonra bozuluyor ikikere basiyor tavsye etmiyorum belki benimki bozuk cikti diye 3 kere aldim slashgear.com/...
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meego 3 yıl
Anywhere 1 kullanıyorum ve acaip memnunum.
Anlamadığım şey bu cihaz bir tek bluetooth ile mi bağlanıyor.
usb unifield bağlantısı yokmu?
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alprkrkmz 3 yıl meego
meego
Anywhere 1 kullanıyorum ve acaip memnunum.
Anlamadığım şey bu cihaz bir tek bluetooth ile mi bağlanıyor.
usb unifield bağlantısı yokmu?

Unifying vardir buyuk ihtimal yoksa buyuk eksiklik olur. Ancak yok gibi. Farenin altinda alici yuvasi görünmüyor.
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WB 3 yıl
Logitech iyidir, g602 kullaniyorum cok memnunum
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