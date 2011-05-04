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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den Panasonic'in VIERA serisi televizyonları için yeni kamera

8 yıl
11,6b
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5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yılı güçlü bir mali yapı ile kapatan ancak son çeyrek finansal sonuçlarıyla bazı analistler için hayal kırıklığı yaratan Logitech, TV Cam adını verdiği yeni internet kamerasını duyurdu. Panasonic'in VIERA serisi internete bağanan televizyonları için hazırlanan kamera, Skype üzerinden 720p çözünürlüğünde video görüşmesine olanak tanıyor.

Carl Zeiss üretimi 78 derece geniş açılı lens kullanan kamera çift yönlü mikrofonlara sahip. Berrak ses ve yüksek kaliteli görüntüler için Fluid Crystal teknolojisi ile donatılan Logitech TV Cam'e sahip olan Panasonic VIERA televizyon sahipleri, televizyondan televizyona veya televizyondan bilgisayar/mobil farklı seçeneklerde görüşmeler yapabiliyorlar.

Bu ayın sonuna doğru Amerika'da satışa sunulması beklenen Logitech TV Cam'in son kullanıcı fiyatı 149.99 dolar olacak.


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DH Misafiri 3 yıl
bence bu fiyata tutmaz .hem bu parayı verecek olan panasonic'in orjinal kamerasını tercih eder .
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birolmth 7 yıl
sedoman34
hem son çeyrekte işler iyi gitmeyecek hemde böyle uçuk fiyatlara kamera satmaya çalışacaksın sonra da aglamaya devam edeceksin.nette bi ton video su geziyor 720-1080p logi cam lerin verilen parayı haketmiyorlar.çünkü internet hızımızla dogal orantılı degil malesef.

arkadaşlar,
bu ürün türkiye'de satışa sunulamaışki benim ilgimi çekti fakat sadece kuzey amerikada satılıyormus :(
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sedoman34 8 yıl
hem son çeyrekte işler iyi gitmeyecek hemde böyle uçuk fiyatlara kamera satmaya çalışacaksın sonra da aglamaya devam edeceksin.nette bi ton video su geziyor 720-1080p logi cam lerin verilen parayı haketmiyorlar.çünkü internet hızımızla dogal orantılı degil malesef.
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theyapici 8 yıl
150 dolar bir de kameraya mı verecek millet fantezi yapmaya hiç merakım yok
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0Kelvin 8 yıl
Satsınlar bakalım...
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