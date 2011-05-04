Logitech'den Panasonic'in VIERA serisi televizyonları için yeni kamera

Geçtiğimiz yılı güçlü bir mali yapı ile kapatan ancak son çeyrek finansal sonuçlarıyla bazı analistler için hayal kırıklığı yaratan Logitech, TV Cam adını verdiği yeni internet kamerasını duyurdu. Panasonic'in VIERA serisi internete bağanan televizyonları için hazırlanan kamera, Skype üzerinden 720p çözünürlüğünde video görüşmesine olanak tanıyor.

Carl Zeiss üretimi 78 derece geniş açılı lens kullanan kamera çift yönlü mikrofonlara sahip. Berrak ses ve yüksek kaliteli görüntüler için Fluid Crystal teknolojisi ile donatılan Logitech TV Cam'e sahip olan Panasonic VIERA televizyon sahipleri, televizyondan televizyona veya televizyondan bilgisayar/mobil farklı seçeneklerde görüşmeler yapabiliyorlar.

Bu ayın sonuna doğru Amerika'da satışa sunulması beklenen Logitech TV Cam'in son kullanıcı fiyatı 149.99 dolar olacak.