Logitech'den iPhone 5 ve 5S'e özel modüler kılıf çözümü: Case+

Genel tüketici talepleri doğrultusunda mobil tarafa yönelik ürünlere ağırlık veren Logitech, iPhone 5 ve 5S'e özel olarak hazırladığı modüler kılıf çözümü Case+'ı kullanıcıların beğenisine sundu.

Apple iPhone 5 ve iPhone 5S modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Case+, telefonları tam olarak sarıyor ve arka tarafında yer alan metal yüzey ile ekstra koruma sağlayabiliyor. Modüler takısını satın alındığı zaman beraberinde gelen aksesuarlar ile kazanan Case+, "Tilt" isimli deri arka aparatı ile telefonları yatay konumda ayakta tutabiliyor, "Drive" modülü ile telefonların otomobiller içerisine konumlandırılmasına (Mıknatıs ile ana kılıfın metal arka yüzeyine) ve böylece navigasyon cihazı olarak kullanılmasına imkan tanıyor, "Wallet" ile telefonlara kredi kartı ve para koymak için ince bölümler ekliyor ve son olarak "Energy" birimiyle ise 2,300 mAh gücünde ekstra bataryayla kullanım süresini ciddi oranda arttırabiliyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen Energy, MicroUSB üzerinden şarj edilebiliyor.

Birçok farklı işlevi bir arada sunan Logitech Case+, 200$ fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satışa çıkmış durumda. Dağıtım zamanı içinse Mayıs ayının sonları gösteriliyor.

http://appleinsider.com/articles/14/05/01/logitechs-modular-iphone-case-system-lets-users-swap-out-add-ons