Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den iPhone 5 ve 5S'e özel modüler kılıf çözümü: Case+

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
824
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech'den iPhone 5 ve 5S'e özel modüler kılıf çözümü: Case+
Genel tüketici talepleri doğrultusunda mobil tarafa yönelik ürünlere ağırlık veren Logitech, iPhone 5 ve 5S'e özel olarak hazırladığı modüler kılıf çözümü Case+'ı kullanıcıların beğenisine sundu.
Apple iPhone 5 ve iPhone 5S modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Case+, telefonları tam olarak sarıyor ve arka tarafında yer alan metal yüzey ile ekstra koruma sağlayabiliyor. Modüler takısını satın alındığı zaman beraberinde gelen aksesuarlar ile kazanan Case+, "Tilt" isimli deri arka aparatı ile telefonları yatay konumda ayakta tutabiliyor, "Drive" modülü ile telefonların otomobiller içerisine konumlandırılmasına (Mıknatıs ile ana kılıfın metal arka yüzeyine) ve böylece navigasyon cihazı olarak kullanılmasına imkan tanıyor, "Wallet" ile telefonlara kredi kartı ve para koymak için ince bölümler ekliyor ve son olarak "Energy" birimiyle ise 2,300 mAh gücünde ekstra bataryayla kullanım süresini ciddi oranda arttırabiliyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen Energy, MicroUSB üzerinden şarj edilebiliyor.
Birçok farklı işlevi bir arada sunan Logitech Case+, 200$ fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satışa çıkmış durumda. Dağıtım zamanı içinse Mayıs ayının sonları gösteriliyor.

http://appleinsider.com/articles/14/05/01/logitechs-modular-iphone-case-system-lets-users-swap-out-add-ons Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lansker 5 yıl
Bu fiyat ;))) adam iphone ile birlikte verecek sanırım . Siz nu ürettiğinizin farkında mısınız? O bataryanın çok daha güçlüsünü çinde 20 $ a satıyorlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 5 yıl
Ufak ve hafif olduğu için iphone alacam. Bunu takıp telefondan tiksinecem.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Logitech ürünlerini diğer göz önünde olan modeller için de çıkartırsa daha güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apple Specialist 5 yıl
En sondaki güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3DMystic 5 yıl
200$
maliyeti max 5$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoLVoXxX99 5 yıl
Kitap gibi olmuş telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Zotac GeForce GTX Titan Black video inceleme "Nvidia'nın en hızlı ekran kartı testte" 5 yıl TP-Link ile Türkiye çalışmaları ve yeni ürünlerini konuştuk 5 yıl HTC One M8 Dot View Kılıf video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim