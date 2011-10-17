Logitech'den kablosuz çalışan yeni fare; M525

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bilgisayar çevrebirimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni fare modei M525'i duyurdu.
Kablosuz olarak çalışan ve 2.4GHz bağlantı teknolojisini kullanan kompakt boyutlardaki fare, ergonomik kullanımı destekleyici tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.
Lazer sensöre sahip olan ve yüksek hassasiyetli kullanıma olanak tanıdığı ifade edilen M525, beş farklı renk seçeneği ile kullanıcılarına farklılaşma seçenekleri de sunuyor.
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