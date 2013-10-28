Logitech'ten iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri

Apple'ın tablet dünyasına eklediği en yeni üyesi iPad Air, aksesuar pazarını da hareketlendirmeye başladı. Bu konuda eski jenerasyon iPad versiyonları için de benzer kılıflar hazırlayan dünyaca ünlü Logitech, Ultrathin Keyboard Folio adlı klavyeli kılıf ve Ultrathin Keyboard Cover adlı klavye stand ürünlerini resmen kullanıcıların beğenisine sundu

Geçtiğimiz günlerden Belkin tarafından tanıtılan kılıf modellerine benzer olarak hazırlanan Ultrathin Keyboard Folio ve Ultrathin Keyboard Cover, öncelikle şık yapılarıyla dikkatleri üzerine topluyorlar. Tanıtılan modellerden Ultrathin Keyboard Cover, iPad Air için klavyeli bir stand görevi görüyor ve tabletle Bluetooth üzerinden iletişim kuruyor. Üzerinden yer alan özel bölüm sayesinde Air'i dik konumda tutabilen ürün, 7,3mm kalınlığa ve 330 gram ağırlığa sahip. Klavyesinde iOS işletim sistemine özel kısa yol tuşları da taşıyan Ultrathin Keyboard Cover, günde ortalama 2 saat kullanım sonucunda 3 ay pil ömrü sunabiliyor. Ultrathin Keyboard Folio ise iPad Air'i tam olarak sarabiliyor ve bu sayede iyi bir koruma sağlayabiliyor. 20.1mm kalınlık ve 425 gram ağırlık değerleri ile gelen kılıf, üzerinde tablet ile Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kuran bir klavye taşıyor ve Ultrathin Keyboard Cover ile benzer olarak günde ortalama 2 saat kullanım sonucunda 3 ay pil ömrü sunabiliyor. Tercih edilen malzeme kalitesi ile çarpmalar yanında su dökülmelerine karşı da koruma sağlayabilen Ultrathin Keyboard Folio, SecureLock sistemiyle sağlam bir bağlantı ortaya koyabiliyor.

Logitech'in Kasım ayında satışa sunulacağı açıklanan iPad Air'e özel kılıf modellerinin fiyatları henüz açıklanmış değil.