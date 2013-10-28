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Logitech'ten iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'ten iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri
Apple'ın tablet dünyasına eklediği en yeni üyesi iPad Air, aksesuar pazarını da hareketlendirmeye başladı. Bu konuda eski jenerasyon iPad versiyonları için de benzer kılıflar hazırlayan dünyaca ünlü Logitech, Ultrathin Keyboard Folio adlı klavyeli kılıf ve Ultrathin Keyboard Cover adlı klavye stand ürünlerini resmen kullanıcıların beğenisine sundu
Geçtiğimiz günlerden Belkin tarafından tanıtılan kılıf modellerine benzer olarak hazırlanan Ultrathin Keyboard Folio ve Ultrathin Keyboard Cover, öncelikle şık yapılarıyla dikkatleri üzerine topluyorlar. Tanıtılan modellerden Ultrathin Keyboard Cover, iPad Air için klavyeli bir stand görevi görüyor ve tabletle Bluetooth üzerinden iletişim kuruyor. Üzerinden yer alan özel bölüm sayesinde Air'i dik konumda tutabilen ürün, 7,3mm kalınlığa ve 330 gram ağırlığa sahip. Klavyesinde iOS işletim sistemine özel kısa yol tuşları da taşıyan Ultrathin Keyboard Cover, günde ortalama 2 saat kullanım sonucunda 3 ay pil ömrü sunabiliyor. Ultrathin Keyboard Folio ise iPad Air'i tam olarak sarabiliyor ve bu sayede iyi bir koruma sağlayabiliyor. 20.1mm kalınlık ve 425 gram ağırlık değerleri ile gelen kılıf, üzerinde tablet ile Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kuran bir klavye taşıyor ve Ultrathin Keyboard Cover ile benzer olarak günde ortalama 2 saat kullanım sonucunda 3 ay pil ömrü sunabiliyor. Tercih edilen malzeme kalitesi ile çarpmalar yanında su dökülmelerine karşı da koruma sağlayabilen Ultrathin Keyboard Folio, SecureLock sistemiyle sağlam bir bağlantı ortaya koyabiliyor.
Logitech'in Kasım ayında satışa sunulacağı açıklanan iPad Air'e özel kılıf modellerinin fiyatları henüz açıklanmış değil.
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Logitech'ten iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri

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Tha Alumni 5 yıl
Umarım uçuk fiyata satmazlar Türkiye de
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engin9103 5 yıl
Bundan bir önceki mıknatıslı ultrathin klavyesini almıştım fakat pek de memnun kalmadım. Mıknatıs kısmında soyulmalar meydana geldi ne yazık ki. Böyle birkaç ufak sorunu daha var, umarım yeni kılıfları/klavyeleri güzel olur.
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DH Misafiri 5 yıl
mediamarkt.com.tr/...çin-Klavye,103452,465926,829549.html?langId=-14 bu rürn ipad aire tam uyumlu değil....
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interestedintech33 5 yıl
Bana ağırlıkları biraz fazla geldi.Neredeyse İPad ile aynı ağırlığa sahipler. Ikisi birlikte taşındığında 1 kg'ı geçiyor sanırım. Bir de daha önceden kullanmamış arkadaşlara tavsiyem bu tarz ürünler her ne kadar yazı yazmada kolaylık sağlasa da bir pc kadar kullanışlılık sağlamıyorlar. Kesinlikle mouse arıyorsunuz yanında çünkü klavyede yazarken birden bırakıp ekrana doğru uzanmak hiç hoş bir deneyim sağlamıyor. Bana kalırsa iPad'in ekran klavyesine uyum sağlamaya çalışmak en iyisi. Hem yanınızda yük olmaz, hem ekstradan para vermezsiniz, hem de alıştığınız zaman kullanımda daha kolaylık sağlar. Tabi sayfalarca uzunlukta yazı yazacaksanız iş değişir. Ama böyle bir durumda da MacBook Air almak çok daha mantıklı.
Edit: kesin almaya kararlıysanız şu ürüne de bir bakın. Ben aldığımda fiyatı 130 tl civarıydı, indirime girmiş:
mediamarkt.com.tr/...
2 Yanıt Yanıtla
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serdarski 5 yıl interestedintech33
interestedintech33

Bana ağırlıkları biraz fazla geldi.Neredeyse İPad ile aynı ağırlığa sahipler. Ikisi birlikte taşındığında 1 kg'ı geçiyor sanırım. Bir de daha önceden kullanmamış arkadaşlara tavsiyem bu tarz ürünler her ne kadar yazı yazmada kolaylık sağlasa da bir pc kadar kullanışlılık sağlamıyorlar. Kesinlikle mouse arıyorsunuz yanında çünkü klavyede yazarken birden bırakıp ekrana doğru uzanmak hiç hoş bir deneyim sağlamıyor. Bana kalırsa iPad'in ekran klavyesine uyum sağlamaya çalışmak en iyisi. Hem yanınızda yük olmaz, hem ekstradan para vermezsiniz, hem de alıştığınız zaman kullanımda daha kolaylık sağlar. Tabi sayfalarca uzunlukta yazı yazacaksanız iş değişir. Ama böyle bir durumda da MacBook Air almak çok daha mantıklı.
Edit: kesin almaya kararlıysanız şu ürüne de bir bakın. Ben aldığımda fiyatı 130 tl civarıydı, indirime girmiş:
mediamarkt.com.tr/...

Evet, senelerdir kullanılması sebebiyle mouse alışkanlığı insanlarda var. Bu bir bilgisayarın yerini tutmaz. iWorks yiklersen belki klavye kullanımı gerektirir. Ayrıca klavye kullanımı esnasında iPad'i eline alarakta kullanabilirsin. yani hem mouse hem klavyeyi nasıl kullanıyorsan hem klavye hem de ekranı kullanmayı öğrenebilirsin. Alışkanlıkları değiştirebilmekte önemlidir.

Benim aradığım şey western digital marka harici hdd'mi iPad air'e takarak harddiskimin içindekilere ulaşabilmek. Biliyorsunuz ki harici hdd'leri iPad'lere takamıyoruz. Ancak klavyede usb girişi olursa ve hdd'leri desteklerse ben kullanırım. Yada harici hdd'lerin içine ulaşmak için bir dönüştürücü lazım. iPad'lerin vga, hdmi benzeri dönüştürücülerini hatırlayalım.
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Umutcan 5 yıl interestedintech33
interestedintech33

Bana ağırlıkları biraz fazla geldi.Neredeyse İPad ile aynı ağırlığa sahipler. Ikisi birlikte taşındığında 1 kg'ı geçiyor sanırım. Bir de daha önceden kullanmamış arkadaşlara tavsiyem bu tarz ürünler her ne kadar yazı yazmada kolaylık sağlasa da bir pc kadar kullanışlılık sağlamıyorlar. Kesinlikle mouse arıyorsunuz yanında çünkü klavyede yazarken birden bırakıp ekrana doğru uzanmak hiç hoş bir deneyim sağlamıyor. Bana kalırsa iPad'in ekran klavyesine uyum sağlamaya çalışmak en iyisi. Hem yanınızda yük olmaz, hem ekstradan para vermezsiniz, hem de alıştığınız zaman kullanımda daha kolaylık sağlar. Tabi sayfalarca uzunlukta yazı yazacaksanız iş değişir. Ama böyle bir durumda da MacBook Air almak çok daha mantıklı.
Edit: kesin almaya kararlıysanız şu ürüne de bir bakın. Ben aldığımda fiyatı 130 tl civarıydı, indirime girmiş:
mediamarkt.com.tr/...

Dilerseniz Jb yaparak bluetooth mouse bağlayabilirsiniz, bizzat denemiştim.
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DH Misafiri 5 yıl
Bekle bekle bir gelmedi Türkiye'ye şu kılıflar...iPad Air için olan Logitech kılıfları alabileceğimiz br yer var mı bildiğiniz?
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serdarski 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bekle bekle bir gelmedi Türkiye'ye şu kılıflar...iPad Air için olan Logitech kılıfları alabileceğimiz br yer var mı bildiğiniz?

amazon veya ebay
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nautica33 5 yıl
Turkiye satis fiyati 300 tl altinda olmaz
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