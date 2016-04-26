Logitech'ten iPad Pro'ya özel şarj standı: Logi BASE

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Üzerinde yer alan mıknatıs sayesinde iPad’in dik durumda şarj edilmesini sağlayan Logi BASE, cihazın bu süre içinde kolayca kullanılmasına imkân tanıyarak benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Logi BASE; güne “Siri” ve benzeri uygulamalarla başlayan, giyimden mutfak önerilerine kadar yaşamının her aşamasında iPad Pro’yu yanından eksik etmeyenlerin, cihazından şarjdayken de yararlanmasını amaçlıyor. Yüksek kaliteye sahip alüminyum malzemeyle üretilen ve kaymaz tabanıyla dikkat çeken Logi BASE, hem kullanım hem de görsel olarak 12,9 ve 9,7 inch iPad Pro’lar ile uyum gösteriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Logitech Mobilite Birim Başkan Yardımcısı Michele Hermann, “Geçtiğimiz sonbaharda Apple Smart Connector ile uyumlu ilk klavyemiz Logi CREATE’i tanıttık. Şimdi ise inovatif bir uygulamayı hayata geçiriyor, Smart Connector teknolojisini bir adım daha ileriye taşıyarak iPad Pro’nun şarj edilirken bile kolayca kullanılmasını sağlıyoruz. Bu, bizi oldukça heyecanlandırıyor.” dedi.

Nisan 2016 itibarıyla Apple mağazalarında satışa sunulması planlanan Logi BASE’in tavsiye edilen satış fiyatı 99 Euro.