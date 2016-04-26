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Logitech'ten iPad Pro'ya özel şarj standı: Logi BASE

Logitech, Apple’ın Smart Connector teknolojisini kullanarak geliştirdiği Logi BASE standıyla, şarj deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor. İşte yeni ürün hakkında bilmeniz gerekenler:
3 yıl
2,7b
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7
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Logitech'ten iPad Pro'ya özel şarj standı: Logi BASE
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Üzerinde yer alan mıknatıs sayesinde iPad’in dik durumda şarj edilmesini sağlayan Logi BASE, cihazın bu süre içinde kolayca kullanılmasına imkân tanıyarak benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Logi BASE; güne “Siri” ve benzeri uygulamalarla başlayan, giyimden mutfak önerilerine kadar yaşamının her aşamasında iPad Pro’yu yanından eksik etmeyenlerin, cihazından şarjdayken de yararlanmasını amaçlıyor. Yüksek kaliteye sahip alüminyum malzemeyle üretilen ve kaymaz tabanıyla dikkat çeken Logi BASE, hem kullanım hem de görsel olarak 12,9 ve 9,7 inch iPad Pro’lar ile uyum gösteriyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Logitech Mobilite Birim Başkan Yardımcısı Michele Hermann, “Geçtiğimiz sonbaharda Apple Smart Connector ile uyumlu ilk klavyemiz Logi CREATE’i tanıttık. Şimdi ise inovatif bir uygulamayı hayata geçiriyor, Smart Connector teknolojisini bir adım daha ileriye taşıyarak iPad Pro’nun şarj edilirken bile kolayca kullanılmasını sağlıyoruz. Bu, bizi oldukça heyecanlandırıyor.” dedi.
Nisan 2016 itibarıyla Apple mağazalarında satışa sunulması planlanan Logi BASE’in tavsiye edilen satış fiyatı 99 Euro.

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criminalay 3 yıl
Logitech artık sadece apple için çalışıyor gibi
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walkererdem 3 yıl
makine iMac e dönüş resmen
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defected 3 yıl
sponsorlu reklam yazmayı unutmuşsunuz yine
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_RapiD_ 3 yıl
Hıyarın yanında fotoğraflanması alacaklara ince mesaj veriyor.
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Fenomenon 3 yıl
Fiyatı pahalı
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Master_Evil 3 yıl
bence tasarımı çok şık ama o fiyata değmez
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Xagdas 3 yıl
çirkin. Bari ayaklı olsun da en azından iMac felefesini koruduk falan dersin. Üstelik bu çantayada girmez.
Ayrıca güzelim logitech markasını ve logosunu iğrenç bir hale çevirdiler. Firmanın bütün ağırlığı ve karizması gitti. (Bi de erdi bu logoyu beğenmişti.)
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