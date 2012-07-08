Logitec'ten Bluetooth 3.0 destekli mono hoparlör: LBT-MPSPP10

Logitec, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını hedef alan Bluetooth 3.0 destekli mono hoparlörü LBT-MPSPP10'in basın duyurusunu yaptı. 75 mm x 58.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 123 gram ağırlığında tasarlanan LBT-MPSPP10'in üzerinde mikrofon konumlandırılmış. Böylece telefon görüşmeleri de yapabiliyorsunuz.



Eş zamanlı olarak 8 farklı cihazla eşleşebilen ve 10 metreye kadar kapsama alanı sunan hoparlörde 400 mAh'lik lityum polimer batarya yer alıyor. USB kablosu aracılığıyla 2.5 saatlik zaman zarfında şarj olabilen batarya, 400 saate varan bekleme süresi ve 12 saate varan müzik dinleme süresi vadediyor.



Logitec LBT-MPSPP10'in ağustos ayından itibaren, iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ürünün fiyatı 50$ civarında olacak.

Editörün notu: Logitech ile Logitec'in farklı firmalar olduğunu belirtelim. Başlıkta veya içerikte yazım hatası yoktur.

