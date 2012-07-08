Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitec'ten Bluetooth 3.0 destekli mono hoparlör: LBT-MPSPP10

6 yıl
7,6b
1
3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitec'ten Bluetooth 3.0 destekli mono hoparlör: LBT-MPSPP10
Tam Boyutta Gör
Logitec, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını hedef alan Bluetooth 3.0 destekli mono hoparlörü LBT-MPSPP10'in basın duyurusunu yaptı. 75 mm x 58.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 123 gram ağırlığında tasarlanan LBT-MPSPP10'in üzerinde mikrofon konumlandırılmış. Böylece  telefon görüşmeleri de yapabiliyorsunuz.
Eş zamanlı olarak 8 farklı cihazla eşleşebilen ve 10 metreye kadar kapsama alanı sunan hoparlörde 400 mAh'lik lityum polimer batarya yer alıyor. USB kablosu aracılığıyla 2.5 saatlik zaman zarfında şarj olabilen batarya, 400 saate varan bekleme süresi ve 12 saate varan müzik dinleme süresi vadediyor.
Logitec LBT-MPSPP10'in ağustos ayından itibaren, iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ürünün fiyatı 50$ civarında olacak.
Editörün notu: Logitech ile Logitec'in farklı firmalar olduğunu belirtelim. Başlıkta veya içerikte yazım hatası yoktur.
Logitec'ten Bluetooth 3.0 destekli mono hoparlör: LBT-MPSPP10
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Oziko 6 yıl
8 telefon hangileri?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 6 yıl Oziko
Oziko

8 telefon hangileri?


Bluetooth + A2DP özelliğine sahip tüm cep telefonlarıyla çalışır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Ha bu o zaman bizim bildiğimiz Logitech değil :) 10 metre iyi bir mesafe bu yönden iyi.. Bu arada desteklediği o 8 telefonu bilmek güzel olur kendi telefonum yoksa ne yapayım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel 520 120GB SSD Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim