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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lomography, sınırılı sayıda üretilen Belair X 6-12 Trailblazer fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lomography, sınırılı sayıda üretilen Belair X 6-12 Trailblazer fotoğraf makinesini duyurdu

Ürettiği filmli fotoğraf makineleri, lensler ve fotoğraf aksesuarları ile tanınan Lomography firması, sınırlı sayıda ürettiği Belair X 6-12 Trailblazer isimli fotoğraf makinesini duyurdu.

Lomography tarafından sınırlı sayıda üretilen fotoğraf makinesi modeli Belair X 6-12 Trailblazer ismini taşıyor ve 6x12 panoramik ya da 6x6, 6x9 boyutlarında fotoğraflar çekilmesine izin veriyor. Filmi bir yapıda olan fotoğraf makinesi, otomatik pozlama sistemi ve optik vizör ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlarken, alüminyum ve deri malzemeden oluşan malzeme kalitesi ile göz dolduruyor. Belair X 6-12 Trailblazer’in teknik özelliklerine bakarsak;
-Otomatik pozlama özelliği ile orijinal bir orta format fotoğraf makinesi
-Nefes kesen 6x12 panoramik fotoğraflar, 6x6 kare format fotoğraflar ve 6x9 -fotoğraflar 
-Deneysellik ve esneklik için değiştirilebilir lens.
-Kaliteli işçilikli lensler. X 6-12 City Slicker 90mm ve 58mm lens ile birlikte gelir.
-Flaş bağlantısı için Hot-shoe bağlantı seçeneği
-Uzun pozlamalar için B modu ve çoklu pozlama özelliği.
-Genişletilmiş ASA Aralığı: 50-1600

Sınırlı sayıda üretilen Lomography Belair X 6-12 Trailblazer, firmanın Türkiye sitesi üzerinde stokta yok olarak gözükse de, 975 TL fiyat etiketine sahip ve istenirse yurt dışından elde edilebiliyor.

http://shop.lomography.com/tr/belair-trailblazer
 
Lomography, sınırılı sayıda üretilen Belair X 6-12 Trailblazer fotoğraf makinesini duyurdu
Lomography, sınırılı sayıda üretilen Belair X 6-12 Trailblazer fotoğraf makinesini duyurdu

http://shop.lomography.com/tr/belair-trailblazer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HectorBarbossa 6 yıl
Çok güzel.
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#Ramazan 6 yıl
Yaratıcı olmuş. Fiyatı da tuzludur şimdi.
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Ɛnslaved 6 yıl
Çok pahalı üretiyorlar. Güzel fikirler ama kaşesi bol.
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agules 6 yıl
Buda neyin nesi
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