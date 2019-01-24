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Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek

Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda otopark kapasitesini arttırmak için otonom vale hizmetine başlanacak. Araçları park yerine otonom robotlar taşıyacak. Bu sayede kapasite %50 oranında arttırılacak.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek
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Otonom teknolojilerde gelinen nokta bu tür araçların her gün yeni bir alanda karşımıza çıkmasına neden oluyor. Bunun son örneklerinden biri de Londra’nın en işlek havalimanlarından biri olan Gatwick’de karşımıza çıktı. Havalimanında başlatılacak üç aylık test programı kapsamında araçları otopark alanına otonom robotlar taşıyacak.

Söz konusu pilot program ağustos ayında Gatwick’teki devasa otoparkın B bölgesinde uygulanmaya başlanacak. Fransız bir şirket olan Stanley Robotics’in geliştirdiği ve kendi kısaltması olan Stan adını verdiği otonom robotlar üzerindeki forklift benzeri ekipman yardımıyla otomobilleri bulunduğu yerden alıp park alanına taşıyacak. Sürücü aracını otoparkın önündeki özel alana park edecek ve dokunmatik ekrandan rezervasyonunu onaylayacak. Buradaki sistem aracı tarayarak boyutlarını hesaplayacak ve uygun boşluğa taşınması için bir otonom robot tahsis edecek.

Toplam kapasiteyi %50 oranında arttıracak

Yetkililer bu sistem sayesinde otopark kapasitesini önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. Çünkü herhangi bir kapı açma payına ihtiyaç olmayacağı için araçlar birbirine çok daha yakın olacak. Bu da park alanına %50 oranında daha fazla araç sığdırılabilmesine imkan sağlayacak. Pilot programın başarıyla sonuçlanması halinde uygulama C ve D bölgelerine de taşınacak. Bu sayede otoparkların toplam kapasitesi 6 binden 9 bin araç civarına çıkarılacak. İlk etapta B bölgesinde 270 adet otonom robot görev alacak.

Aslına bakılırsa, alanı genişletmeden otopark kapasitesini arttırmak için otonom robotları kullanan ilk havalimanı Gatwick değil. Stan isimli robot valeler 2017 yılında ilk tanıtıldığında Lyon- Saint-Exupéry Havalimanı ile de bir partnerlik anlaşması imzalanmıştı.


https://www.autoexpress.co.uk/car-news/99560/autonomous-robots-to-park-cars-at-gatwick-airport Yorum Yaz
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kenbalx 3 ay en beğenilen
Bunlar yerine oraya bizim valelerden alın. Hem kapasiteyi %100 arttırırlar hemde daha ucuza gelir.
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rohan32 3 ay
# Londra Değnekçiler Birliği
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kenbalx 3 ay en beğenilen
Bunlar yerine oraya bizim valelerden alın. Hem kapasiteyi %100 arttırırlar hemde daha ucuza gelir.
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khytr89 3 ay
Eee aradaki bir aracın sahibi geldiğinde ne olacak ?
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shadowtr 3 ay khytr89
Büyük ihtimalle arkadaki araç zaten öndeki araçtan daha sonra çıkacağını girişte bildiriyor.
Otonom olmasının faydası bu zaten, robotlar geç çıkacak araçları arkalara koyuyor, erken çıkacak araçları önlere. Tarih sıralaması bir nevi.
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