Skoda yeni crossover modelinin adını koydu: Skoda Kamiq

Kamiq kelimesinin anlamı
Kamiq ismi aşina olduğumuz bir isim çünkü Skoda’nın sadece Çin pazarında satılan bir modelinde kullanılıyor. 2018 Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan bu araç, bizim bildiğimiz Karoq modelinden daha büyük bir gövdeye sahip. İşte bu isim artık Çekyalı üreticinin yeni crossover modeline de verilmiş durumda. Eskimoların “her duruma mükemmel uyum gösteren şey” anlamında kullandığı isim, şirketin K ve Q harflerinden oluşan isim şemasına da uyuyor. Resmi adıyla Skoda Kamiq, Volkswagen Grubu’nun MQB A0 platformu üzerine inşa edilecek.
Arona ve T-Cross'un platform ikizi
Yalnızca önden çekişli olarak satılması beklenen Skoda Kamiq crossover’ın platform ikizi Seat Arona ve Vw T-Cross ile aynı motorları paylaşacağı düşünülüyor. Dolayısıyla Kamiq müşterilerinin üç ve dört silindirli benzinli üniteler arasından seçim yapacağı söylenebilir. 1.6 litre TDI dizel ünitenin de seçenekler arasında kendine yer bulması muhtemel. Bu listeye daha sonra Vision X konseptinde ön gösterimi yapılan hibrit sistem de katılacak. Fakat konseptteki sistemin üretim versiyonuna aynı şekilde aktarılıp aktarılmayacağı henüz bilinmiyor.
Skoda Kamiq crossover’ın dünya prömiyeri mart ayındaki 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Otomobilin satış fiyatı henüz belli değil. Ancak platform ikizi Seat Arona’nın Türkiye’deki başlangıç fiyatı 132 bin TL.
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skodas-new-city-suv-is-called-kamiq/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2021 de yollarda.
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