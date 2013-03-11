LowePro, su geçirmez yapıdaki yeni Flipside Sport 20L AW sırt çantasını duyurdu









Dünyaca ünlü çanta üreticisi LowePro, su geçirmez yapıda geliştirdiği yeni Flipside Sport 20L AW sırt çantasını duyurdu.

LowePro tarafından geliştirilen ve Flipside Sport 20L AW ismine sahip olan çanta, firmanın diğer ürünlerindeki kaliteyi devam ettiriyor. Fotoğrafçılar için özel olarak geliştirilen ve Flipside Sport serisin yeni üyesi olan 20L AW modeli, kullanıcılara serinin diğer modellerinden daha geniş bir iç hacim sunuyor. İçerisinde üzerinde 300mm lens takılı olan ve olmayan iki gövde yanında, iki adet ekstra lens ve tepe flaşı da rahatça taşıyabilen çanta, ayrıca 1,5 litre içilebilir su bölümü, üç ve tek ayak bağlantıları, tablet/ufak dizüstü bilgisayar modelleri ve aksesuarları rahatça taşıyabiliyor.

Belden sabitleme özelliği sayesinde ayakta ya da hareket halinde ekipmanlara hızlıca ulaşım imkanı veren 20L AW, su geçirmez, bel destekli ve hafif yapısı ile kullanıcılarına büyük kullanım kolaylıkları sağlayabiliyor.

Mavi ve turuncu renk seçeneğine sahip olan LowePro Flipside Sport 20L AW sırt çanta modeli, 180$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmış durumda. Ayrıca ürün serisi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.lowepro.com/flipside-sport#prettyPhoto

http://www.lowepro.com/flipside-sport#prettyPhoto