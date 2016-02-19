MEEM ile şarj ederken aynı zamanda mobil cihazınızı yedekleyin





Mobil cihazlarımızı şarj ederken, uzun süreler kabloda takılı vaziyette bırakırız ve şarj olana kadar da genelde farklı şeylerle meşgul oluruz. İngiliz bir girişimci, bu uzun bekleme sürelerinde cihazınıza farklı bir görev yüklemeyi planlamış ve ilginç fikrini Kickstarter üzerinden pazarlamayı tercih etmiş.





MEEM adındaki ürün, aslında bir şarj cihazı. Farklı olarak orta kısmında bir depolama belleği barındırıyor. Uyumlu uygulama üzerinden programlama yapıldıktan sonra, şarja her takıldığında kişisel verilerinizi yedekliyor. Bunların içerisine, ajanda, rehber, video, fotoğraf gibi içerikler dahil edilebiliyor. Donanım ve işletim sistemine göre 4MB/s seviyesine kadar çıkabilen yedekleme işlemi, ilk seferde biraz uzun sürüyor. Daha sonra sadece yeni veriler yedeklendiği için süre kısalıyor.





MicroUSB ve Lightning ile uyumlu olan flash bellekler,16GB/32GB depolama seçeneği ile geliyor. Enerji aktarımı ise 5 Voltta 2.8 Amper olarak yapılıyor. Kişisel verilerine önem verenler için tasarlanan ürün, 40 ve 56 Pound olarak bağış topluyor. Tamamlanmasına az bir zaman kalan proje, Mart ayında sevkiyata başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/868671768/meem-memory-cable