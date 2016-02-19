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MEEM ile şarj ederken aynı zamanda mobil cihazınızı yedekleyin

Kişisel verilerinize önem veriyorsanız, MEEM projesi farklı bir çözüm sunuyor. Şarj kablosuna entegre bellek, cihazınıza her taktığınızda otomatik olarak verilerinizi yedekleyebiliyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MEEM ile şarj ederken aynı zamanda mobil cihazınızı yedekleyin


Mobil cihazlarımızı şarj ederken, uzun süreler kabloda takılı vaziyette bırakırız ve şarj olana kadar da genelde farklı şeylerle meşgul oluruz. İngiliz bir girişimci, bu uzun bekleme sürelerinde cihazınıza farklı bir görev yüklemeyi planlamış ve ilginç fikrini Kickstarter üzerinden pazarlamayı tercih etmiş. 

MEEM adındaki ürün, aslında bir şarj cihazı. Farklı olarak orta kısmında bir depolama belleği barındırıyor. Uyumlu uygulama üzerinden programlama yapıldıktan sonra, şarja her takıldığında kişisel verilerinizi yedekliyor. Bunların içerisine, ajanda, rehber, video, fotoğraf gibi içerikler dahil edilebiliyor. Donanım ve işletim sistemine göre 4MB/s seviyesine kadar çıkabilen yedekleme işlemi, ilk seferde biraz uzun sürüyor. Daha sonra sadece yeni veriler yedeklendiği için süre kısalıyor.

MicroUSB ve Lightning ile uyumlu olan flash bellekler,16GB/32GB depolama seçeneği ile geliyor. Enerji aktarımı ise 5 Voltta 2.8 Amper olarak yapılıyor. Kişisel verilerine önem verenler için tasarlanan ürün, 40 ve 56 Pound olarak bağış topluyor. Tamamlanmasına az bir zaman kalan proje, Mart ayında sevkiyata başlayacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/868671768/meem-memory-cable Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
*siteci* 3 yıl
Mantıklı buldum ama pahalıymış
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UML 3 yıl
Fırıldak yapalım para kapalım
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lterlemez 3 yıl
Seyahat halinde iken de yedekliyor mu bilgisayarınız?
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MahalleAndroidi 3 yıl
zaten böyle birşey yokmuydu
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Berkæn 3 yıl
Türkiyede tutmaz
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suslu76 3 yıl
Bana da gereksiz geldi nedense, iphone'u mac'e baglayinca da yedekliyor her seferinde, sarj da ediyor, usb 3.0 da yeterli akimi verebiliyordu sanirim, iphone 1A cektigi icin cok farketmiyor
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Batumatu 3 yıl
Gereksiz
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