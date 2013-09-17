Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MFi Kontrolcü ve iPhone 5s 64bit destekli ilk oyun App Store'da: AVP Evolution

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MFi Kontrolcü ve iPhone 5s 64bit destekli ilk oyun App Store'da: AVP Evolution
Tam Boyutta Gör

Çarşamba günü yayınlanacak iOS 7 öncesinde App Store'daki içeriklerin yeni sisteme tam destek sunması için çalışmalar yapan Apple; iOS 7'nin en dikkat çekici özelliklerinden olan MFi Kontrolcü desteğine sahip ilk oyun AVP: Evolution'a onay verdi.

iOS dünyasının sevilen oyunlarından biri olan AVP: Evolotion'ın Apple'ın onayından geçen son 1.9 güncellemesi iki önemli iyileştirme ile geliyor: iOS 7'nin MFi Kontrolcü API'si sayesinde iPhone için özel geliştirilmiş kontrolcülere destek ve iPhone 5s'in A7 işlemcisinin 64bit gücünden destek almak için iPhone 5S'e özel olarak optimize edilmesi.

Hatırlanacağı gibi Apple, iOS 7'nin WWDC 2013'deki lansmanında sisteme MFi Kontrolcü API'si eklediklerini duyurarak; geliştiricilere bu ygulama geliştirme arayüzünü kullanarak oyunlarından iPhone için özel tasarlanmış ve Apple'dan "Made for iPhone" lisansı almış kontrolcülere destek sunmasının yolunu açmıştı.

Öte yandan Apple'ın kontrolcü destekli uygulamalara onay vermesine rağmen, herhangi bir MFi lisanslı oyun kontrolcüsünün ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, başta Logitech ve MOGA'nın Apple ile birlikte kontrolcü geliştirmek için sıkı bir iş birliği içerisinde olduğu yakın zamanda haberlere konu olmuştu.

Apple onay verdiği, kontrolcü desteği ve iPhone 5s için özel olarak optimize edilen AVP: Evolotuion'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

AVP: Evolution - Fox Digital Entertainment, Inc.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Sayın DH yöneticileri bir şey önermek istiyorum. Acaba anasayfa haberlerini isteğimize göre ayarlamamızı sağlayabilir misinizi? Mesela ben hiç ram veya telefon haberi görmek istemiyorum diyelim. Bunu seçip ona göre anasayfa güncellemelerini alsam?
Sayın DH yöneticileri bir şey önermek istiyorum. Acaba anasayfa haberlerini isteğimize göre ayarlamamızı sağlayabilir misinizi? Mesela ben hiç ram veya telefon ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 6 yıl
PC platformunda 64 bitin daha yüksek ram miktarına destek vermesinden başka bir getirisini görmedik.. ram miktarı 4GB'ı aşmayan bir cihaz için 32 bit ile 64 bit arasında nasıl bir fark olabilir? sadece kağıt üstünde integer olarak daha yüksek bir rakamdan öteye geçmiyor bu 64 bit olayı.. tabi geleceğe dönük olarak olması gereken bir hamleydi..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 6 yıl Batuist
Batuist

PC platformunda 64 bitin daha yüksek ram miktarına destek vermesinden başka bir getirisini görmedik.. ram miktarı 4GB'ı aşmayan bir cihaz için 32 bit ile 64 bit arasında nasıl bir fark olabilir? sadece kağıt üstünde integer olarak daha yüksek bir rakamdan öteye geçmiyor bu 64 bit olayı.. tabi geleceğe dönük olarak olması gereken bir hamleydi..

64 bit programlar daha hızlı çalışıyor diye biliyorum.
örneğin winrar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OBA INC 6 yıl Batuist
Batuist

PC platformunda 64 bitin daha yüksek ram miktarına destek vermesinden başka bir getirisini görmedik.. ram miktarı 4GB'ı aşmayan bir cihaz için 32 bit ile 64 bit arasında nasıl bir fark olabilir? sadece kağıt üstünde integer olarak daha yüksek bir rakamdan öteye geçmiyor bu 64 bit olayı.. tabi geleceğe dönük olarak olması gereken bir hamleydi..

Bir adımda 32cm atanmı daha çok yol gider 64cm atan biri mi? ;)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 6 yıl
Arkadaş filtreleme istemiş. Gayet mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 6 yıl
Apple haberlerini filtreleyecek kesin
Kendi kullandığım cihazları geçen cihazların haberini görmek ben de istemem...



Forumun en büyük bombası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 6 yıl
cagataykoroglu
Sayın DH yöneticileri bir şey önermek istiyorum. Acaba anasayfa haberlerini isteğimize göre ayarlamamızı sağlayabilir misinizi? Mesela ben hiç ram veya telefon haberi görmek istemiyorum diyelim. Bunu seçip ona göre anasayfa güncellemelerini alsam?

Bu nasıl bir istektir arkadaş istemiyorsan haber içeriğine girmezsiniz olur biter.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Titanyum Adayı 6 yıl Godolphin
Godolphin

cagataykoroglu

Sayın DH yöneticileri bir şey önermek istiyorum. Acaba anasayfa haberlerini isteğimize göre ayarlamamızı sağlayabilir misinizi? Mesela ben hiç ram veya telefon haberi görmek istemiyorum diyelim. Bunu seçip ona göre anasayfa güncellemelerini alsam?

Bu nasıl bir istektir arkadaş istemiyorsan haber içeriğine girmezsiniz olur biter.

Orası öyle ama bu haberler o kadar çok oluyor ki diğerleri arada gözden kaçıyor veya çok çabuk arka sayfalara düşüyor. Bence mantıklı bir istek. Bir etiket sistemi gelebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Sayın DH yöneticileri bir şey önermek istiyorum. Acaba anasayfa haberlerini isteğimize göre ayarlamamızı sağlayabilir misinizi? Mesela ben hiç ram veya telefon haberi görmek istemiyorum diyelim. Bunu seçip ona göre anasayfa güncellemelerini alsam?
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1287 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, uygulama haber ve
5 etiket daha ios iPhone 5S Apple iPhone app store
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı 6 yıl Logitech Keyboard Folio Mini Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim