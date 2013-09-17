MFi Kontrolcü ve iPhone 5s 64bit destekli ilk oyun App Store'da: AVP Evolution

Çarşamba günü yayınlanacak iOS 7 öncesinde App Store'daki içeriklerin yeni sisteme tam destek sunması için çalışmalar yapan Apple; iOS 7'nin en dikkat çekici özelliklerinden olan MFi Kontrolcü desteğine sahip ilk oyun AVP: Evolution'a onay verdi.

iOS dünyasının sevilen oyunlarından biri olan AVP: Evolotion'ın Apple'ın onayından geçen son 1.9 güncellemesi iki önemli iyileştirme ile geliyor: iOS 7'nin MFi Kontrolcü API'si sayesinde iPhone için özel geliştirilmiş kontrolcülere destek ve iPhone 5s'in A7 işlemcisinin 64bit gücünden destek almak için iPhone 5S'e özel olarak optimize edilmesi.

Hatırlanacağı gibi Apple, iOS 7'nin WWDC 2013'deki lansmanında sisteme MFi Kontrolcü API'si eklediklerini duyurarak; geliştiricilere bu ygulama geliştirme arayüzünü kullanarak oyunlarından iPhone için özel tasarlanmış ve Apple'dan "Made for iPhone" lisansı almış kontrolcülere destek sunmasının yolunu açmıştı.

Öte yandan Apple'ın kontrolcü destekli uygulamalara onay vermesine rağmen, herhangi bir MFi lisanslı oyun kontrolcüsünün ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, başta Logitech ve MOGA'nın Apple ile birlikte kontrolcü geliştirmek için sıkı bir iş birliği içerisinde olduğu yakın zamanda haberlere konu olmuştu.

Apple onay verdiği, kontrolcü desteği ve iPhone 5s için özel olarak optimize edilen AVP: Evolotuion'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: