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MP3 formatına elveda

Yaklaşık 22 yıldır hayatın vazgeçilmezleri arasında olan MP3 formatı, yavaş yavaş geliştirme desteğini kaybediyor. Hemen tüm lisanslama platformları artık sona ermiş durumda.
2 yıl
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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90’lı yılların sonlarında asıl patlamasını yapan MP3 formatı bugün halen popülerliğini koruyor ancak formatı geliştirerek bugünlere getirenler artık yolun sonuna gelindiğini düşünüyor ve yavaş yavaş desteğini sona erdiriyor.

Yerine ne geçecek?

Formatı ilk geliştirten ve standarda ulaşması için çalışan Alman Farunhofer Entegre Devre Enstitüsü, MP3 için belirli patentlerin Fraunhofer ile Technicolor tarafından lisanslanmasına son verildiğini duyurdu. Yönetimin lideri ve standartta en büyük payı olan Bernhard Grill, teknoloji dünyasının AAC gibi daha verimli standartlara yönelmesi gerektiğini ifade etti.

80’li yıllardan beri geliştirilmekte olan MP3 formatı, dönemin yetersizlikleri nedeniyle pek kabul görmemişti. Araştırmacılar telefon hatları üzerinden MP3 aktarımı gibi devrimsel projelere yönelse de büyük engellerle karşılaştı. Bir araştırmacının çevrim içi müzik aktarım patenti uygun bulunmazken, MP3 çalar projesi de rafa kalktı.

MP3 ile ilgili sadece ABD’li bir firma hokey maçlarında çalınması amacıyla lisanslama yapmıştı. 1995 yılında geliştiriciler MP3 formatının ileriye gidemeyeceğini ve yok olmaya mahkum olduğunu duyurdu. Aynı yıl Enstitü, kompakt disklerden MP3 formatına sıkıştırma yapabilen yazılımı dağıtmaya başlayınca her şey bir anda değişti.

Müzik endüstrisinde korsanlık da dahil pek çok devrimin kapısını açan MP3, Apple’ın iTunes dijital müzik hamlesine de referans oldu. 2000’li yılların ortalarında firmaların MP3 konusunda patent kavgalarına tutuştuğunu görmüştük. Hatta bir IFA fuarında patent ihlali yaptığı gerekçesiyle SanDisk’in sergilediği MP3 oynatıcılar toplatılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Ortada bir ürün yok ama pazar değeri milyarlarca dolar seviyesinde"

Aslında patent fırtınası dindiği için enstitünün böyle bir karar aldığı da düşünülebilir. Kavgaya sebep olan pek çok patent bugün artık zamanı dolduğu için serbest kullanıma açılmış durumda. Bu yüzden patent geliştirmek ve lisanslamak da gereksiz oldu.

Diğer taraftan çevrim içi müzik endüstrisinin giderek yaygınlaşması, hatta araç içi eğlence sistemlerine kadar gelmesi formatın kullanımını yavaş yavaş düşürüyor. Bu hizmetlerde kullanılan formatlar özel geliştirildi ve çok farklı. Sadece uygulama kullanarak dinlenebiliyor. 

 

https://thenextweb.com/insider/2017/05/15/the-mp3-format-is-officially-dead/#.tnw_k6oeXYe5 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 2 yıl en beğenilen
Neymiş, enstitü artık patentden para kazanamayacağı için geliştirmeyi durdurmuş. Allah aşkına son 15 yılda MP3 formatında ne geliştirildi? Nasıl bir geliştirme gerekti? Zaten standartları oturmuş bir format ve bu oturmuş standartlar ile en az 15 yıl belki 25 yıl daha en yaygın kullanılan format olmaya devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda kısa ve orta vadede MP3 formatını desteklemeyen bir cihaz çıkması söz konusu olamaz. Bunu Apple bile yapamaz.
Neymiş, enstitü artık patentden para kazanamayacağı için geliştirmeyi durdurmuş. Allah aşkına son 15 yılda MP3 formatında ne geliştirildi? Nasıl bir geliştirme ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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smart1978 2 yıl
.FLAC derim gerisi hikaye. Kayipsiz kaliteli muzik en guzeli ...
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CoreXXX 2 yıl
öyle destek bitti diyince bitmez en az 15 20 yıl sürer bitmesi. heryer mp3 müzik dosyası dolu. pc sinde mp3 olmayan yada telefonda mp3 olmayan biri varmıdır.
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Sunstorms 2 yıl
Mp3 öyle kolay bitirilebilecek bir format değil. Buda benim emektar :)
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cinemaker 2 yıl
hepsinin derdi para biryerinize bir şey mi battı kahrolsun bu kapitalistler
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axaxa 2 yıl
İdare ediyorduk daha iyisi varsa onu kullanalım
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umut_baris 2 yıl
USB'li teyp pazarı ve Youtube'dan müzik indirme alışkanlığı olan halklar olduğu müddetçe MP3 ölmez agalar.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
teoride kayıpsız sıkıştırma anlamıyla karekök sıkıştırma algoritması var ! ama bunu uygulama aşamasına getirebilecek bir algoritma hala daha yazılamadı !
zaten bunu yapabilseler internet kota sorunu diye bir şey olmaz !
hadi bakalım bunu yapay zeka çözerse çözer artık :)
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kadirirdem 2 yıl
Mp3 candır.
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SC0RPI0N 2 yıl
Müziği en kaliteli ve kayıpsız dinlemek için günümüzün şartlarında en iyisi wav formatıdır gerisi hikaye
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Master_Evil 2 yıl
olmaz o iş, flac falan uğraşmıyor çoğu kişi
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coolhamal 2 yıl
çin olduğu sürece sorun yok ,adamlar video veya ses hangi format olursa olsun mutlaka alternatifi çıkarıyorlar.
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aycibin 2 yıl
Heryer mp3 yahu bu neyin kafası.bitiyormus demek yapmayın yaaa :)))
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