TARS? Yüksek hızlı lojistik robotları “insansılardan” çok daha verimli

Tam Boyutta Gör Bir süredir insansı robotları etrafta görüyoruz. Bunlar geleceğe bir bakış sunsa da insanların yaptıklarını yapmaları için önlerinde halen çok fazla yol var. Öte yandan Fraunhofer'in kendi kendini dengeleyen evoBOT'u veya otonom, çok yönlü O3dyn palet krikosu lojistik ve depolama alanında insansı robotlara nazaran çok daha fazlasını vadediyor.

“İnsansılar”

Şu bir gerçek ki insansı robotlar, geleceğin ana akım aygıtları olacak. Ancak şimdiki ve yakın gelecekteki halleriyle faydalı işler yapmaya başladıklarında bir şeyleri almak, taşımak ve tekrar yerine koymaktan çok daha fazlasını yapmaları pek olası görünmüyor.

Bu nedenle Boston Dynamics, dört ayaklı Spot ve kendi kendini dengeleyen Stretch robotlarıyla ilk ticari adımını attı. Öte yandan insansı Atlas robotu ise normal gelişim sürecinde laboratuvar ortamında devam ediyor. Tıpkı Boston Dynamics gibi Almanya'nın Fraunhofer Enstitüsü de kendi geliştirdiği bir çift lojistik robotuyla benzer bir alana giriyor.

Fraunhofer’in robotları

Tam Boyutta Gör Bir insansı robotun bizim yaptığımız gibi 5-6 km/saat hızla yürüyebildiği ve yaklaşık 20 kg yük taşıyabildiği bir yerde, kendi kendini dengeleyen iki tekerlekli evoBOT, uzatılabilir bacakları üzerinde 60 km/saate kadar hız yapabiliyor ve kendi kendini kilitleyen kaldırma kollarıyla 65 kg'a kadar yük kaldırabiliyor. Yani hız anlamında 10 kat, yük anlamında ise 3 kat daha fazlasını yapabiliyorlar.

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evoBOT, eğer başka birisi tarafından yüklenirse taşıyabildiği yük kapasitesi 100 kg'a kadar çıkabiliyor. Dönen, dairesel kavrayıcıları ellerden çok daha az becerikli olsa da, evoBOT'un eşyaları ters çevirmeden havaya ve geriye doğru kaldırmasına izin vererek bel yüksekliğindeki bir robotun bile göğüs yüksekliğindeki raflara erişmesini sağlıyor. evoBOT, 40 kg ağırlığı ile kompakt bir yapıya sahipken tek şarj ile de 8 saat çalışabiliyor.

Fraunhofer, yeterli kavrama varsa, engebeli zeminlerde bile 45 dereceye kadar olan eğimleri "rahatça" idare edebildiğini ve Yıldızlararası filmindeki TARS robotu gibi şaşırtıcı bir çeviklik ve hızla etrafta dolaştığını söylüyor. Robot aynı zamanda herhangi bir nedenle düşerse, hızlı ve kolay bir şekilde ayağa kalkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Çok daha az sevimli olan ancak en az onun kadar işlevsel olan O3dynrobotu, çok yönlü Mecanum tekerlekler ve havalı süspansiyon üzerinde çalışan ve iç veya dış mekanlarda çalışabilen güçlü bir otonom palet krikosu olarak tasarlanmış durumda.

Bu makine, 36 km/saate kadar hızla hareket etmekte ve çevresini algılamak için LiDAR, GPS ve 3D kamera sistemlerini kullanmakta. Hareketli süspansiyonu sayesinde de yükleri kaldırıp indirebiliyor. Aracın önü veya arkası olmadığı için her yöne de hareket edebiliyor. Şu anda prototip formunda ve alüminyum çerçeveli olan bu araç şimdilik 350 kg yük taşıyabiliyor, ancak üretime geçtiğinde motorları ya da tahrik sistemini yükseltmeye gerek kalmadan 1.300 kg'a kadar yük taşıyabilecek şekilde güçlendirilecek.

Araçlar Münih Havaalanı’nda ve test ortamlarında test edilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde Fraunhofer, iki sistemin de ticari olarak başarıya ulaşacağını düşünüyor. Öte yandan insansı robotların haricindeki bu robotlar, yarının fabrikalarına ve depolarına ilginç bir bakış sunuyor.

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