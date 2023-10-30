TARS? Yüksek hızlı lojistik robotları “insansılardan” çok daha verimli

“İnsansılar”
Şu bir gerçek ki insansı robotlar, geleceğin ana akım aygıtları olacak. Ancak şimdiki ve yakın gelecekteki halleriyle faydalı işler yapmaya başladıklarında bir şeyleri almak, taşımak ve tekrar yerine koymaktan çok daha fazlasını yapmaları pek olası görünmüyor.
Bu nedenle Boston Dynamics, dört ayaklı Spot ve kendi kendini dengeleyen Stretch robotlarıyla ilk ticari adımını attı. Öte yandan insansı Atlas robotu ise normal gelişim sürecinde laboratuvar ortamında devam ediyor. Tıpkı Boston Dynamics gibi Almanya'nın Fraunhofer Enstitüsü de kendi geliştirdiği bir çift lojistik robotuyla benzer bir alana giriyor.
Fraunhofer’in robotları
evoBOT, eğer başka birisi tarafından yüklenirse taşıyabildiği yük kapasitesi 100 kg'a kadar çıkabiliyor. Dönen, dairesel kavrayıcıları ellerden çok daha az becerikli olsa da, evoBOT'un eşyaları ters çevirmeden havaya ve geriye doğru kaldırmasına izin vererek bel yüksekliğindeki bir robotun bile göğüs yüksekliğindeki raflara erişmesini sağlıyor. evoBOT, 40 kg ağırlığı ile kompakt bir yapıya sahipken tek şarj ile de 8 saat çalışabiliyor.
Fraunhofer, yeterli kavrama varsa, engebeli zeminlerde bile 45 dereceye kadar olan eğimleri "rahatça" idare edebildiğini ve Yıldızlararası filmindeki TARS robotu gibi şaşırtıcı bir çeviklik ve hızla etrafta dolaştığını söylüyor. Robot aynı zamanda herhangi bir nedenle düşerse, hızlı ve kolay bir şekilde ayağa kalkabiliyor.
Bu makine, 36 km/saate kadar hızla hareket etmekte ve çevresini algılamak için LiDAR, GPS ve 3D kamera sistemlerini kullanmakta. Hareketli süspansiyonu sayesinde de yükleri kaldırıp indirebiliyor. Aracın önü veya arkası olmadığı için her yöne de hareket edebiliyor. Şu anda prototip formunda ve alüminyum çerçeveli olan bu araç şimdilik 350 kg yük taşıyabiliyor, ancak üretime geçtiğinde motorları ya da tahrik sistemini yükseltmeye gerek kalmadan 1.300 kg'a kadar yük taşıyabilecek şekilde güçlendirilecek.
Araçlar Münih Havaalanı’nda ve test ortamlarında test edilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde Fraunhofer, iki sistemin de ticari olarak başarıya ulaşacağını düşünüyor. Öte yandan insansı robotların haricindeki bu robotlar, yarının fabrikalarına ve depolarına ilginç bir bakış sunuyor.Kaynakça https://newatlas.com/robotics/fraunhofer-evobot-o3dyn/ https://www.youtube.com/watch?v=ianBiJZ-AS4&ab_channel=FraunhoferIML Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.