Ortada bir ürün yok ama pazar değeri milyarlarca dolar seviyesinde

Sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik konseptleri bugün en çok konuştuğumuz konuların başında geliyor. HTC Vive gibi kasklar sanal gerçeklik odağında ilerlerken Microsoft Hololens gibi kasklar ise ikisini birleştirerek melez konseptler oluşturuyor.

Pek çok firma bu sektörlerde iddialı bir ürün ortaya koymak ve önemli pazar paylarına sahip olmak istiyor. Firmaların değerleri de koydukları ürüne göre belirleniyor. Öyle bir firma var ki ortada nihai bir ürün olmamasına rağmen şimdiden pazar değeri 8 milyar dolara ulaştı.

Gizli yetenek

Evet, Magic Leap adındaki firmadan bahsediyoruz. Zengin gerçeklik ve sanal gerçeklik karışımı teknolojiler geliştiren firma, Alibaba’nın liderliğindeki yeni fonlama turunda toplam pazar değerini 6-8 milyar dolar arasında bir rakama yükseltti.

Kendisini zengin gerçekliğin Apple’ı olarak gören Magic Leap’i bu kadar değerli yapan şey ne? Aslında cevap sorunun kendisinde yatıyor. Firma teknolojilerini tanıtırken Apple’ın stratejilerini uyguluyor. Çok yakın ortakları ve bir kaç basın mensubu haricinde kimse Magic Leap’in teknolojilerini yakından göremedi. Bununla birlikte teknolojilerine yakından şahit olanlar ekibin yeteneklerini öve öve bitiremiyor. Bir kaç yıl sonra Magic Leap’in sektörde ses getiren bir firma olacağına inanılıyor.

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Bilindiği kadarıyla firmanın Dynamic Digitised Lightfield Signal adında bir teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji gerçeğinden ayırt edilemeyecek görseller üretiyor ve bunları akıcı bir şekilde gerçek dünyaya yerleştirebiliyor. İlk izlenimler sektörde mevcut zengin gerçeklik teknolojilerinden çok daha ileride olduğu yönünde.

Magic Leap yeni teknolojisi ve kaskı için belirli geliştiricilere davetiye göndermeye başladı. Bu bakımdan yakın bir dönemde nihai ürünlerin piyasaya çıkabileceği düşünülüyor. Tabii bu dönem ne kadar yakın belli değil.