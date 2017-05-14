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Ortada bir ürün yok ama pazar değeri milyarlarca dolar seviyesinde

Geleceğin potansiyeli büyük sektörleri arasında gösterilen sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik, şimdiden kendi milyarderler şirketlerini oluşturmaya başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik konseptleri bugün en çok konuştuğumuz konuların başında geliyor. HTC Vive gibi kasklar sanal gerçeklik odağında ilerlerken Microsoft Hololens gibi kasklar ise ikisini birleştirerek melez konseptler oluşturuyor.

Pek çok firma bu sektörlerde iddialı bir ürün ortaya koymak ve önemli pazar paylarına sahip olmak istiyor. Firmaların değerleri de koydukları ürüne göre belirleniyor. Öyle bir firma var ki ortada nihai bir ürün olmamasına rağmen şimdiden pazar değeri 8 milyar dolara ulaştı.

Gizli yetenek

Evet, Magic Leap adındaki firmadan bahsediyoruz. Zengin gerçeklik ve sanal gerçeklik karışımı teknolojiler geliştiren firma, Alibaba’nın liderliğindeki yeni fonlama turunda toplam pazar değerini 6-8 milyar dolar arasında bir rakama yükseltti.

Kendisini zengin gerçekliğin Apple’ı olarak gören Magic Leap’i bu kadar değerli yapan şey ne? Aslında cevap sorunun kendisinde yatıyor. Firma teknolojilerini tanıtırken Apple’ın stratejilerini uyguluyor. Çok yakın ortakları ve bir kaç basın mensubu haricinde kimse Magic Leap’in teknolojilerini yakından göremedi. Bununla birlikte teknolojilerine yakından şahit olanlar ekibin yeteneklerini öve öve bitiremiyor. Bir kaç yıl sonra Magic Leap’in sektörde ses getiren bir firma olacağına inanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 serisi sadece ekran kapalı iken hızlı şarj oluyor"

Bilindiği kadarıyla firmanın Dynamic Digitised Lightfield Signal adında bir teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji gerçeğinden ayırt edilemeyecek görseller üretiyor ve bunları akıcı bir şekilde gerçek dünyaya yerleştirebiliyor. İlk izlenimler sektörde mevcut zengin gerçeklik teknolojilerinden çok daha ileride olduğu yönünde.

Magic Leap yeni teknolojisi ve kaskı için belirli geliştiricilere davetiye göndermeye başladı. Bu bakımdan yakın bir dönemde nihai ürünlerin piyasaya çıkabileceği düşünülüyor. Tabii bu dönem ne kadar yakın belli değil. 

 

http://www.tweaktown.com/news/57531/magic-leap-worth-8-billion-apple-ar/index.html Yorum Yaz
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khytr89 2 yıl en beğenilen
ürün bir ortaya çıksın bakalım apple gibi şişirilmiş balon mu değil mi anlarız :)

apple'ın sunumu gibi bu da şimdi süslü bir ortamda ve tutulmuş alkışçılarıyla htc vive ya da gear vr ın aynısını çıkartıp "işte geleceğin vr ı. evet bu alet tam 2 gözle çalışıyor ve yine evet biz bunun için 1 telefon koyma yeri ve 2 adet bakacak delik açmayı başardık. " demezler inşallah.
ürün bir ortaya çıksın bakalım apple gibi şişirilmiş balon mu değil mi anlarız :)apple'ın sunumu gibi bu da şimdi süslü bir ortamda ve tutulmuş alkış...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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clb12 2 yıl khytr89
khytr89

ürün bir ortaya çıksın bakalım apple gibi şişirilmiş balonlu değil mi anlarız :)

apple'ın sunumu gibi bu da şimdi süslü bir ortamda ve tutulmuş alkışçılarıyla htc vive ya da gear vr nin aynısını çıkartıp "işte geleceğin vr si. evet bu alet tam 2 gözle çalışıyor ve yine evet biz bunun için 1 telefon koyma yeri ve 2 adet bakacak delik açmayı başardık. " demezler inşallah.

Bir bitmediniz...
khytr89ürün bir ortaya çıksın bakalım apple gibi şişirilmiş balonlu değil mi anlarız :)apple'ın sunumu gibi bu da şimdi süsl...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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kimi_raikonen 2 yıl
Zengin gerçeklik nedir ya?
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V4LKyR 2 yıl
Fol yok yumurta yok, milyar dolarlar akıyor.
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Farwynd 2 yıl
Adamlar yıllardır ortadalar ama bir kaç video haricinde göremedik henüz.

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tufanumur12 2 yıl
daha çok fırın ekmek yemesi lazım bu sanal gerçekciliğin.
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kadirirdem 2 yıl
Çıkmadan bir şey demek doğru olmaz.
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axaxa 2 yıl
Ortada tatmin edici bir malzeme yok yapın düzgün bir şeyler o zaman düşünürüz :)
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1BilimAdamı 2 yıl
kimseye göstermeden!bir teknoloji balonu daha oluşturmuşlar..
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Cosster 2 yıl
Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik diye 2'ye ayrılıyor bu muhabbet şuna zengin gerçeklik diyip durmasan keşke ekrem... Element uydurmuşsun resmen...
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kimi_raikonen 2 yıl
Zengin gerçeklik nedir ya?
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khytr89 2 yıl en beğenilen
ürün bir ortaya çıksın bakalım apple gibi şişirilmiş balon mu değil mi anlarız :)

apple'ın sunumu gibi bu da şimdi süslü bir ortamda ve tutulmuş alkışçılarıyla htc vive ya da gear vr ın aynısını çıkartıp "işte geleceğin vr ı. evet bu alet tam 2 gözle çalışıyor ve yine evet biz bunun için 1 telefon koyma yeri ve 2 adet bakacak delik açmayı başardık. " demezler inşallah.
2 Yanıt Yanıtla +29
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clb12 2 yıl khytr89
khytr89

ürün bir ortaya çıksın bakalım apple gibi şişirilmiş balonlu değil mi anlarız :)

apple'ın sunumu gibi bu da şimdi süslü bir ortamda ve tutulmuş alkışçılarıyla htc vive ya da gear vr nin aynısını çıkartıp "işte geleceğin vr si. evet bu alet tam 2 gözle çalışıyor ve yine evet biz bunun için 1 telefon koyma yeri ve 2 adet bakacak delik açmayı başardık. " demezler inşallah.

Bir bitmediniz...
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Normandia_06 2 yıl khytr89
Apple sayesinde dokunmatik ekrana sahipsin
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