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MSI, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını tanıttı

8 yıl
12,8b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını tanıttı
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AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart hazırlayan üreticiler kervanına MSI da katıldı. Firma yaptığı resmi açıklamayla, E350IA-E45 model isimli yeni anakartını duyurdu. Kompakt boyutları ile dikkat çeken ve çokulu ortam odaklı mini-bilgisayarları hedef alan anakart, AMD'nin Brazos platformu kapsamında Fusion E-350 işlemcisini kullanıyor.1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisi aynı zamanda sistemin grafik ihtiyacını da karşılıyor zira işlemci üzerinde Radeon HD 6310 entegre grafik birimi bulunuyor.

Çift DIMM slotu ile 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotunun da unutulmadığı anakart üzerinde, dört adet SATA-II ve iki adet USB 2.0 portuna yer veriliyor. AMD'nin Hudson-M1 yonga seti üzerine inşa edilen anakart, 8+2 fanzlı güç tasarımı, yüksek kaliteli komponent kullanımı gibi önemli özelliklere de sahip. Entegre grafik biriminin kullanımı için D-Sub ve HDMI konnektörleriyle donatılan MSI E350IA-E45'in bu ayın sonuna doğru veya Şubat ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açkıklanmadı.

MSI, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
benimde bir sorum olacak
acaba işlemcisi sonradan yüksek bir işlemci ile değiştirebilir miyiz
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1963bursa 8 yıl
Satışa önce bu kart gelirse buna, Via Nano X2'liler gelirse onlara epey müşteri olacağız, Via olanlar 1.8ghz, bunlar 1.6ghz, önce Via gelse iyi olurdu.
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DH Misafiri 8 yıl
ben anakartı beğendim özellikle kendinden full hd açabilecek olması iyi.intele klasak 2 yıl sonra anca hdyi oturtur.hem download hemde medi player olarak kuıllanılabilir.bakalım performansı nasıl oalcak
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_bluescream_ 8 yıl
tozlanmaya gelince, o ufak 4 cm lık fanı ve mavi plakayı cıkartıp 8 cm lik sesis bir fan bu kartın tum sogutma işini görecektir diye tahmin ediyorum.
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Tolgá 8 yıl
çok güzel komponent dizilimi var güzel anakart olmuş
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deniz_sea 8 yıl
evet ilk resimde en sağda 2 adet usb3 yanında 2 adet usb2 e solda yine 2adte usb2 var ama o işlemci soğutucusu nedir ya ufak bir tozlanmada bence çok ses yapar gibi duruyor ve ufak olduğu için deli gibi döner
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_bluescream_ 8 yıl
@resler kesinlikle sana katılıyorum, orda bildiğin nec yazıyor, usb3 olması güzel bişey, fusıon atomun yerıne geçermi bilemem

ayrıyetten dikkat ederseniz soldaki usbın mavi oldgunu göreblirniz
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resler 8 yıl
Haberde 2 adet USB 2.0 portu yazılmış, ama ikinci resimdeki kartın sol üst köşesinde NEC USB 3.0 yazıyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
resler
Haberde 2 adet USB 2.0 portu yazılmış, ama ikinci resimdeki kartın sol üst köşesinde NEC USB 3.0 yazıyor.

Zaten haberde yanlışlık var. Daha doğrusu birkaç tane var..

"dört adet SATA-II ve iki adet USB 2.0 portuna yer veriliyor. AMD'nin Hudson-M1 yonga seti üzerine inşa edilen anakart, 8+2 fanzlı güç tasarımı"

Yani 4 tane SATA II yerine 4 tane SATA III olacaktı. 2 tane USB 2.0 yazılmış, USB 3.0 olacaktı. Bu arada iç ve dış olmak üzere toplam 10 adet USB 2.0 portu var.

8+2 fanzlı yazılmış. Fazlı olacaktı. Ama zaten anakart 3+1 Fazlı güç tasarımına sahip. Oradaki 8+2 kanal HD ses ve optik + koaksiyel ses çıkışları olacaktı. O da hatalı olmuş...

"The chipset gives out four SATA 6 Gb/s ports supporting high-speed SSDs and HDDs. Connectivity is aplenty: 8+2 channel HD audio with optical and coaxial SPDIF connectors, two USB 3.0 ports, ten USB 2.0 ports, "

Kaynak haber için buradan: techpowerup.com/...
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krmtrylcn 8 yıl
Yuva tırnakları açıkta ondan. Sanki iç içe gibi görünüyor bi sorun olmaz :) Takarken çıkarırkende bi sorun olmaz
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M0rbid Desire 8 yıl
Ram slotları ile PCI Express slotu birbirine çokmu yakın olmuş sorun çıkabilirmi?
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