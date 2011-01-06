MSI, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını tanıttı

AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart hazırlayan üreticiler kervanına MSI da katıldı. Firma yaptığı resmi açıklamayla, E350IA-E45 model isimli yeni anakartını duyurdu. Kompakt boyutları ile dikkat çeken ve çokulu ortam odaklı mini-bilgisayarları hedef alan anakart, AMD'nin Brazos platformu kapsamında Fusion E-350 işlemcisini kullanıyor.1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisi aynı zamanda sistemin grafik ihtiyacını da karşılıyor zira işlemci üzerinde Radeon HD 6310 entegre grafik birimi bulunuyor.
Çift DIMM slotu ile 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotunun da unutulmadığı anakart üzerinde, dört adet SATA-II ve iki adet USB 2.0 portuna yer veriliyor. AMD'nin Hudson-M1 yonga seti üzerine inşa edilen anakart, 8+2 fanzlı güç tasarımı, yüksek kaliteli komponent kullanımı gibi önemli özelliklere de sahip. Entegre grafik biriminin kullanımı için D-Sub ve HDMI konnektörleriyle donatılan MSI E350IA-E45'in bu ayın sonuna doğru veya Şubat ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açkıklanmadı.
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acaba işlemcisi sonradan yüksek bir işlemci ile değiştirebilir miyiz
ayrıyetten dikkat ederseniz soldaki usbın mavi oldgunu göreblirniz
Zaten haberde yanlışlık var. Daha doğrusu birkaç tane var..
"dört adet SATA-II ve iki adet USB 2.0 portuna yer veriliyor. AMD'nin Hudson-M1 yonga seti üzerine inşa edilen anakart, 8+2 fanzlı güç tasarımı"
Yani 4 tane SATA II yerine 4 tane SATA III olacaktı. 2 tane USB 2.0 yazılmış, USB 3.0 olacaktı. Bu arada iç ve dış olmak üzere toplam 10 adet USB 2.0 portu var.
8+2 fanzlı yazılmış. Fazlı olacaktı. Ama zaten anakart 3+1 Fazlı güç tasarımına sahip. Oradaki 8+2 kanal HD ses ve optik + koaksiyel ses çıkışları olacaktı. O da hatalı olmuş...
"The chipset gives out four SATA 6 Gb/s ports supporting high-speed SSDs and HDDs. Connectivity is aplenty: 8+2 channel HD audio with optical and coaxial SPDIF connectors, two USB 3.0 ports, ten USB 2.0 ports, "
Kaynak haber için buradan: techpowerup.com/...