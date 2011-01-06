MSI, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını tanıttı

AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakart hazırlayan üreticiler kervanına MSI da katıldı. Firma yaptığı resmi açıklamayla, E350IA-E45 model isimli yeni anakartını duyurdu. Kompakt boyutları ile dikkat çeken ve çokulu ortam odaklı mini-bilgisayarları hedef alan anakart, AMD'nin Brazos platformu kapsamında Fusion E-350 işlemcisini kullanıyor.1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisi aynı zamanda sistemin grafik ihtiyacını da karşılıyor zira işlemci üzerinde Radeon HD 6310 entegre grafik birimi bulunuyor.

Çift DIMM slotu ile 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotunun da unutulmadığı anakart üzerinde, dört adet SATA-II ve iki adet USB 2.0 portuna yer veriliyor. AMD'nin Hudson-M1 yonga seti üzerine inşa edilen anakart, 8+2 fanzlı güç tasarımı, yüksek kaliteli komponent kullanımı gibi önemli özelliklere de sahip. Entegre grafik biriminin kullanımı için D-Sub ve HDMI konnektörleriyle donatılan MSI E350IA-E45'in bu ayın sonuna doğru veya Şubat ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açkıklanmadı.