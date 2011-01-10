MSI Big Bang Conqueror: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için 990FX çipsetli anakart

AMD'nin Nisan ayında duyurmayı planladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için MSI'ın 990FX çipsetli anakartına ait ilk detayları geçtiğimiz günlerde sizlerle paylamıştık. Gelen yeni bilgilere göre MSI'ın yeni anakartı Big Bang Conqueror olarak isimlendiriliyor. Soket AM3+ formunda olacak dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer (kod adı Zambezi) işlemcilerine destek sunacak yeni anakart, henüz mühendislik örneği aşamasında olmasına rağmen, kaslı görünümü ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyıor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan anakart, üzerinde yer alan PCIe x16 slotları ile 16x + 16x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyacak.

Hız aşırtmacılar için çok sayıda özelliğe ve BIOS seçeneğine sahip olacağı belirtilen MSI Big Bang Conqueror, OC Genie tek tuşla overclock özelliğine de sahip olacak. Güney köprüsü olarak SB950 yongasını kullanacağı belirtilen anakart, altı adet SATA-III, NEC'in harici kontrolcüsü ile iki adet USB 3.0, eSATA ve FireWire portlarına sahip olacak. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, DeBUG LED ve profesyonel kullanıcılar için kart üst güç, reset ve cmos clear butonları gibi detaylara yer verilen 990FX çipsetli MSI Big Bang Conqueror'ın, Bulldozer lansmanıyla eş zamanlı olarak satışa sunulması bekleniyor.