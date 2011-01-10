Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI Big Bang Conqueror: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için 990FX çipsetli anakart

8 yıl
14,1b
1
19
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI Big Bang Conqueror: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için 990FX çipsetli anakart
Tam Boyutta Gör

AMD'nin Nisan ayında duyurmayı planladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için MSI'ın 990FX çipsetli anakartına ait ilk detayları geçtiğimiz günlerde sizlerle paylamıştık. Gelen yeni bilgilere göre MSI'ın yeni anakartı Big Bang Conqueror olarak isimlendiriliyor. Soket AM3+ formunda olacak dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer (kod adı Zambezi) işlemcilerine destek sunacak yeni anakart, henüz mühendislik örneği aşamasında olmasına rağmen, kaslı görünümü ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyıor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan anakart, üzerinde yer alan PCIe x16 slotları ile 16x + 16x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyacak.

Hız aşırtmacılar için çok sayıda özelliğe ve BIOS seçeneğine sahip olacağı belirtilen MSI Big Bang Conqueror, OC Genie tek tuşla overclock özelliğine de sahip olacak. Güney köprüsü olarak SB950 yongasını kullanacağı belirtilen anakart, altı adet SATA-III, NEC'in harici kontrolcüsü ile iki adet USB 3.0, eSATA ve FireWire portlarına sahip olacak. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, DeBUG LED ve profesyonel kullanıcılar için kart üst güç, reset ve cmos clear butonları gibi detaylara yer verilen 990FX çipsetli MSI Big Bang Conqueror'ın, Bulldozer lansmanıyla eş zamanlı olarak satışa sunulması bekleniyor.

MSI Big Bang Conqueror: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için 990FX çipsetli anakart
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FantasyFiRe 8 yıl
o yazı bencede paintle intel 2000tl lik i7 980 modellerini babasına satar artık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Daha agresif bi görünüm beklerdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumi Ori 8 yıl
sata portları yetersiz gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
conqueror=fatih fetheden anlamına gelir güzel bir isim öncelikle ama am3+ tarzında bir soket değilde bundan bir sonrakini almak lazım bununda akibeti am2+ olur.Doğal usb 3.0 lıları beklemek mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 8 yıl
AMD devri teknolojik olarak çoktan kapandı tabiki biz kullanıcılar olarak F/P devrini hiç bir zaman kapatamıyacagız F/P tada kral herdaim AMD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Oldu. Yemek de pişirseydi bari.
Daha ne üstünlük olsun ki. Zaten AMD anakartları teknik olarak bana göre hep Intel'den iyi olmuştur. Bence özellikleri zaten çok iyi.
Siyah CPU Soketi de çok iyi fikirmiş. Acayip karizma duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iron Mask 8 yıl
Zaten AMD anakartları teknik olarak bana göre hep Intel'den iyi olmuştur.


Teknikleri iyi de, kondisyonları yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
az kaldı intel, canına okumaya geliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 8 yıl
Teknik anlamda 990fx'in 890fx'e üstünlüğü yok galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl

daysleeperxp

Teknik anlamda 990fx'in 890fx'e üstünlüğü yok galiba...


890Fx'in 790fx'e üstünlüğü varmıki ?

veya ne üstünlük bekliyordun ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 8 yıl
Adı üstünde mühendislik örneği kart tam olarak hazır olduğunda düzeltirler bir etiket içinde söyleniyorsanız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl
Buldozer'e geçince alacağım anakartlardan olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 8 yıl
Yeni nesil BIOS destegi yok sanirim. Bu sadece Intel chipsetlere ozgu bir yenilikmi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 8 yıl
Banamı öyle geliyor yoksa paintle mi yazmışlar "BIG BANG CONQUEROR"u?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
kart güzel görünüyor..Ama USB 3.0 portlarını biraz daha fazla yapsalarmış daha iyi olabilirmiş :D ama yinede çok güzel duruyor kart :D 2tane değilde 4tane fln USB 3.0 portu koysalar tadından yenmez :D (tabii işlemcilerde iyi performans verirse)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PROOF# 8 yıl

Firaristt

kart güzel görünüyor..Ama USB 3.0 portlarını biraz daha fazla yapsalarmış daha iyi olabilirmiş :D ama yinede çok güzel duruyor kart :D 2tane değilde 4tane fln USB 3.0 portu koysalar tadından yenmez :D (tabii işlemcilerde iyi performans verirse)

çogu anakartta 2 tane var ztn usb 3.0 yaygınlasıp pratikte kullanımına baya var bence. ama kart genel itibariyle iyi ve işlemcilerde cıkınca , çeşitli modelleri çıkar yavaş yavaşta yükseltirler usb 3.0 ları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14139 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, amd ve msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm 8 yıl TG: Lenovo ile yeni Edge ailesi dizüstüleri ve gelecek planlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim