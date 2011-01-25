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MSI yeni dizüstü bilgisayar modeli Wind U160MX'i kullanıma sunuyor

8 yıl
7,7b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni dizüstü bilgisayar modeli Wind U160MX'i kullanıma sunuyor
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MSI yaklaşık bir yıl kadar önce duyurduğu Wind U160 isimli netbook modelinin yeni versiyonunu kullanıma sunuyor. Wind U160MX adını taşıyan yeni model, Intel Atom platformunu kullanıyor ve tercihe bağlı olarak tek çekirdekli Atom N455 ya da çift çekirdekli Atom N550 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 2GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 grafik birimi ile geliyor. 160GB ya da daha yüksek kapasiteli 2.5-inç sabit disk ile alınabileceği belirtilen dizüstü bilgisayar, 10-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip.

265 x 165 x 19.8 to 24.5 boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olan netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Blluetooth 2.1 teknolojilerinden faydalanırken, opsiyonel olarak 3G/4G seçeneğinin sunulacağı da belirtiliyor. Şık kasa tasarımıyla dikkat çeken netbook'un diğer özellikleri arasında, üç adet USB 2.0 portu, VGA konnektörü, Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 Starter işletim sistemiyle sunulan Wind U160MX'in yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

MSI yeni dizüstü bilgisayar modeli Wind U160MX'i kullanıma sunuyor
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Batuist 8 yıl
sıradan bir netbook işte.. birazcık daha zamanı var ama az kaldı tarihin tozlu sayfalarına girmelerine...!!
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mahho88 8 yıl
3dfx gibi yani.
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