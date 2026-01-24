Giriş
    Apple, TSMC'ye alternatif arıyor: Intel ile görüşmeler başladı

    Apple'ın çip üretiminde TSMC'ye olan bağımlılığını azaltmak için Intel ile yeniden görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Apple'ın A ve M serisi işlemcilerinde Intel'in 14A üretim süreci kullanılabilir

    Apple, TSMC'ye alternatif arıyor: Intel ile görüşmeler başladı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone ve Mac işlemcileri konusunda Intel'in kapısını tekrar çalabilir. GF Securities analisti Jeff Pu, Aralık ayı başında ortaya atılan söylentilerin ardından, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Bu kapsamda Apple, TSMC'nin yükselen maliyetlerinden kaçınmış olacak. 

    Apple-Intel ortaklığı yeniden masada

    Pu'ya göre Intel, 2028'de seri üretime hazır hale gelmesi planlanan 14A üretim süreci kapsamında Apple için çip üretimine başlayabilir. Bu senaryoda Intel'in, Apple'ın A21 ve A22 işlemcilerinin bir kısmını üretmesi bekleniyor. Ancak TSMC'nin Apple'ın ana tedarikçisi olmaya devam edeceği özellikle vurgulanıyor. Intel'in rolü, TSMC'de olduğu gibi yalnızca üretimle sınırlı olacak. Yani tasarım sürecine dahil olunmayacak.

    Apple cephesinde bu hamlenin temel motivasyonu, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve ABD merkezli ikinci bir gelişmiş üretim ortağı kazanmak. Öte yandan Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı bilgiler, işbirliğinin yalnızca iPhone işlemcileriyle sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor. Kuo'ya göre Intel, 2027 ortasından itibaren bazı daha düşük seviye M serisi işlemcilerin üretimini de üstlenebilir. Bu çiplerin belirli Mac ve iPad modellerinde kullanılması bekleniyor.

    Intel açısından bakıldığında ise Apple gibi büyük bir müşterinin kazanılması, 14A sürecinin ticari geleceği için kritik önem taşıyor. Daha önce CEO Lip-Bu Tan tarafından yapılan açıklamalar, 14A için yeterli dış müşteri bulunamaması halinde sürecin askıya alınabileceğini ortaya koymuştu. Bu nedenle Apple ile olası bir anlaşma, Intel'in dökümhane işini güçlendirecek stratejik bir dönüm noktası olacak.

